пациенту не следует уменьшать количество пищи на протяжении 3 дней до проведения теста. Непосредственно перед проведением теста пациенту не следует принимать пищу в течение 10–16 ч. Тест проводить утром. Сначала определяется уровень глюкозы в крови натощак. После этого на протяжении 5 мин нужно выпить содержимое 1 пакета, растворенное в 250 мл воды. При проведении пробы у лиц с избыточной массой тела глюкозы моногидрат добавлять из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Через 2 ч определяется уровень глюкозы в крови.

Детям после первого взятия крови из пальца следует принять внутрь водный р-р глюкозы моногидрата в течение 5 мин из расчета 1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г.

Оценка результатов. Оценить результаты теста можно по приведенной таблице (данные касаются содержания глюкозы в капиллярной крови):



Норма Нарушенная

толерантность к глюкозе Сахарный диабет 2-часовое значение,

единицы СИ <7,8 ммоль/л 7,8–11,0 ммоль/л >11,1 ммоль/л 2-часовое значение, мг/дл <140 мг/дл 140–199 мг/дл >200 мг/дл



Для венозной крови пороговые значения будут приблизительно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.