АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ (ALFACALCIDOLUM)

внутрь, продолжительность терапии определяют индивидуально, при необходимости принимают пожизненно. Взрослым при витамин D-дефицитном рахите и остеомаляции, обусловленных экзогенной недостаточностью витамина D, заболеваниями органов пищеварения или длительной противосудорожной терапией, назначают в дозе 1–3 мкг/сут. При гипопаратиреозе суточная доза составляет 2–4 мкг.

При остеодистрофии у пациентов с ХПН суточная доза составляет 0,07–2 мкг, при синдроме Фанкони (наследственный почечный ацидоз с нефрокальцинозом, поздним рахитом и адипозогенитальной дистрофией) и почечном ацидозе — 2–6 мкг.

При гипофосфатемическом рахите и остеомаляции — 4–20 мкг/сут.

При постменопаузальном, сенильном, стероидном и других видах остеопороза суточная доза — 0,5–1 мкг. Начинать лечение рекомендуется с минимальной дозы, контролируя 1 раз в неделю уровень кальция и фосфора в плазме крови. Дозу альфакальцидола можно повышать на 0,25 или 0,5 мкг/сут до стабилизации биохимических показателей. При достижении оптимально эффективной дозы рекомендуется контролировать уровень кальция в плазме крови каждые 3–5 нед.

Детям с массой тела <20 кг альфакальцидол назначают по 0,01–0,05 мкг/кг/сут; детям с массой тела ≥20 кг — 1 мкг/сут (кроме случаев почечной остеодистрофии). При почечной остеодистрофии доза составляет 0,04–0,08 мкг/кг/сут.