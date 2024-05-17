Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИПРОТИВОГЛАУКОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МИОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААналоги простагландиновЛатанопростАкистанЦены в аптеках

Акистан капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон полиэтиленовый 2.5 мл, №1 - Запорожье (327176) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
214,38
Экономия: -18,35 грн
196,03 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
198,87
Экономия: -10,87 грн
188,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
202,79
Экономия: -29,05 грн
173,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
202,79
Экономия: -8,90 грн
193,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
202,50
Экономия: -22,21 грн
180,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
197,39
Экономия: -11,39 грн
186,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
208,34
Экономия: -17,76 грн
190,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
192,72
Экономия: -9,82 грн
182,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
203,81
Экономия: -10,81 грн
193,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
197,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
205,60
Экономия: -19,70 грн
185,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
194,04
Экономия: -8,14 грн
185,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
196,07
Экономия: -8,17 грн
187,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
210,49
Экономия: -16,22 грн
194,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
188,48
Экономия: -8,48 грн
180,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
187,36
Экономия: -11,73 грн
175,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
208,57
Экономия: -14,65 грн
193,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
203,54
Экономия: -15,48 грн
188,06 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (4)
189,65
Экономия: -8,65 грн
181,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
199,58
Экономия: -11,26 грн
188,32 грн