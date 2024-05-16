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Аэрофиллин® таблетки 400 мг, №20 - Киев (83926) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1068 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
437,99
Экономия: -74,74 грн
363,25 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
381,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
368,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (13)
390,16 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -85,74 грн
363,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
496,50
Экономия: -107,02 грн
389,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
384,52 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
462,60
Экономия: -99,36 грн
363,24 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
397,34 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
436,52
Экономия: -67,03 грн
369,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
382,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
465,20
Экономия: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
390,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
489,20
Экономия: -105,05 грн
384,15 грн