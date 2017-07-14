Киев
Производители на букву “И”
Инфузия
76 препаратов
76 препаратов
Сортировка:
По популярности
Желчь медицинская консервированная
Раствор накожный бутылка 250 мл №1
Инфузия
от
128,04
грн
в 686 аптеках
Найти в аптеках
Либра®
Раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
от
190,56
грн
в 660 аптеках
Найти в аптеках
Гликостерил Ф5
Раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
от
176,04
грн
в 540 аптеках
Найти в аптеках
Неогемодез
Раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
от
249,65
грн
в 376 аптеках
Найти в аптеках
Гликостерил Ф5
Раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
от
180,64
грн
в 338 аптеках
Найти в аптеках
Орнимак®
Раствор для инфузий 0,5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
от
163,58
грн
в 314 аптеках
Найти в аптеках
Мельдин
Раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Инфузия
от
828,60
грн
в 309 аптеках
Найти в аптеках
Дарроу Раствор
Раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
от
61,16
грн
в 308 аптеках
Найти в аптеках
Плазмалит
Раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
от
141,24
грн
в 304 аптеках
Найти в аптеках
Аспангин
Раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Инфузия
от
80,43
грн
в 302 аптеках
Найти в аптеках
Либра Гепо
Раствор контейнер полимерный 10 мл №20
Инфузия
от
726,00
грн
в 299 аптеках
Найти в аптеках
Либра-Кардио
Раствор контейнер полимерный 10 мл №20
Инфузия
от
427,28
грн
в 296 аптеках
Найти в аптеках
Пентоксин
Раствор для инфузий 0,5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Инфузия
от
147,13
грн
в 293 аптеках
Найти в аптеках
Левинор
Раствор для инфузий 0,5 % бутылка 100 мл в пачке №1
Инфузия
от
199,48
грн
в 292 аптеках
Найти в аптеках
Мельдекс
Раствор для инъекций 100 мг/мл флакон стеклянный 5 мл №10
Инфузия
от
768,30
грн
в 289 аптеках
Найти в аптеках
Орнидазол
Раствор для инфузий 0,5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
от
186,00
грн
в 289 аптеках
Найти в аптеках
Инфузолид
Раствор для инфузий 2 мг/мл пакет полимерный 300 мл №1
Инфузия
от
618,12
грн
в 287 аптеках
Найти в аптеках
Маннит
Раствор для инфузий 15 % бутылка 400 мл №1
от
184,90
грн
в 285 аптеках
Найти в аптеках
Пентоксин
Раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Инфузия
от
199,30
грн
в 285 аптеках
Найти в аптеках
Букаин
Раствор для инъекций 2,5 мг/мл бутылка 200 мл №1
Инфузия
от
162,20
грн
в 283 аптеках
Найти в аптеках
1
2
3
4
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню