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АТОМЕР ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Запорожье (304208) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
289,22 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
294,63
Экономия: -17,67 грн
276,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
286,85
Экономия: -68,60 грн
218,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
234,49
Экономия: -7,36 грн
227,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
228,97
Экономия: -10,72 грн
218,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
286,93
Экономия: -9,97 грн
276,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
288,18
Экономия: -11,24 грн
276,94 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
292,19
Экономия: -15,23 грн
276,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -51,72 грн
274,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
295,49
Экономия: -18,27 грн
277,22 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (1)
134,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
290,59
Экономия: -79,96 грн
210,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
Всего: упаковка (1)
223,11 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
292,53
Экономия: -15,57 грн
276,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -24,72 грн
274,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
292,36
Экономия: -15,40 грн
276,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
259,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
268,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
Всего: упаковка (1)
133,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-Д
Всего: упаковка (1)
283,34 грн