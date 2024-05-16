Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Киев (133660) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 468 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3), блистер (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (50)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45