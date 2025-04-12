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Прокладки гигиенические Котекс ультра супер плюс
2 препарата
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ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№16
Kimberly-Clark
от
108,00
грн
в 1 аптеке других городов
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ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№8
Kimberly-Clark
от
56,00
грн
в 1 аптеке
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Количество штук в упаковке
8
16
Цены в
Киев
от
56,00
грн
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Характеристики
Производитель
Kimberly-Clark
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
16 шт.
Медицинские изделия
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