альфакальцидол не следует назначать пациентам с гиперкальциемией.

Препарат назначают с осторожностью:

пациентам, склонным к гиперкальциемии, особенно с мочекаменной болезнью;

пациентам, которые одновременно применяют сердечные гликозиды или препараты наперстянки, поскольку гиперкальциемия может привести к аритмии у таких больных.