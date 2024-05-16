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Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Киев (133660) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 468 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
37,90
Экономия: -4,28 грн
33,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), блистер (2)
37,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
32,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (50)
37,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
32,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
37,14 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (5)
37,88
Экономия: -2,96 грн
34,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
37,80
Экономия: -4,70 грн
33,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
36,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (10)
37,88
Экономия: -2,95 грн
34,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
37,80
Экономия: -4,70 грн
33,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
35,40
Экономия: -1,78 грн
33,62 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (10)
37,89
Экономия: -2,96 грн
34,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
32,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (2)
32,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (3)
39,38
Экономия: -4,14 грн
35,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
34,79
Экономия: -1,17 грн
33,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
35,40
Экономия: -2,30 грн
33,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
30,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (2)
37,80
Экономия: -4,70 грн
33,10 грн