Атаракс® (Atarax®) (-1875) - инструкция по применению ATC-классификация
Атаракс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Гидроксизина дигидрохлорид является производным дифенилметана, химически не связанным с фенотиазинами, резерпином, мепробаматом или бензодиазепинами.
Гидроксизина дигидрохлорид не является депрессантом коры головного мозга, но его действие может быть связано с угнетением активности в некоторых ключевых зонах субкортикальной области ЦНС.
Антигистаминное и бронходилатирующее действие продемонстрировано экспериментально и подтверждено клинически. Фармакологические и клинические исследования свидетельствуют о том, что гидроксизин в терапевтических дозах не повышает секрецию желудка или кислотность, и в большинстве случаев проявляет мягкую антисекреторную активность. Уменьшение пузырьков и гиперемии продемонстрировано у здоровых взрослых добровольцев и у детей после внутрикожной инъекции гистамина или антигенов. Гидроксизин также проявил эффективность в облегчении зуда при разных формах крапивницы, экземы и дерматита.
При нарушениях функции печени антигистаминный эффект однократной дозы может быть продлен до 96 ч после приема.
Данные ЭЭГ у здоровых добровольцев демонстрируют анксиолитико-седативный профиль препарата. Анксиолитический эффект подтвержден у больных при использовании разных классических психометрических тестов. Данные полисомнографии у пациентов в состоянии тревоги и лиц, страдающих бессонницей, свидетельствуют об увеличении общего времени сна, уменьшении общего времени ночных пробуждений и сокращении латентности сна после однократного или многократного ежедневного применения доз по 50 мг. Снижение тонуса мышц продемонстрировано у пациентов в состоянии тревоги при применении ежедневной дозы по 50 мг 3 раза в сутки.
Не отмечено нарушений памяти. Не было симптомов или признаков отмены после 4 нед лечения у пациентов с состоянием тревоги.
В случае применения пероральных фармацевтических форм антигистаминный эффект начинается приблизительно через 1 ч. Седативный эффект начинается через 5–10 мин для пероральных жидких форм и через 30–45 мин — для таблеток.
Гидроксизин оказывает также спазмолитический и симпатолитический эффект. Обладает слабой аффинностью к мускариновым рецепторам. Гидроксизин демонстрирует мягкое анальгезирующее действие.
Фармакокинетика
Абсорбция
Гидроксизин быстро всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 2 ч после перорального приема. После однократного приема перорально препарата в дозах 25 и 50 мг у взрослых концентрация Cmax, как правило, составляет 30 и 70 нг/мл соответственно. После повторного применения 1 раз в сутки концентрация повышается на 30%. Биодоступность гидроксизина при пероральном применении по сравнению с в/м составляет около 80%.
Распределение
Гидроксизин широко распределяется в организме и обычно больше накапливается в тканях, чем в плазме крови. У взрослых видимый объем распределения составляет от 7 до 16 л/кг массы тела. Гидроксизин проникает в кожу после перорального приема. Как после однократного, так и после многократного приема концентрация гидроксизина в коже выше концентрации в сыворотке крови. Гидроксизин проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, что приводит к более высокой концентрации у плода, чем у матери.
Биотрансформация
Гидроксизин в значительной степени метаболизируется. Образование основного метаболита цетиризина, метаболита карбоновой кислоты (≈45% пероральной дозы) стимулируется алкогольдегидрогеназой. Данный метаболит обладает выраженными свойствами периферического антагониста H1-рецепторов. Другие идентифицированные метаболиты: N-деалкилированный метаболит и О-деалкилированный метаболит с T½ 59 ч. Данные пути метаболизма опосредствованы в основном CYP 3A4/5.
Элиминация
T½ гидроксизина у взрослых составляет ≈14 ч (диапазон — 7–20 ч). Видимый общий клиренс, рассчитанный в ходе исследований, составляет 13 мл/мин/кг. Всего 0,8% дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Основной метаболит — цетиризин — выводится в основном в неизмененном виде с мочой (25% гидроксизина, принятого перорально).
Особые популяции
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетику гидроксизина исследовали у 9 здоровых исследуемых пожилого возраста (69,5±3,7 года) после одного приема 0,7 мг/кг массы тела перорально. T½ гидроксизина удлинился до 29 ч, и видимый объем распределения увеличился до 22,5 л/кг. Рекомендуют снизить ежедневную дозу гидроксизина для пациентов пожилого возраста.
Дети
Фармакокинетику гидроксизина оценивали у 12 детей (6,1±4,6 года: 22±12 кг) после одного приема 0,7 мг/кг перорально. Видимый клиренс плазмы крови был приблизительно в 2,5 раза выше клиренса у взрослых. T½ был короче, чем у взрослых. Он составлял около 4 ч у детей в возрасте 1 года и 11 ч — у 14-летних пациентов.
Печеночная недостаточность
У исследуемых со вторичной печеночной дисфункцией вследствие первичного билиарного цирроза печени общий клиренс составил ≈66% показателя у здоровых исследуемых. T½ увеличился до 37 ч, а концентрация карбоксильных метаболитов, цетиризина в сыворотке крови оказалась выше, чем у пациентов молодого возраста с нормальной функцией печени. Следует снижать ежедневную дозу или частоту приема препарата у больных с нарушениями функции печени.
Почечная недостаточность
Фармакокинетику гидроксизина исследовали у 8 больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 24±7 мл/мин). AUC для гидроксизина не изменялась релевантно, в то время как для карбоксильного метаболита, цетиризина, была увеличена. Данный метаболит не удаляется эффективно с помощью гемодиализа.
Во избежание любого значительного накопления метаболита цетиризина после многократного применения гидроксизина ежедневную дозу гидроксизина необходимо снизить у пациентов с нарушением функции почек.
Показания Атаракс
симптоматическое лечение тревожных состояний у взрослых;
в качестве седативного средства в период премедикации;
симптоматическая терапия при зуде.
Применение Атаракс
препарат назначают внутрь.
Взрослые
Для симптоматического лечения тревожных состояний: 50 мг/сут в 3 приема (12,5 мг — утром, 12,5 мг — днем, 25 мг — на ночь). В тяжелых случаях дозу можно повысить до 300 мг/сут.
Для премедикации в хирургической практике: 50–200 мг в 1 или 2 приема за 1 ч до операции, а дополнительно может предшествовать применение 1 раз на ночь перед анестезией.
Для симптоматического лечения при зуде: начальная доза — 25 мг, в случае необходимости дозу можно повысить (по 25 мг 3–4 раза в сутки).
Разовая максимальная доза не должны превышать 200 мг, максимальная суточная доза — не более 300 мг.
Дети
Для симптоматического лечения при зуде:
от 3 до 6 лет (дети с массой тела >15 кг): 1–2,5 мг/кг/сут в раздельном дозировании;
≥6 лет: 1–2,0 мг/кг/сут в раздельном дозировании.
Для премедикации: 1 мг/кг массы тела за 1 ч до операции, а также дополнительно на ночь перед анестезией.
Коррекция дозы
Дозирование подбирается индивидуально в зависимости от реакции пациента на лечение, в пределах рекомендуемого дозового диапазона.
Пациентам пожилого возраста рекомендуют начинать с половины рекомендуемой дозы вследствие удлиненного действия препарата.
Пациентам с нарушением функции печени рекомендуют снизить суточную дозу на 33%.
Следует снижать дозы для пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью вследствие снижения экскреции метаболита — цетиризина.
Противопоказания
препарат противопоказан больным с повышенной чувствительностью к любому из его компонентов, цетиризину, другим производным пиперазина, аминофиллина или этилендиамина. Противопоказан также лицам с порфирией. Не рекомендуют применять Атаракс в период беременности и кормления грудью. Препарат содержит в лактозу, поэтому пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать данное лекарственное средство.
Побочные эффекты
побочные эффекты в основном связаны с угнетением функции ЦНС или парадоксальным стимулирующим эффектом на ЦНС, антихолинергической активностью или реакцией гиперчувствительности.
Приведенные ниже побочные реакции, которые отмечали на протяжении применения препарата, распределены по частоте следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100 до ≤1/10); нечасто (>1/1000 до ≤1/100); редко (≥1/10 000, ≤1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным).
Сердечно-сосудистые нарушения: редко — тахикардия, артериальная гипотензия.
Со стороны органа зрения: редко — нарушение аккомодации, нечеткое зрение.
Со стороны ЖКТ: часто — сухость во рту; нечасто — тошнота; редко — запор, рвота.
Общие нарушения: часто — усталость; нечасто — общая слабость, лихорадка.
Со стороны иммунной системы: редко — гиперчувствительность; очень редко — анафилактический шок.
Исследование: редко — изменение функциональных проб печени.
Неврологические нарушения: очень часто — сонливость; часто — головная боль, седация; нечасто — головокружение, бессонница, тремор; редко — судороги, дискинезия.
Психические нарушения: нечасто — возбуждение, спутанность сознания; редко — дезориентация, галлюцинации.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — задержка мочевыделения.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко — бронхоспазм.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — зуд, эритематозная сыпь, пятнисто-папулезная сыпь, крапивница, дерматит; очень редко — ангионевротический отек, повышенная потливость, фиксированная медикаментозная эритема, острый генерализованный экзантематозный пустулез, экссудативная мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона.
Особые указания
гидроксизин назначают с осторожностью больным, предрасположенным к судорожным реакциям.
Дети раннего возраста более восприимчивы к развитию побочных явлений со стороны ЦНС. У детей о развитии судорог сообщалось чаще, чем у взрослых.
Вследствие наличия антихолинергического эффекта препарат следует назначать с осторожностью больным глаукомой, с затрудненным мочеиспусканием, запором, миастенией гравис, деменцией.
Пациентам, одновременно получающим лечение другими средствами, подавляющими функцию ЦНС, или холиноблокаторами, дозу необходимо корригировать.
Следует избегать приема алкоголя или других седативных препаратов в период лечения Атараксом.
Необходимо соблюдать осторожность при назначении больным, предрасположенным к сердечной аритмии, или получающим противоаритмические препараты. У пациентов с удлинением интервала Q–T, которое существовало до лечения, необходимо рассмотреть применение альтернативной терапии.
У лиц пожилого возраста лечение следует начинать с половины терапевтической дозы. Больным с нарушением функции печени или умеренной или тяжелой почечной недостаточностью дозу необходимо снизить.
При необходимости проведения аллергологических тестов прием препарата следует прекратить за 5 дней до исследования.
Период беременности и кормления грудью. В исследованиях на животных продемонстрирована репродуктивная токсичность препарата.
Гидроксизин проникает через плацентарный барьер, что приводит к более высоким концентрациям препарата у плода по сравнению с материнским организмом. В даное время нет релевантных эпидемиологических данных относительно влияния Атаракса в период беременности.
У новорожденных, матери которых получали Атаракс в период беременности и/или родов, отмечены следующие явления непосредственно или через несколько часов после рождения: гипотония, нарушения движений, в том числе экстрапирамидные нарушения, клонические движения, угнетение функции ЦНС, неонатальные гипоксические состояния или задержка мочи. Поэтому Атаракс не следует применять в период беременности.
Атаракс противопоказан в период кормления грудью. Если необходимо лечение Атараксом, кормление грудью следует прекратить.
Дети. Применение препарата у детей — см. ПРИМЕНЕНИЕ. С учетом лекарственной формы препарат назначают детям в возрасте >3 лет и с массой тела >15 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Поскольку гидроксизин может влиять на внимание и скорость психомоторных реакций, больных следует предупреждать об этом и избегать управления транспортными средствами или работы с точными механизмами.
Взаимодействия
необходимо учитывать усиление действия Атаракса при применении одновременно с лекарственными препаратами, которые подавляют функцию ЦНС или проявляют антихолинергические свойства. В этом случае их дозирование подбирают индивидуально. Алкоголь также потенцирует эффекты Атаракса.
Следует избегать одновременного применения с ингибиторами МАО и холиноблокаторами. Препарат препятствует прессорному действию эпинефрина и противосудорожной активности фенитоина, а также препятствует действию бетагистина и препаратов — блокаторов холинэстеразы.
При применении циметидина 600 мг 2 раза в сутки повышаются концентрации гидроксизина в сыворотке крови на 36% и снижаются Cmax метаболита цетиризина на 20%.
Атаракс является ингибитором CYP 2D6 и в высоких дозах может приводить к медикаментозному взаимодействию с субстратами CYP 2D6.
Атаракс не оказывает ингибирующего влияния в концентрации 100 мкмоль на изоформы уридиндифосфат (УДФ)-глюкуронилтрансферазы в микросомах печени человека. Он ингибирует изоформы цитохрома P450 2С9, 2C19 и 3А4 при концентрациях, превышающих Cmax в плазме крови. Поэтому маловероятно, что Атаракс может нарушить метаболизм лекарственных средств, которые являются субстратами для данных энзимов.
Метаболит цетиризин при концентрации 100 мкмоль не оказывает ингибирующего эффекта на цитохром печени человека Р450 и изоформы УДФ-глюкуронилтрансферазы.
Гидроксизин метаболизируется алкогольдегидрогеназой и CYP 3A4/5, повышение концентрации гидроксизина в крови можно ожидать, когда гидроксизин применяется одновременно с препаратами — мощными ингибиторами данных энзимов. Однако, когда ингибируется только один путь метаболизма, другие пути могут частично компенсировать это.
Передозировка
проявлением передозировки препарата может быть выраженное антихолинергическое действие, угнетение или парадоксальная стимуляция функции ЦНС. Симптомами значительной передозировки могут быть тошнота, рвота, тахикардия, гипертермия, сонливость, нарушение зрачкового рефлекса, тремор, галлюцинации, нарушение сознания, угнетение дыхания, судороги, артериальная гипотензия, кардиоаритмия. Может развиться углубление комы и кардиореспираторный коллапс.
При отсутствии спонтанной рвоты рекомендуют немедленное промывание желудка. Рвоту необходимо вызвать искусственно. Показаны общие поддерживающие меры, которые включают контроль за жизненно важными функциями организма и наблюдение врача за состоянием больного.
В случае необходимости получения вазопрессорного эффекта назначается норэпинефрин или метараменол. Эпинефрин не следует назначать.
Не следует назначать сироп ипекакуаны пациентам с симптомами или возможностью быстрого снижения чувствительности, развитием комы или судорог, поскольку это может привести к аспирационной пневмонии.
Больным с тяжелыми симптомами передозировки необходимо провести исследование на наличие алкоголя или других лекарственных препаратов в крови. Назначают кислород, налоксон, глюкозу, тиамин.
Данные литературы указывают на то, что при наличии тяжелых, угрожающих жизни антихолинергических эффектов, плохо поддающихся лечению и не реагирующих на другие препараты, могут быть полезными пробные терапевтические дозы физостигмина. Не следует применять физостигмин только для поддержания сознания пациента. Если одновременно были приняты циклические антидепрессанты, применение физостигмина может привести к приступам и остановке сердца, которая резистентна к терапии. Физостигмин не следует назначать при синусовой аритмии.
Специфического антидота нет. Применение гемодиализа или гемоперфузии нецелесообразно.
Условия хранения
в сухом месте, при температуре не выше 25 °С.