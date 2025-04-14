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Губка для купания (Bathing sponge)
Губка для купания (Bathing sponge)
Харьков
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Доступно в 2 аптеках в Харьков
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Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
13.6 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/100, коралл №1
Canpol
В городах рядом
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Слобожанское, ул. Дружбы, 13
48.1 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/100, коралл №1
Canpol
30,44
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
196.7 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/103 №1
Canpol
33,80
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
302.6 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/100, коралл №1
Canpol
30,43
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
303.7 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/105, мраморная №1
Canpol
32,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
553.5 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/104, зверята №1
Canpol
43,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
570.1 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/106, цветок №1
Canpol
41,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
571.5 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/104, зверята №1
Canpol
43,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
667.0 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/100, коралл №1
Canpol
44,80
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
668.5 км
ГУБКА ДЛЯ КУПАНИЯ 43/103 №1
Canpol
78,30
грн
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