Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Прочие диагностические средстваАппликатор Волес (Applicator Voles) Аппликатор Волес (Applicator Voles) (332343) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 3,30 грн Без рецепта 1 шт от 3,30 грн 1 шт от 4,40 грн 1 шт от 15,30 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Jiangsu Huida Medical Instruments Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Прочие диагностические средства прочие аппликаторы Наборы/емкости для биологических материалов