Фармакодинамика. Гидроксизина дигидрохлорид является производным дифенилметана, химически не связанным с фенотиазинами, резерпином, мепробаматом или бензодиазепинами.

Гидроксизина дигидрохлорид не является депрессантом коры головного мозга, но его действие может быть связано с угнетением активности в некоторых ключевых зонах субкортикальной области ЦНС.

Антигистаминное и бронходилатирующее действие продемонстрировано экспериментально и подтверждено клинически. Фармакологические и клинические исследования свидетельствуют о том, что гидроксизин в терапевтических дозах не повышает секрецию желудка или кислотность, и в большинстве случаев проявляет мягкую антисекреторную активность. Уменьшение пузырьков и гиперемии продемонстрировано у здоровых взрослых добровольцев и у детей после внутрикожной инъекции гистамина или антигенов. Гидроксизин также проявил эффективность в облегчении зуда при разных формах крапивницы, экземы и дерматита.

При нарушениях функции печени антигистаминный эффект однократной дозы может быть продлен до 96 ч после приема.

Данные ЭЭГ у здоровых добровольцев демонстрируют анксиолитико-седативный профиль препарата. Анксиолитический эффект подтвержден у больных при использовании разных классических психометрических тестов. Данные полисомнографии у пациентов в состоянии тревоги и лиц, страдающих бессонницей, свидетельствуют об увеличении общего времени сна, уменьшении общего времени ночных пробуждений и сокращении латентности сна после однократного или многократного ежедневного применения доз по 50 мг. Снижение тонуса мышц продемонстрировано у пациентов в состоянии тревоги при применении ежедневной дозы по 50 мг 3 раза в сутки.

Не отмечено нарушений памяти. Не было симптомов или признаков отмены после 4 нед лечения у пациентов с состоянием тревоги.

В случае применения пероральных фармацевтических форм антигистаминный эффект начинается приблизительно через 1 ч. Седативный эффект начинается через 5–10 мин для пероральных жидких форм и через 30–45 мин — для таблеток.

Гидроксизин оказывает также спазмолитический и симпатолитический эффект. Обладает слабой аффинностью к мускариновым рецепторам. Гидроксизин демонстрирует мягкое анальгезирующее действие.

Фармакокинетика

Абсорбция

Гидроксизин быстро всасывается в ЖКТ. C max в плазме крови достигается приблизительно через 2 ч после перорального приема. После однократного приема перорально препарата в дозах 25 и 50 мг у взрослых концентрация C max , как правило, составляет 30 и 70 нг/мл соответственно. После повторного применения 1 раз в сутки концентрация повышается на 30%. Биодоступность гидроксизина при пероральном применении по сравнению с в/м составляет около 80%.

Распределение

Гидроксизин широко распределяется в организме и обычно больше накапливается в тканях, чем в плазме крови. У взрослых видимый объем распределения составляет от 7 до 16 л/кг массы тела. Гидроксизин проникает в кожу после перорального приема. Как после однократного, так и после многократного приема концентрация гидроксизина в коже выше концентрации в сыворотке крови. Гидроксизин проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, что приводит к более высокой концентрации у плода, чем у матери.

Биотрансформация

Гидроксизин в значительной степени метаболизируется. Образование основного метаболита цетиризина, метаболита карбоновой кислоты (≈45% пероральной дозы) стимулируется алкогольдегидрогеназой. Данный метаболит обладает выраженными свойствами периферического антагониста H1-рецепторов. Другие идентифицированные метаболиты: N-деалкилированный метаболит и О-деалкилированный метаболит с T ½ 59 ч. Данные пути метаболизма опосредствованы в основном CYP 3A4/5.

Элиминация

T ½ гидроксизина у взрослых составляет ≈14 ч (диапазон — 7–20 ч). Видимый общий клиренс, рассчитанный в ходе исследований, составляет 13 мл/мин/кг. Всего 0,8% дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Основной метаболит — цетиризин — выводится в основном в неизмененном виде с мочой (25% гидроксизина, принятого перорально).

Особые популяции

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетику гидроксизина исследовали у 9 здоровых исследуемых пожилого возраста (69,5±3,7 года) после одного приема 0,7 мг/кг массы тела перорально. T ½ гидроксизина удлинился до 29 ч, и видимый объем распределения увеличился до 22,5 л/кг. Рекомендуют снизить ежедневную дозу гидроксизина для пациентов пожилого возраста.

Дети

Фармакокинетику гидроксизина оценивали у 12 детей (6,1±4,6 года: 22±12 кг) после одного приема 0,7 мг/кг перорально. Видимый клиренс плазмы крови был приблизительно в 2,5 раза выше клиренса у взрослых. T ½ был короче, чем у взрослых. Он составлял около 4 ч у детей в возрасте 1 года и 11 ч — у 14-летних пациентов.

Печеночная недостаточность

У исследуемых со вторичной печеночной дисфункцией вследствие первичного билиарного цирроза печени общий клиренс составил ≈66% показателя у здоровых исследуемых. T ½ увеличился до 37 ч, а концентрация карбоксильных метаболитов, цетиризина в сыворотке крови оказалась выше, чем у пациентов молодого возраста с нормальной функцией печени. Следует снижать ежедневную дозу или частоту приема препарата у больных с нарушениями функции печени.

Почечная недостаточность

Фармакокинетику гидроксизина исследовали у 8 больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 24±7 мл/мин). AUC для гидроксизина не изменялась релевантно, в то время как для карбоксильного метаболита, цетиризина, была увеличена. Данный метаболит не удаляется эффективно с помощью гемодиализа.

Во избежание любого значительного накопления метаболита цетиризина после многократного применения гидроксизина ежедневную дозу гидроксизина необходимо снизить у пациентов с нарушением функции почек.