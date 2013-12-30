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Атомер (Atomer) (252095) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Атомер (Atomer)
Цена в городе Киев
от 184,80 грн
Без рецепта
1 шт от 184,80 грн 1 шт от 217,16 грн 1 шт от 266,14 грн
В наличии в 41 аптеке
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Производитель
Объем
150 мл
Медицинские изделия
Солевые растворы для промывания носа Жидкости для промывания, орошения, лечения