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Губка для купания (Bathing sponge) (336665) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Губка для купания (Bathing sponge)
Цена в городе Киев
от 36,40 грн
Без рецепта
1 шт от 36,40 грн 1 шт от 55,24 грн 1 шт от 29,39 грн 1 шт от 41,70 грн 1 шт от 28,34 грн
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В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
43/100, коралл
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Прочие изделия ухода за новорожденными и детьми раннего возраста