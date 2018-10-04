Альфа Д3 (Alpha D3®) (-1497) - инструкция по применению ATC-классификация
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Альфа Д3 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Альфа Д3-Тева является высокоэффективным активным метаболитом витамина D3, регулирующим обмен кальция и фосфора. Альфакальцидол (1-альфа-гидрохолекальциферол) очень быстро трансформируется в кальцитриол (1,25-дигидрохолекальциферол, D-гормон) в печени. Кальцитриол относится к главным метаболитам холекальциферола (витамина D3) в поддержании гомеостаза кальция и фосфора. Альфа Д3-Тева трансформируется в 1,25-дигидрохолекальциферол (D-гормон) и, таким образом, повышает его уровень в крови. Это вызывает повышение абсорбции кальция и фосфора в кишечнике, увеличение их реабсорбции в почках, усиление минерализации костей, снижение уровня паратиреоидного гормона в крови. У пациентов с нарушением 1-альфа-гидроксиляции в почках, которая возникает с возрастом, прием Альфа Д3-Тева способствует достаточному образованию кальцитриола, нейтрализующему дефицит D-гормона. Альфа Д3-Тева восстанавливает положительный кальциевый баланс, в результате чего снижается интенсивность резорбции кости, что способствует снижению частоты развития переломов. Увеличивает минеральную плотность кости. При курсовом применении препарата отмечают уменьшение выраженности костной и мышечной боли, связанной с нарушением фосфорно-кальциевого обмена, улучшается координация движений и поддержание равновесия, увеличивается сила мышц, вследствие чего снижается частота падений.
Фармакокинетика. После приема внутрь Альфа Д3-Тева быстро абсорбируется в ЖКТ. Время достижения Cmax препарата в плазме крови составляет 8–18 ч. Начало действия — через 6 ч, продолжительность действия — до 48 ч.
В печени альфакальцидол быстро трансформируется в кальцитриол (1,25-дигидрохолекальциферол, D-гормон). Меньшая часть препарата трансформируется в костной ткани.
В отличие от естественного витамина D3, биотрансформация препарата не происходит в почках, что позволяет применять его у пациентов с почечной патологией.
Показания Альфа Д3
постменопаузальный остеопороз. Остеопороз, связанный с лечением глюкокортикоидами. Размягчение костей в пожилом возрасте (остеомаляция) как следствие недостаточного всасывания, например, в случае мальабсорбции и постгастроэктомического синдрома. Для значительного снижения частоты падений среди лиц пожилого возраста. При гипопаратиреозе или гипофосфатемическом (витамин D-устойчивом) рахите/остеомаляции может быть показана дополнительная терапия с применением Альфа Д3-Тева, если уровень кальция в плазме крови <2,2 ммоль/л. Заболевания, сопровождающиеся нарушением 1-альфа-гидроксилирования в почках, что, в свою очередь, обусловливают нарушения метаболизма витамина D (например почечная остеодистрофия со снижением всасывания кальция и уровнем кальция в плазме крови <2,2 ммоль/л (<8,8 мг/100 мл), которая может возникать как следствие нарушения функции почек без или с проведением диализа, а также в начале при состоянии после трансплантации почек).
Применение Альфа Д3
внутрь. Капсулу следует глотать целой, запивать достаточным количеством воды. Доза и продолжительность терапии определяются врачом индивидуально и зависят от характера заболевания и эффективности терапии. В отдельных случаях препарат применяют на протяжении всей жизни.
При отсутствии другого назначения врачом начальная доза для взрослых составляет 1 мкг альфакальцидола (4 капсулы по 0,25 мкг, или 2 капсулы по 0,5 мкг, или 1 капсула по 1 мкг) ежедневно. Пациентам с более тяжелым заболеванием костей назначают более высокие дозы: 1–3 мкг альфакальцидола (4–12 капсул по 0,25 мкг, или 2–6 капсул по 0,5 мкг, или 1–3 капсулы по 1 мкг) ежедневно.
Детям в возрасте старше 6 лет с массой тела ≥20 кг, которые могут проглотить капсулу, — 1 мкг/сут (кроме случаев почечной остеодистрофии).
Для пациентов с гипопаратиреозом доза должна быть снижена после достижения нормального уровня кальция в крови (2,2–2,6 ммоль/л; 8,8–10,4 мг/100 мл), или когда произведение концентраций кальций • фосфат в плазме крови составляет 3,5–3,7 (ммоль/л).
Капсулы Альфа Д3-Тева по 0,25 мкг. Если суточная доза составляет 0,5 мкг альфакальцидола, принимают по 1 капсуле утром и вечером ежедневно. Если суточная доза — 1 мкг альфакальцидола, принимают по 2 капсулы утром и вечером ежедневно.
Капсулы Альфа Д3-Тева по 0,5 мкг. Если суточная доза составляет 0,5 мкг, принимают по 1 капсуле вечером ежедневно. Если суточная доза составляет 1–3 мкг альфакальцидола (2–6 капсул по 0,5 мкг), ее необходимо разделить пополам и принимать одну половину утром, а другую — вечером.
Капсулы Альфа Д3-Тева по 1 мкг. Если суточная доза составляет 1 мкг альфакальцидола, принимают по 1 капсуле вечером ежедневно. Если суточная доза 3 мкг альфакальцидола, принимают 1 капсулу утром и 2 капсулы Альфа Д3-Тева вечером.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к альфакальцидолу, арахису, сое или любым другим компонентам препарата;
- гиперчувствительность к витамину D и проявления интоксикации витамином D;
- уровень кальция в плазме крови >2,6 ммоль/л; произведение концентраций кальций • фосфат в плазме крови >3,7 (ммоль/л);
- алкалоз с уровнем pH венозной крови >7,44 (лактаталкалозный синдром, синдром Бернетта);
- метастатическая кальцификация;
- повышенная чувствительность к аналогам витамина D.
Побочные эффекты
если доза альфакальцидола не откорректирована, возможно повышение уровня кальция в крови, исчезающее при снижении дозы или временном прекращении приема препарата. Признаки возможного повышения уровня кальция в крови — утомляемость, желудочно-кишечные расстройства (рвота, изжога, боль в животе, тошнота, ощущение дискомфорта в области эпигастрия, запор, диарея), анорексия, сухость во рту, умеренная мышечная боль, боль в костях, суставах, уменьшение массы тела, полиурия, повышенное потоотделение, головная боль, жажда, вертиго, повышение уровня кальция и фосфатов в моче, нефрокальциноз, реакции гиперчувствительности, включая зуд, высыпания, крапивницу.
Во время терапии альфакальцидолом могут отмечать побочные реакции, которые по частоте определяются как очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно установить по имеющимся данным).
Часто: гиперкальциемия*, гиперкальциурия.
Редко: гиперфосфатемия, с целью предупреждения которой пациенту можно назначить ингибиторы абсорбции фосфатов (такие как соединения алюминия); тахикардия, слабость, головная боль, головокружение, сонливость.
Очень редко, включая единичные случаи: гетеротопическая кальцификация (роговица и кровеносные сосуды), которая исчезает после отмены препарата; незначительное повышение ЛПВП в плазме крови. У пациентов с выраженными нарушениями функции почек возможно развитие гиперфосфатемии; кожные аллергические реакции (зуд) и анафилактический шок, последний может быть вызван арахисовым маслом, входящим в состав лекарственного средства.
Неизвестно: гиперчувствительность.
*Гиперкальциемия также ассоциируется с такими реакциями, как гиперкалийурия, эктопическая кальцификация, поражения почек и сердца.
Особые указания
альфакальцидол не следует назначать пациентам с гиперкальциемией.
Препарат назначают с осторожностью:
- пациентам, склонным к гиперкальциемии, особенно с мочекаменной болезнью;
- пациентам, которые одновременно применяют сердечные гликозиды или препараты наперстянки, поскольку гиперкальциемия может привести к аритмии у таких больных.
В период применения препарата необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 мес) контролировать уровень кальция в плазме крови и моче, наблюдать за развитием терапевтического эффекта и при необходимости корректировать дозу альфакальцидола, во избежание развития гиперкальциемии и гиперкальциурии. При наличии биохимических признаков нормализации структуры кости (нормализация содержания ЩФ в плазме крови) необходимо соответствующее снижение дозы Альфа Д3-Тева, что позволяет избежать развития гиперкальциемии. Гиперкальциемия или гиперкальциурия могут быть устранены путем отмены препарата и снижения употребления кальция до нормализации его концентрации в плазме крови. Как правило, этот период составляет 1 нед. Затем терапия может быть продолжена, начиная с половины последней применявшейся дозы.
Во время терапии альфакальцидолом следует контролировать плазменные уровни фосфатов для снижения риска возникновения эктопической кальцификации.
Добавление в рацион витамина D может быть вредным для лиц, которые уже получают его соответствующее количество с пищей и от действия солнечного света, поскольку разница между терапевтической и токсической концентрацией очень незначительна.
Поскольку альфакальцидол является наиболее активной формой витамина D, есть основания ожидать от его приема наибольшего риска токсичности, тем не менее, его действие быстро обратимо в случае прекращения приема.
Альфакальцидол повышает всасывание кальция и фосфатов в кишечнике, поэтому у пациентов с почечной недостаточностью следует мониторировать их плазменные концентрации.
Необходимо отслеживать клинические проявления гипо- или гиперкальциемии у пациентов пожилого возраста, особенно при наличии сопутствующей почечной или сердечной патологии.
К ранним симптомам гиперкальциемии относятся полиурия; полидипсия; слабость, головная боль, тошнота, запор; сухость во рту; боль в мышцах и костях; металлический привкус во рту.
Лекарственное средство содержит соевое масло. Если у пациента отмечена аллергия на арахис или сою, лекарственное средство применять не рекомендуют.
Период беременности и кормления грудью. Хотя не доказано отрицательное влияние на плод или грудного ребенка, препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.
В связи с возможным риском развития устойчивой гиперкальциемии, которая может стать причиной задержки физического и умственного развития, надклапанного стеноза аорты, ретинопатии у детей грудного возраста, передозировки аналога витамина D в период беременности следует избегать.
Применение альфакальцидола в период кормления грудью может повысить уровень кальцитриола в грудном молоке. Учитывая это, препарат не применяют в период кормления грудью.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 6 лет с массой тела ≥20 кг, которые могут проглотить капсулу.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами не выявлено, но следует учитывать возможность появления таких побочных реакций, как сонливость и головокружение.
Взаимодействия
при лечении остеопороза Альфа Д3-Тева можно назначать в комбинации с антирезорбтивными препаратами разных групп и эстрогенами. Действие альфакальцидола усиливает одновременное применение эстрогенов у женщин в период пре- и постменопаузы.
Витамин D и его производные не следует применять одновременно с Альфа Д3-Тева в связи с возможностью аддитивного взаимодействия и повышения риска развития гиперкальциемии.
При одновременном применении Альфа Д3-Тева с препаратами наперстянки повышается риск развития аритмии.
При одновременном применении с барбитуратами, противосудорожными средствами (например карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин и примидон) и другими препаратами, активирующими ферменты микросомального окисления в печени, необходимо принимать Альфа Д3-Тева в более высокой дозе.
ГКС также могут снижать эффект витамина D.
Всасывание альфакальцидола снижается при его применении с колестирамином, колестиполом, сукральфатом, антацидами с высоким содержанием алюминия. Альфа Д3-Тева и антациды на основе алюминия нельзя применять одновременно, интервал между приемом должен составлять не менее 2 ч.
При одновременном применении Альфа Д3-Тева и антацидов на основе магния повышается риск развития гипермагниемии.
При одновременном применении препаратов кальция, тиазидных диуретиков повышается риск развития гиперкальциемии.
Рифампицин и изониазид могут снижать эффективность витамина D.
Передозировка
при однократной передозировке (25–30 мкг) альфакальцидола не выявлено вреда для здоровья. Последующие случаи передозировки альфакальцидола могут вызвать гиперкальциемию.
Симптомы: анорексия, слабость, вялость, головокружение, головная боль, тошнота, сухость во рту, запор, диарея, изжога, рвота, боль в животе, боль в костях, повышенное потоотделение, сонливость, зуд, тахикардия. Возможно появление полиурии, полидипсии, никтурии, жажды, протеинурии при нарушении функции почек, уменьшение массы тела.
Лечение: прекратить прием препарата. В зависимости от тяжести гиперкальциемии можно придерживаться бескальциевой или низкокальциевой диеты, употреблять жидкость, проводить диализ, применять петлевые диуретики, ГКС и кальцитонин. При острой передозировке положительный эффект возможен при промывании желудка и/или применении минерального масла (что способствует уменьшению всасывания и увеличению выведения препарата с калом). Специфических антидотов альфакальцидола нет.
Условия хранения
в плотно закрытом контейнере при температуре не выше 25 °С.