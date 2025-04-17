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Ватные палочки Novita (Cotton sticks Novita)
Ватные палочки Novita (Cotton sticks Novita)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
35,72
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
36,62
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
115.5 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
41,27
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
41,04
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
36,39
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
44,08
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
123.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
44,03
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Полярная, 8
123.4 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
36,21
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
126.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
38,30
грн
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Дешево
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 1
127.6 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
43,91
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
44,10
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
129.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
41,28
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
44,13
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
43,98
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
44,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
130.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
43,75
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
44,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
130.6 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
41,17
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
130.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
41,14
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
131.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ тм "NOVITA" №200
Ipek
43,34
грн
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