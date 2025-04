OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) — это глюкометр с новой технологией цветовых подсказок. Каждый результат измерения уровня глюкозы в крови отражается на экране глюкометра вместе со стрелкой индикатора диапазонов. Стрелка указывает на цветовую шкалу и сразу видно — находится ли полученный результат в пределах целевых значений, выше диапазона или ниже его. Если полученный результат измерения находится «в пределах диапазона» — стрелка индикатора диапазонов укажет на зеленый цвет, «ниже диапазона» — на синий цвет, «выше диапазона» — на красный цвет.

Границы целевых диапазонов уже предустановлены (согласно Международным стандартам). Однако Вы всегда можете изменить границы диапазонов индивидуально именно для Вас, в соответствии с рекомендациями врача — определите свой допустимый диапазон значений глюкозы в крови и просто установите новые диапазоны на глюкометре. Тестируясь с помощью глюкометра ОneTouch Ultra Plus Flex™, Вы получаете результаты с высокой точностью; это доказано Клиническими исследованиями и полностью соответствует требованиям новейшего Международного стандарта точности ISO 15197:2013.

Характеристики глюкометра OneTouch Ultra Plus Flex™

Метод анализа — электрохимия. Измерительный диапазон: 1,1–33,3 ммоль/л

Калибровка по плазме крови

Кодирование отсутствует полностью

Тест-полоска — OneTouch Ultra Plus®, защищенная, капиллярная — сама втягивает кровь внутрь капилляра с боковой стороны полоски. Фермент тест-полосок — FAD-GDH (глюкозадегидрогеназа флавинадениндинуклеотид зависимая) — специфичен к глюкозе, исключает влияние кислорода при проведении теста. Поверхности электродов из палладия и золота обеспечивают надежную проводимость во время тестирования.

Время теста: 5 секунд

Память — 500 результатов с датой и временем анализа

Крошечная капля крови — всего 0,4 мкл, а значит требуется минимальная глубина прокола. Чем меньше глубина, тем меньше боли при тестировании.

Уровень гематокрита — 20–60%.

Температура применения 6°С — 44°С, относительная влажность 10% — 90%.

Точность*: 99,2%. Для уровней гликемии менее 5,5 ммоль/л — 100%

Источник питания — одна заменяемая литиевая батарейка CR 2032 (3,0 V)

Показания к применению (инструкции)

Глюкометр OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) предназначен для количественного определения глюкозы (сахара) в образце свежей цельной капиллярной крови из кончика пальца. Глюкометр предназначен для самоконтроля и работает вне организма человека (разработан для диагностики in vitro). Не передавайте Ваш глюкометр для использования другим людям, даже членам семьи. Система контроля уровня глюкозы в крови OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) может использоваться в домашних условиях людьми, которые болеют сахарным диабетом, и медицинскими специалистами для обследования пациентов в условиях клиники — как средство для мониторинга эффективности контроля диабета. Обязательно придерживайтесь правил использования и условий хранения системы.

