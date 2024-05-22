Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиСолевые растворы для промывания носаАТОМЕР МЯТА И ЭВКАЛИПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙЦены в аптеках

АТОМЕР МЯТА И ЭВКАЛИПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ 150 мл, №1 - Киев (498971) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
271,68
Экономия: -17,54 грн
254,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
268,27
Экономия: -14,13 грн
254,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
240,02
Экономия: -14,31 грн
225,71 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
280,94 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
Всего: упаковка (7)
200,05 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
204,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 44/2
Всего: упаковка (1)
279,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
236,28
Экономия: -8,01 грн
228,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
239,50
Экономия: -13,79 грн
225,71 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 25
Всего: упаковка (1)
250,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (1)
242,42
Экономия: -43,83 грн
198,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 62-А
Всего: упаковка (2)
184,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (2)
184,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (3)
213,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
293,00
Экономия: -13,29 грн
279,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
241,19
Экономия: -12,92 грн
228,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
282,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166
Всего: упаковка (1)
264,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -16,85 грн
254,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
280,81 грн