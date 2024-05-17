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Аскорил таблетки, №50 - Одесса (328863) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: таблетки (4)
411,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: таблетки (4)
567,30
Экономия: -169,90 грн
397,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), таблетки (4)
432,09
Экономия: -16,06 грн
416,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
393,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
451,50
Экономия: -39,46 грн
412,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
492,99
Экономия: -97,03 грн
395,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
411,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: таблетки (20)
451,62
Экономия: -55,54 грн
396,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки (30)
442,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
469,03
Экономия: -56,56 грн
412,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
466,04
Экономия: -16,54 грн
449,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки (30)
447,61
Экономия: -39,27 грн
408,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
386,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
409,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
545,50
Экономия: -148,10 грн
397,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
456,82
Экономия: -36,87 грн
419,95 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
515,20
Экономия: -122,20 грн
393,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -142,60 грн
397,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
446,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
437,05
Экономия: -50,41 грн
386,64 грн