стерилизованная гипертоническая морская вода Аква Марис Стронг устраняет заложенность носа и облегчает дыхание.

Средство Аква Марис Стронг обеспечивает уменьшение отека слизистой оболочки полости носа благодаря удалению избыточной жидкости из межклеточного пространства за счет разницы осмотического давления.

Стерилизованная гипертоническая морская вода Аква Марис Стронг приводит к механической очистке слизистой оболочки от пыли, слизистых выделений и других патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку.

При воспалительных заболеваниях носа с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений применение средства Аква Марис Стронг способствует более быстрой эвакуации слизи, восстанавливает функции носа, тем самым уменьшает выраженность местного воспалительного процесса и снижает риск осложнений.

Разжижает слизь и нормализует ее выработку в слизистой оболочке носовой полости.

Улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению патогенных бактерий и вирусов.

Аква Марис Стронг применяется :

при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);

при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;

в составе комплексного лечения аденоидов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Аква Марис Стронг, спрей назальный, применяют у взрослых и детей в возрасте старше 1 года по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.