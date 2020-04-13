Киев
Производители на букву “О”
ООО "БУСТ ФАРМА"
52 препарата
52 препарата
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Адрес
Киев, 03022, ул. Васильковская, 30
Электронная почта
[email protected]
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Гепависта Детокс
Таблетки №20
EuBion Corporation
от
1163,00
грн
в 470 аптеках
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Летрозол-Виста
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
656,58
грн
в 450 аптеках
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Летрозол-Виста
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг блистер №100
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
1924,46
грн
в 369 аптеках
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Пинеал Тенс
Порошок саше 3 г №14
Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
от
658,00
грн
в 333 аптеках
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Экземестан-Виста
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
927,33
грн
в 326 аптеках
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Бонапур
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
694,00
грн
в 314 аптеках
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ЛедиВиста Баланс
Капсулы блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
550,01
грн
в 312 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер в картонной коробке №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
704,22
грн
в 308 аптеках
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Золевиста
Раствор для инфузий 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
4950,00
грн
в 307 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер в картонной коробке №7
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
234,74
грн
в 306 аптеках
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ЛедиВиста Инозивит
Капсулы 680 мг №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
541,73
грн
в 304 аптеках
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Тиромодал
Таблетки №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
475,00
грн
в 301 аптеке
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Бонабласт
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
4349,52
грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
3734,50
грн
в 300 аптеках
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Квадрулин
Таблетки №60
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
618,00
грн
в 297 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер в картонной коробке №7
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
233,13
грн
в 295 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер в картонной коробке №7
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
192,05
грн
в 294 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер в картонной коробке №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
576,70
грн
в 293 аптеках
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Тирогард
Капсулы №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
от
225,99
грн
в 292 аптеках
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Био-Ритмо
Раствор питьевой ампула 10 мл №20
Farmalabor – Produtos Farmaceuticos
от
558,00
грн
в 291 аптеке
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