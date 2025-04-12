Зеркала гинекологические

Зеркало гинекологическое

4 препаратаНайти все в аптеках
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Размер s №1
от 19,00 грн
в 2 аптеках
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
M стерильн. №1
Стеклоприбор
от 12,34 грн
в 2 аптеках
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ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ
№1
Технокомплекс Фирма
от 16,20 грн
в 1 аптеке
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Размер m №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
от 17,50 грн
в 1 аптеке
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Цены в Киев
от 12,34 грн
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Характеристики
Форма выпуска
Размер s
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
14147/2014 от 27.06.2014