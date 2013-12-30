Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиСолевые растворы для промывания носаАтомер (Atomer) Атомер (Atomer) (252095) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 184,80 грн Без рецепта 1 шт от 184,80 грн 1 шт от 217,16 грн 1 шт от 266,14 грн В наличии в 41 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Pharmacosmetic-Diafarm Объем 150 мл Медицинские изделия Солевые растворы для промывания носа Жидкости для промывания, орошения, лечения