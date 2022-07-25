закапывать по 1 капле Artelac Splash/Артелак Всплеск в каждый глаз. Поскольку офтальмологический р-р не содержит консервантов, капли можно использовать ежедневно и столько, сколько нужно.



1. Мойте руки перед каждым использованием. Перед каждым использованием снимите полупрозрачный белый защитный колпачок с кончика флакона с помощью вращательных движений.



2. Внимание! Перед первым использованием и если флаконом не пользовались в течение некоторого времени: переверните флакон кончиком вниз и несколько раз нажмите механизм насоса до появления капли.



3. Удерживайте флакон, как указано. Положите большой палец на эргономичную подставку, а остальными пальцами обхватите нижнюю часть флакона. На дно флакона необходимо разместить два пальца.



4. Удерживайте флакон кончиком вниз. Слегка наклоните голову назад. Осторожно оттяните нижнее веко пальцем свободной руки, удерживая флакон вертикально над глазом. Осторожно нажмите механизм насоса для нанесения одной капли в глаз. Закройте глаз и медленно подвигайте им, чтобы жидкость оптимально распределилась по его поверхности.

5. Непосредственно после использования удалите остатки капель и поместите полупрозрачный белый защитный колпачок на кончик флакона.

Запатентованная система насоса многодозового флакона Artelac Splash/Артелак Всплеск позволяет ощутить все преимущества использования капель без консервантов, сочетаемого с комфортом во время инстилляций. Из-за особенностей конструкции флакона в нем может остаться небольшое количество капель. Однако заявленный объем наполнения может быть полностью удален из флакона.