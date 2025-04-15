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Зеркало гинекологическое
Львов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
15,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
113.9 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
14,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
114.2 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
9,80
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Университетская, 8
221.5 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
12,90
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
327.8 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ размер M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
473.8 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ M №1
Стеклоприбор
12,34
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
474.2 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
16,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
474.6 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ размер S №1
20,91
Экономия при брони:
-0,71 грн
20,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26-А
475.2 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ M №1
Стеклоприбор
12,34
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ размер M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,50
грн
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ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ размер S №1
19,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
547.0 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
14,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
554.9 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
17,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
570.4 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
13,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
571.5 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
14,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
618.4 км
ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ M №1
Стеклоприбор
12,34
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
618.6 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
14,90
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
622.7 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
19,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
624.6 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
14,40
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
626.0 км
ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНОЕ №1
Технокомплекс Фирма
14,90
грн
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