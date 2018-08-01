из-за риска поражения пищевода необходимо тщательно соблюдать инструкции по применению препарата. Пациентам с уже существующими поражениями пищевода и/или с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует обратить особое внимание на правильное применение препарата.

Данное лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или мальабсорбция глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические данные о применении пинаверия бромида у беременных отсутствуют. Данных исследований на животных о влиянии на беременность, развитие эмбриона и плода, роды или постнатальное развитие недостаточно. Потенциальный риск для человека неизвестен. Дицетел следует применять в период беременности только в случае крайней необходимости.

Более того, необходимо иметь в виду наличие бромида в препарате. Назначение пинаверия бромида в конце беременности может повлиять на нервную систему новорожденного (гипотония, седативный эффект).

Информация об экскреции препарата Дицетел в грудное молоко человека и животных недостаточна. Физико-химические и имеющиеся фармакодинамические и токсикологические данные указывают на возможность экскреции препарата в грудное молоко, и риск для ребенка невозможно исключить. Дицетел не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Препарат не рекомендуется для применения у детей, поскольку безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, а опыт применения препарата в этой возрастной группе ограничен.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния на способность управлять автомобилем и работать с механическими приборами не проводили.