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Производители на букву “И”

Инфузия76 препаратов

76 препаратов
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Желчь медицинская консервированная
Желчь медицинская консервированная
Раствор накожный бутылка 250 мл №1
Инфузия
от 128,04 грн
в 686 аптеках
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Либра®
Либра®
Раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
от 190,56 грн
в 660 аптеках
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Гликостерил Ф5
Гликостерил Ф5
Раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
от 176,04 грн
в 540 аптеках
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Неогемодез
Неогемодез
Раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
от 249,65 грн
в 376 аптеках
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Гликостерил Ф5
Гликостерил Ф5
Раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
от 180,64 грн
в 338 аптеках
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Орнимак®
Орнимак®
Раствор для инфузий 0,5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
от 163,58 грн
в 314 аптеках
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Мельдин
Мельдин
Раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
от 828,60 грн
в 309 аптеках
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Дарроу Раствор
Дарроу Раствор
Раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
от 61,16 грн
в 308 аптеках
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Плазмалит
Плазмалит
Раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
от 141,24 грн
в 304 аптеках
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Аспангин
Аспангин
Раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Инфузия
от 80,43 грн
в 302 аптеках
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Либра Гепо
Либра Гепо
Раствор контейнер полимерный 10 мл №20
Инфузия
от 726,00 грн
в 299 аптеках
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Либра-Кардио
Либра-Кардио
Раствор контейнер полимерный 10 мл №20
Инфузия
от 427,28 грн
в 296 аптеках
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Пентоксин
Пентоксин
Раствор для инфузий 0,5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Инфузия
от 147,13 грн
в 293 аптеках
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Левинор
Левинор
Раствор для инфузий 0,5 % бутылка 100 мл в пачке №1
Инфузия
от 199,48 грн
в 292 аптеках
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Мельдекс
Мельдекс
Раствор для инъекций 100 мг/мл флакон стеклянный 5 мл №10
Инфузия
от 768,30 грн
в 289 аптеках
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Орнидазол
Орнидазол
Раствор для инфузий 0,5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
от 186,00 грн
в 289 аптеках
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Инфузолид
Инфузолид
Раствор для инфузий 2 мг/мл пакет полимерный 300 мл №1
Инфузия
от 618,12 грн
в 287 аптеках
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Маннит
Маннит
Раствор для инфузий 15 % бутылка 400 мл №1
от 184,90 грн
в 285 аптеках
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Пентоксин
Пентоксин
Раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Инфузия
от 199,30 грн
в 285 аптеках
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Букаин
Букаин
Раствор для инъекций 2,5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Инфузия
от 162,20 грн
в 283 аптеках
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