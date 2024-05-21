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Ватные палочки Novita (Cotton sticks Novita) (299131) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Ватные палочки Novita (Cotton sticks Novita)
Цена в городе Киев
от 35,92 грн
Без рецепта
200 шт от 35,92 грн 200 шт от 25,31 грн 100 шт от 17,70 грн 100 шт Нет в наличии
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В наличии в 22 аптеках
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Производитель
Количество штук в упаковке
200 шт.
Медицинские изделия
ватные палочки