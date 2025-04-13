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Прокладки гигиенические Котекс ультра супер плюс
Прокладки гигиенические Котекс ультра супер плюс
Киев
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Доступно в 1 аптеках в Киев
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
61,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
56,00
грн
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В городах рядом
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
441.6 км
ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
68,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
60,00
грн
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Ирфарм
Закрыто
Открывается через 32 мин
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №16
Kimberly-Clark
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