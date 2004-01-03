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Список производителейББИХЕЛС ООО

Производитель: БИХЕЛС ООО

03110, г. Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 41
+38(044) 592-68-62
www.behealth.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Анеза капсулы, 300 мг, № 30; БИХЕЛС ООО
Анеза Капсулы, 300 мг, № 30 БИХЕЛС ООО
В 356 аптеках
от 398,39 грн
Цены в аптеках
АРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории, 1,4 г, № 10; БИХЕЛС ООО
АРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Суппозитории, 1,4 г, № 10 БИХЕЛС ООО
В 557 аптеках
от 368,17 грн
Цены в аптеках
АРГИС СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории, 1.4 г, № 10; БИХЕЛС ООО
АРГИС СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Суппозитории, 1.4 г, № 10 БИХЕЛС ООО
В 6 аптеках других городов
от 428,00 грн
Цены в других городах
Бравол капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Бравол Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 35 аптеках
от 291,06 грн
Цены в аптеках
Валеопрост капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Валеопрост Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 157 аптеках
от 175,00 грн
Цены в аптеках
ВЕРИКСА СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории, 2,4 г, № 10; БИХЕЛС ООО
ВЕРИКСА СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Суппозитории, 2,4 г, № 10 БИХЕЛС ООО
В 760 аптеках
от 356,00 грн
Цены в аптеках
Вогер капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Вогер Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 464 аптеках
от 345,60 грн
Цены в аптеках
Вогер капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Вогер Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 119 аптеках
от 674,40 грн
Цены в аптеках
Загест капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Загест Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 271 аптеке
от 347,75 грн
Цены в аптеках
Загест капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Загест Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 106 аптеках
от 660,91 грн
Цены в аптеках
Иксиндол капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Иксиндол Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 247 аптеках
от 449,29 грн
Цены в аптеках
Иксиндол капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Иксиндол Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 25 аптеках
от 819,65 грн
Цены в аптеках
Либера капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Либера Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 918 аптеках
от 333,30 грн
Цены в аптеках
Либера капсулы, № 90; БИХЕЛС ООО
Либера Капсулы, № 90 БИХЕЛС ООО
В 296 аптеках
от 886,80 грн
Цены в аптеках
Либера Форте капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Либера Форте Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 234 аптеках
от 410,40 грн
Цены в аптеках
Либера Форте капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Либера Форте Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 102 аптеках
от 647,42 грн
Цены в аптеках
Либера Форте капсулы, № 90; БИХЕЛС ООО
Либера Форте Капсулы, № 90 БИХЕЛС ООО
В 178 аптеках
от 950,90 грн
Цены в аптеках
Мастикозин капсулы, 400 мг, блистер, № 10; БИХЕЛС ООО
Мастикозин Капсулы, 400 мг, блистер, № 10 БИХЕЛС ООО
В 112 аптеках
от 376,84 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03110, г. Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 41
+38(044) 592-68-62
www.behealth.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Анеза капсулы, 300 мг, № 30; БИХЕЛС ООО
Анеза Капсулы, 300 мг, № 30 БИХЕЛС ООО
В 356 аптеках
от 398,39 грн
Цены в аптеках
АРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории, 1,4 г, № 10; БИХЕЛС ООО
АРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Суппозитории, 1,4 г, № 10 БИХЕЛС ООО
В 557 аптеках
от 368,17 грн
Цены в аптеках
АРГИС СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории, 1.4 г, № 10; БИХЕЛС ООО
АРГИС СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Суппозитории, 1.4 г, № 10 БИХЕЛС ООО
В 6 аптеках других городов
от 428,00 грн
Цены в других городах
Бравол капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Бравол Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 35 аптеках
от 291,06 грн
Цены в аптеках
Валеопрост капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Валеопрост Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 157 аптеках
от 175,00 грн
Цены в аптеках
ВЕРИКСА СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории, 2,4 г, № 10; БИХЕЛС ООО
ВЕРИКСА СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Суппозитории, 2,4 г, № 10 БИХЕЛС ООО
В 760 аптеках
от 356,00 грн
Цены в аптеках
Вогер капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Вогер Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 464 аптеках
от 345,60 грн
Цены в аптеках
Вогер капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Вогер Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 119 аптеках
от 674,40 грн
Цены в аптеках
Загест капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Загест Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 271 аптеке
от 347,75 грн
Цены в аптеках
Загест капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Загест Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 106 аптеках
от 660,91 грн
Цены в аптеках
Иксиндол капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Иксиндол Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 247 аптеках
от 449,29 грн
Цены в аптеках
Иксиндол капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Иксиндол Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 25 аптеках
от 819,65 грн
Цены в аптеках
Либера капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Либера Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 918 аптеках
от 333,30 грн
Цены в аптеках
Либера капсулы, № 90; БИХЕЛС ООО
Либера Капсулы, № 90 БИХЕЛС ООО
В 296 аптеках
от 886,80 грн
Цены в аптеках
Либера Форте капсулы, № 30; БИХЕЛС ООО
Либера Форте Капсулы, № 30 БИХЕЛС ООО
В 234 аптеках
от 410,40 грн
Цены в аптеках
Либера Форте капсулы, № 60; БИХЕЛС ООО
Либера Форте Капсулы, № 60 БИХЕЛС ООО
В 102 аптеках
от 647,42 грн
Цены в аптеках
Либера Форте капсулы, № 90; БИХЕЛС ООО
Либера Форте Капсулы, № 90 БИХЕЛС ООО
В 178 аптеках
от 950,90 грн
Цены в аптеках
Мастикозин капсулы, 400 мг, блистер, № 10; БИХЕЛС ООО
Мастикозин Капсулы, 400 мг, блистер, № 10 БИХЕЛС ООО
В 112 аптеках
от 376,84 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції