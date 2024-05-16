Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫПрочие снотворные и седативные средстваПрочие препараты, включая комбинацииБелисаЦены в аптеках

Белиса капсулы блистер, №30 - Харьков (756860) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
182,00
Экономия: -20,08 грн
161,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
174,26
Экономия: -6,36 грн
167,90 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
177,52 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
169,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
187,01
Экономия: -21,08 грн
165,93 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
176,50 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: капсулы (20)
145,35 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
169,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
177,67 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
175,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
169,56 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
167,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
195,31
Экономия: -33,59 грн
161,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
169,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
182,69 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
169,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
169,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
169,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
169,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
172,13 грн