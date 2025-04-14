Аква Марис® Стронг (Aqua Maris® Strong)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,69
Экономия при брони: -54,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
273,76
Экономия при брони: -62,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,10
Экономия при брони: -43,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,00
Экономия при брони: -42,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,10
Экономия при брони: -43,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,43
Экономия при брони: -68,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
261,65
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,27
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,00
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.