миотропное спазмолитическое средство, действующее преимущественно на пищеварительный тракт. Обладает свойствами антагониста кальция и препятствует поступлению ионов кальция в клетки гладких мышц. Снижает продукцию хлористоводородной (соляной) кислоты без изменения объема желудочной секреции, ускоряет эвакуацию желудочного содержимого. Не оказывает влияния на сердечно-сосудистую систему, не обладает антихолинергическими свойствами, поэтому его можно назначать при глаукоме и гипертрофии предстательной железы.

Пинаверия бромид слабо всасывается в пищеварительном тракте (<10%). C max в сыворотке крови наблюдается через 1 ч после приема внутрь, T ½ составляет около 1,5 ч. Метаболизируется преимущественно в печени.