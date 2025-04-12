прокладки

Прокладки гигиенические Котекс ультра супер плюс

2 препаратаНайти все в аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№16
Kimberly-Clark
от 108,00 грн
в 1 аптеке других городов
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ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№8
Kimberly-Clark
от 56,00 грн
в 1 аптеке
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Цены в Киев
от 56,00 грн
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Характеристики
Производитель
Kimberly-Clark
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
16 шт.
Медицинские изделия