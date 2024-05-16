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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 100 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Киев (22266) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 636 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -18,45 грн
64,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
72,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
59,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
71,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
88,50
Экономия: -24,45 грн
64,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (4)
87,80
Экономия: -26,53 грн
61,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
62,86 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -27,71 грн
67,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
79,46
Экономия: -13,94 грн
65,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
62,57 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
82,30
Экономия: -24,57 грн
57,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
79,15
Экономия: -10,06 грн
69,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
76,99
Экономия: -12,94 грн
64,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
77,73
Экономия: -12,21 грн
65,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
78,39
Экономия: -12,32 грн
66,07 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
93,05
Экономия: -2,79 грн
90,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
100,40
Экономия: -29,91 грн
70,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
73,57
Экономия: -8,05 грн
65,52 грн