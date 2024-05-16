Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В КОМБИНАЦИИ С ДИУРЕТИКАМИАнтагонисты кальция и диуретикиАмлодипин и диуретикиАрифам 1,5 мг/10 мгЦены в аптеках

Арифам 1,5 мг/10 мг таблетки с модифицированным высвобождением 1,5 мг + 10 мг блистер, №30 - Киев (297997) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 803 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
244,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
298,30
Экономия: -66,70 грн
231,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
266,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (14)
264,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
226,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
266,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
298,30
Экономия: -66,70 грн
231,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
256,99
Экономия: -25,30 грн
231,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
226,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
263,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
228,44 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
298,30
Экономия: -66,70 грн
231,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
297,60
Экономия: -66,00 грн
231,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
298,30
Экономия: -66,70 грн
231,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
288,35
Экономия: -44,21 грн
244,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4), блистер (1)
262,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
262,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
287,21
Экономия: -51,42 грн
235,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
243,99
Экономия: -12,30 грн
231,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: блистер (1)
240,40 грн