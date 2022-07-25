Артелак® Всплеск раствор увлажняющий для смазывания глаз и увлажнения всех видов контактных линз (Artelac® Splash hydrating solution to lubricate the eyes and wetting all types of contact lenses) (326603) - инструкция по применению Медицинские изделия
Артелак Всплеск раствор увлажняющий для смазывания глаз и увлажнения всех видов контактных линз инструкция по применению
Характеристика
Artelac Splash/Артелак Всплеск — офтальмологический р-р первого выбора для мгновенного успокоения и увлажнения сухой слизистой оболочки глаз. Он естественным путем освежает и способствует уменьшению выраженности симптомов сухих глаз, усталости, напряжения глаз и даже усиленно слезящихся глаз.
Он подходит для увлажнения и повторного увлажнения мягких и жестких контактных линз, значительно повышая комфорт во время их ношения в течение всего дня.
Artelac Splash/Артелак Всплеск содержит натуральный увлажнитель гиалуроновую кислоту (в виде натриевой соли), которая входит в состав тканей здорового глаза человека и его естественной слезной пленки.
Artelac Splash/Артелак Всплеск, обладая высокой способностью к связыванию с водой, помогает поддерживать толстый слой слезной пленки и стабилизировать ее, обеспечивая мгновенное увлажнение при всех симптомах сухих глаз. Этот офтальмологический р-р идеально подходит лицам, у которых отмечают ряд легких и умеренных симптомов сухих глаз, таких как раздражение, усталость, напряжение, ощущение инородного тела и/или усиленное слезотечение.
Факторы, которые играют определенную роль в развитии сухости и усталости глаз:
- внешние факторы: например, длительная работа за компьютером и, как следствие, недостаточное моргание, кондиционирование воздуха, отопление, табачный дым, ветер, а также ношение контактных линз;
- другие факторы: некоторые системные заболевания, оперативные вмешательства на глазу или прием некоторых лекарственных препаратов (противозачаточные, антигистаминные и мочегонные средства, блокаторы β-адренорецепторов, спазмолитики).
Показания Артелак Всплеск раствор увлажняющий для смазывания глаз и увлажнения всех видов контактных линз
смазывание, увлажнение и повторное увлажнение при сухости слизистой оболочки глаз и при ношении как мягких, так и жестких контактных линз в течение всего дня.
Рекомендации по использованию
закапывать по 1 капле Artelac Splash/Артелак Всплеск в каждый глаз. Поскольку офтальмологический р-р не содержит консервантов, капли можно использовать ежедневно и столько, сколько нужно.
1. Мойте руки перед каждым использованием. Перед каждым использованием снимите полупрозрачный белый защитный колпачок с кончика флакона с помощью вращательных движений.
2. Внимание! Перед первым использованием и если флаконом не пользовались в течение некоторого времени: переверните флакон кончиком вниз и несколько раз нажмите механизм насоса до появления капли.
3. Удерживайте флакон, как указано. Положите большой палец на эргономичную подставку, а остальными пальцами обхватите нижнюю часть флакона. На дно флакона необходимо разместить два пальца.
4. Удерживайте флакон кончиком вниз. Слегка наклоните голову назад. Осторожно оттяните нижнее веко пальцем свободной руки, удерживая флакон вертикально над глазом. Осторожно нажмите механизм насоса для нанесения одной капли в глаз. Закройте глаз и медленно подвигайте им, чтобы жидкость оптимально распределилась по его поверхности.
5. Непосредственно после использования удалите остатки капель и поместите полупрозрачный белый защитный колпачок на кончик флакона.
Запатентованная система насоса многодозового флакона Artelac Splash/Артелак Всплеск позволяет ощутить все преимущества использования капель без консервантов, сочетаемого с комфортом во время инстилляций. Из-за особенностей конструкции флакона в нем может остаться небольшое количество капель. Однако заявленный объем наполнения может быть полностью удален из флакона.
Противопоказания
не использовать продукт, если существует повышенная чувствительность к какому-либо из его компонентов.
Особые указания
важная информация об Artelac Splash/Артелак Всплеск:
- о наличии реакций местной гиперчувствительности сообщали очень редко. В таких случаях лечение следует прекратить. Если у вас возникает постоянный дискомфорт или раздражение, прекратите использование раствора и обратитесь к врачу;
- информация о безопасности пациентов с тяжелым повреждением роговицы: крайне редко сообщали об отложении фосфата кальция в роговице в случае офтальмологического применения препаратов, содержащих фосфат;
- не касайтесь поверхности глаза кончиком флакона, чтобы предотвратить возможное повреждение поверхности глаза или загрязнение раствора;
- после использования удалите остатки капель;
- подождите примерно 15 мин перед использованием другого препарата для глаз;
- утилизируйте медицинское устройство через 6 мес от начала первого использования флакона;
- не используйте по истечении срока годности, указанного на упаковке;
- не используйте, если упаковка или флакон повреждены.
Условия хранения
при температуре 1–25 °C.