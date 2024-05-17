Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНА В12 И ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫВитамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)ЦианокобаламинB12 АнкерманЦены в аптеках

B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой 1 мг блистер, №50 - Одесса (449718) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
581,44
Экономия: -76,94 грн
504,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
573,99
Экономия: -59,08 грн
514,91 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -43,08 грн
514,91 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
548,38
Экономия: -49,61 грн
498,77 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
Всего: упаковка (1)
576,86
Экономия: -61,95 грн
514,91 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
524,96
Экономия: -35,95 грн
489,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
523,65
Экономия: -7,27 грн
516,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 82-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:45
Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
504,98 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Вижница, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (1)
518,93 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Тлумач, ул. Макуха, 13
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
481,96
Экономия: -5,25 грн
476,71 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
483,54
Экономия: -7,48 грн
476,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
480,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (2)
541,75
Экономия: -42,78 грн
498,97 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (1)
551,15
Экономия: -48,31 грн
502,84 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
504,43 грн