ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ (GLUCOSE TOLERANCE TEST) (277111) - инструкция по применению Медицинские изделия
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Пероральный глюкозотолерантный тест используется для проведения лабораторного исследования в эндокринологии для диагностики нарушений толерантности к глюкозе (преддиабет) и сахарного диабета.
Фармакокинетика. Средство хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови проникает во все органы и ткани; продукты обмена выводятся с мочой.
Показания ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ
используют при проведении теста толерантности к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не дает возможности установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета.
Рекомендации по использованию
пациенту не следует уменьшать количество пищи на протяжении 3 дней до проведения теста. Непосредственно перед проведением теста пациенту не следует принимать пищу в течение 10–16 ч. Тест проводить утром. Сначала определяется уровень глюкозы в крови натощак. После этого на протяжении 5 мин нужно выпить содержимое 1 пакета, растворенное в 250 мл воды. При проведении пробы у лиц с избыточной массой тела глюкозы моногидрат добавлять из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Через 2 ч определяется уровень глюкозы в крови.
Детям после первого взятия крови из пальца следует принять внутрь водный р-р глюкозы моногидрата в течение 5 мин из расчета 1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г.
Оценка результатов. Оценить результаты теста можно по приведенной таблице (данные касаются содержания глюкозы в капиллярной крови):
|Норма
|Нарушенная
толерантность к глюкозе
|Сахарный диабет
|2-часовое значение,
единицы СИ
|<7,8 ммоль/л
|7,8–11,0 ммоль/л
|>11,1 ммоль/л
|2-часовое значение, мг/дл
|<140 мг/дл
|140–199 мг/дл
|>200 мг/дл
Для венозной крови пороговые значения будут приблизительно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к декстрозе.
Побочные эффекты
у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.
Особые указания
во время проведения пробы пациент должен спокойно лежать или сидеть, непосредственно перед проведением теста не следует курить, переохлаждаться и заниматься физической работой.
Тест не рекомендуется проводить после истощающих заболеваний, операций и родов, при воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, лихорадочном состоянии, злокачественных заболеваниях, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях ЖКТ с нарушением всасывания глюкозы.
Накануне и в день исследования необходимо отменить прием лекарств (диуретина, морфина, дифенина, адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, мочегонных тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.
Ложнопозитивные результаты отмечаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.
Использование в период беременности и кормления грудью. Проведение перорального глюкозотолерантного теста в период беременности и кормления грудью не противопоказано.
Дети. Тест можно проводить у детей по показаниям без возрастных ограничений.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Глюкозо-Толерантный Тест не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
при одноразовом использовании большого количества средства возможно нарушение пищеварения (тошнота, вздутие живота, понос). Рекомендована симптоматическая терапия.
Передозировка
не определено.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.