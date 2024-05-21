Медицинские изделияСредства личной гигиеныВатная продукцияватные палочкиВатные палочки Novita (Cotton sticks Novita) Ватные палочки Novita (Cotton sticks Novita) (299131) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 35,92 грн Без рецепта 200 шт от 35,92 грн 200 шт от 25,31 грн 100 шт от 17,70 грн 100 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 22 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ipek Количество штук в упаковке 200 шт. Медицинские изделия ватные палочки