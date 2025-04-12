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Зеркала гинекологические
Зеркало гинекологическое
4 препарата
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Размер s №1
от
19,00
грн
в 2 аптеках
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
M стерильн. №1
Стеклоприбор
от
12,34
грн
в 2 аптеках
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ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ
№1
Технокомплекс Фирма
от
16,20
грн
в 1 аптеке
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Размер m №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
от
17,50
грн
в 1 аптеке
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Форма выпуска
M
размер M
размер S
Производитель
Jiangsu Suyun Medical Materials
Стеклоприбор
Технокомплекс Фирма
Цены в
Киев
от
12,34
грн
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Характеристики
Форма выпуска
Размер s
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Зеркала гинекологические
Регистрация
14147/2014 от 27.06.2014
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