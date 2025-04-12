Глюкометр Ван тач ультра плюс флекс (Glucometer One touch ultra plus flex)
Глюкометр Ван тач ультра плюс флекс инструкция по применению
Показания к применению
OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) — это глюкометр с новой технологией цветовых подсказок. Каждый результат измерения уровня глюкозы в крови отражается на экране глюкометра вместе со стрелкой индикатора диапазонов. Стрелка указывает на цветовую шкалу и сразу видно — находится ли полученный результат в пределах целевых значений, выше диапазона или ниже его. Если полученный результат измерения находится «в пределах диапазона» — стрелка индикатора диапазонов укажет на зеленый цвет, «ниже диапазона» — на синий цвет, «выше диапазона» — на красный цвет.
Границы целевых диапазонов уже предустановлены (согласно Международным стандартам). Однако Вы всегда можете изменить границы диапазонов индивидуально именно для Вас, в соответствии с рекомендациями врача — определите свой допустимый диапазон значений глюкозы в крови и просто установите новые диапазоны на глюкометре. Тестируясь с помощью глюкометра ОneTouch Ultra Plus Flex™, Вы получаете результаты с высокой точностью; это доказано Клиническими исследованиями и полностью соответствует требованиям новейшего Международного стандарта точности ISO 15197:2013.
Характеристики глюкометра OneTouch Ultra Plus Flex™
- Метод анализа — электрохимия. Измерительный диапазон: 1,1–33,3 ммоль/л
- Калибровка по плазме крови
- Кодирование отсутствует полностью
- Тест-полоска — OneTouch Ultra Plus®, защищенная, капиллярная — сама втягивает кровь внутрь капилляра с боковой стороны полоски. Фермент тест-полосок — FAD-GDH (глюкозадегидрогеназа флавинадениндинуклеотид зависимая) — специфичен к глюкозе, исключает влияние кислорода при проведении теста. Поверхности электродов из палладия и золота обеспечивают надежную проводимость во время тестирования.
- Время теста: 5 секунд
- Память — 500 результатов с датой и временем анализа
- Крошечная капля крови — всего 0,4 мкл, а значит требуется минимальная глубина прокола. Чем меньше глубина, тем меньше боли при тестировании.
- Уровень гематокрита — 20–60%.
- Температура применения 6°С — 44°С, относительная влажность 10% — 90%.
- Точность*: 99,2%. Для уровней гликемии менее 5,5 ммоль/л — 100%
- Источник питания — одна заменяемая литиевая батарейка CR 2032 (3,0 V)
Показания к применению (инструкции)
Глюкометр OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) предназначен для количественного определения глюкозы (сахара) в образце свежей цельной капиллярной крови из кончика пальца. Глюкометр предназначен для самоконтроля и работает вне организма человека (разработан для диагностики in vitro). Не передавайте Ваш глюкометр для использования другим людям, даже членам семьи. Система контроля уровня глюкозы в крови OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) может использоваться в домашних условиях людьми, которые болеют сахарным диабетом, и медицинскими специалистами для обследования пациентов в условиях клиники — как средство для мониторинга эффективности контроля диабета. Обязательно придерживайтесь правил использования и условий хранения системы.
Обязательно соблюдайте правила использования и условий хранения системы.
Способ применения
Как проводится анализ с помощью глюкометра:
Правила применения глюкометра:
Тест проводится при температуре от 6 °С до 44 °С и относительной влажности 10% — 90%. Убедитесь, что глюкометр и тест-полоски имеют одинаковую температуру. Если на глюкометре появился конденсат (капли воды), перенесите его в сухое место и дождитесь пока конденсат полностью испарится.
Используйте для анализа только свежую цельную капиллярную кровь, полученную из кончика пальца.
При первом открытии флакона с тест-полосками запишите дату утилизации (дата вскрытия флакона плюс 6 месяцев) на этикетке флакона. НЕ используйте тест-полоски из флакона, который был поврежден или оставался открытым. НЕ используйте тест-полоски после даты истечения срока годности (напечатанной на этикетке флакона) или даты утилизации в зависимости от того, что наступит ранее.
Избегайте попадания грязи, пищи или жидкости на тест-полоску. К тест-полоске можно прикасаться в любом месте чистыми и сухими руками.
Целевые диапазоны уровня глюкозы — в глюкометре используется нижняя и верхняя граница диапазона, чтобы показать Вам, когда результат теста находится в пределах, ниже или выше выбранного диапазона. Глюкометр поставляется с уже предустановленными границами диапазонов, которые можно изменить. Нижняя граница диапазона установлена на 3,9 ммоль/л, а верхняя — на 10,0 ммоль/л. Ознакомьтесь с Руководством пользователя глюкометра, чтобы изменить установленные границы диапазонов в соответствии с рекомендациями Вашего врача
Форма выпуска
- Глюкометр OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) с батарейкой.
- Тест-полоски OneTouch Ultra Plus® (ВанТач Ультра Плюс) 10 шт.
- Ручка для прокалывания.
- Стерильные ланцеты 10 шт.
- Руководство пользователя на украинском языке.
- Компактный защитный футляр.
Условия хранения
ХРАНИТЕ глюкометр и флакон с тест-полосками в футляре, в сухом прохладном месте при температуре от 5 °C до 30 °C и относительной влажности до 65%, в местах, недоступных для детей. НЕ храните в холодильнике, оберегайте от воздействия прямых солнечных лучей и высокой температуры.
Производитель
Завод Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd (Флекстронікс Індастріал (Шенжен) Ко., Лтд для LifeScan Europe, a division of Cilag GmbH International (Лайфcкан Юроп, подразделение Силаг ГмбХ Интернешенл), Цуг, Швейцария.