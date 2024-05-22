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Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Прочие диагностические средстваАППЛИКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВОЙ ПАЛОЧКЕ В ПРОБИРКЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ СТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

АППЛИКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВОЙ ПАЛОЧКЕ В ПРОБИРКЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ СТЕРИЛЬНЫЙ , №1 - Киев (500626) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
3,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
6,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (84)
3,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
3,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (14)
3,52 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
Всего: упаковка (47)
3,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
Всего: упаковка (1)
12,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Крыжополь, ул. Нечая Данила, 13
Всего: упаковка (70)
3,30 грн
Аптека №23
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Казацкая, 47
Всего: упаковка (26)
6,90
Экономия: -1,00 грн
5,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
Всего: упаковка (16)
5,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (90)
3,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
Всего: упаковка (42)
4,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
5,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (5)
6,03 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (24)
8,20
Экономия: -2,30 грн
5,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (16)
5,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (27)
5,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (16)
3,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
13,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (9)
4,08 грн