Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИМЕТАБОЛИТЫСтруктурные аналоги пиримидинаФлуороурацил5-Фторурацил "Эбеве"Цены в аптеках

5-Фторурацил "Эбеве" концентрат для раствора для инфузий 500 мг флакон 10 мл, №1 - Киев (3760) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
266,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (3)
234,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (4)
234,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (2)
257,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (2)
257,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (18)
234,39 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
254,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Доценко, 2
Всего: упаковка (3)
241,42 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (6)
240,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 36
Всего: упаковка (1)
253,43 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -29,54 грн
233,45 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
253,65 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -28,54 грн
233,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, просп. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
266,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 49-А
Всего: упаковка (1)
264,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (1)
266,61 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
Всего: упаковка (3)
278,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
267,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
267,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Шостка, ул. Свободы, 23
Всего: упаковка (1)
265,55 грн