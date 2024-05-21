Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаПрочие изделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаГубка для купания (Bathing sponge) Губка для купания (Bathing sponge) (336665) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 36,40 грн Без рецепта 1 шт от 36,40 грн 1 шт от 55,24 грн 1 шт от 29,39 грн 1 шт от 41,70 грн 1 шт от 28,34 грн Больше +2 В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Canpol Форма выпуска 43/100, коралл Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Прочие изделия ухода за новорожденными и детьми раннего возраста