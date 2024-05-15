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Бетадерм® мазь туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (76348) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
212,44
Экономия: -24,62 грн
187,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
209,26
Экономия: -21,37 грн
187,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
213,25
Экономия: -25,48 грн
187,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
199,27 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (6)
203,99
Экономия: -26,60 грн
177,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
204,38
Экономия: -16,67 грн
187,71 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
148,20
Экономия: -7,30 грн
140,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
219,86
Экономия: -31,98 грн
187,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
187,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
214,08
Экономия: -26,19 грн
187,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
173,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
212,12
Экономия: -24,41 грн
187,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
208,51
Экономия: -20,63 грн
187,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
187,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
173,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
206,47
Экономия: -18,76 грн
187,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
132,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
216,52
Экономия: -44,24 грн
172,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
187,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
212,37
Экономия: -21,01 грн
191,36 грн