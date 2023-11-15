ПИНАВЕРИЯ БРОМИД (PINAVERII BROMIDUM) Действующее вещество
миотропное спазмолитическое средство, действующее преимущественно на пищеварительный тракт. Обладает свойствами антагониста кальция и препятствует поступлению ионов кальция в клетки гладких мышц. Снижает продукцию хлористоводородной (соляной) кислоты без изменения объема желудочной секреции, ускоряет эвакуацию желудочного содержимого. Не оказывает влияния на сердечно-сосудистую систему, не обладает антихолинергическими свойствами, поэтому его можно назначать при глаукоме и гипертрофии предстательной железы.
Пинаверия бромид слабо всасывается в пищеварительном тракте (<10%). Cmax в сыворотке крови наблюдается через 1 ч после приема внутрь, T½ составляет около 1,5 ч. Метаболизируется преимущественно в печени.
болевой синдром, связанный со спазмами гладких мышц внутренних органов, спастический запор, кишечная колика, дискинезия желчевыводящих путей, подготовка к ирригоскопии.
взрослым — по 50 мг 3–4 раза в сутки во время еды, в отдельных случаях — до 300 мг/сут. При подготовке к ирригоскопии назначают 50–100 мг. Не следует применять менее чем за 1 ч до сна.
повышенная чувствительность к пинаверия бромиду.
диспептические явления.
безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена, поэтому назначать пинаверия бромид в этих случаях не рекомендуется.
не выявлено клинически значимых взаимодействий с препаратами дигиталиса, инсулином, пероральными противодиабетическими препаратами и непрямыми антикоагулянтами типа кумарина.
при приеме в разовой дозе 1,2 г пинаверия бромид не вызывает никаких других побочных явлений, кроме диареи и/или метеоризма.