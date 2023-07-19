АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ (ALFACALCIDOLUM) Действующее вещество
NLM: (5Z,7E)-9,10-секо-5,7,10(19)-холестатриен-1α,3β-диол; или 1α-гидрокси-витамин D3.
регулятор обмена кальция и фосфора в организме. Увеличивает абсорбцию кальция и фосфора в кишечнике, усиливает их реабсорбцию в почках, повышает минерализацию костей, снижает уровень паратгормона в крови. Восстанавливает положительный кальциевый баланс при мальабсорбции, снижает выраженность резорбции кальция из костей и снижает частоту развития переломов вследствие остеопороза. При курсовом применении отмечается уменьшение выраженности боли в костях, связанной с нарушением фосфорно-кальциевого обмена, и в мышцах, улучшается координация движений.
После приема внутрь быстро абсорбируется в пищеварительном тракте. В печени альфакальцидол быстро метаболизируется с образованием фармакологически активного метаболита — кальцитриола (1,25-дигидроксивитамин D3); меньшая часть действующего вещества метаболизируется в костной ткани. В отличие от природного витамина D, альфакальцидол не биотрансформируется в почках, что позволяет применять его у пациентов с нарушением функции почек.
остеопороз при ХПН, гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреоз, гиперпаратиреоз (с поражением костей), рахит и остеомаляция, связанные с недостаточностью питания или всасывания витамина D, гипофосфатемический (витамин D-резистентный) рахит и остеомаляция, псевдодефицитный (витамин D-дефицитный) рахит и остеомаляция, остеопороз (постменопаузальный, сенильный, стероидный и др.).
внутрь, продолжительность терапии определяют индивидуально, при необходимости принимают пожизненно. Взрослым при витамин D-дефицитном рахите и остеомаляции, обусловленных экзогенной недостаточностью витамина D, заболеваниями органов пищеварения или длительной противосудорожной терапией, назначают в дозе 1–3 мкг/сут. При гипопаратиреозе суточная доза составляет 2–4 мкг.
При остеодистрофии у пациентов с ХПН суточная доза составляет 0,07–2 мкг, при синдроме Фанкони (наследственный почечный ацидоз с нефрокальцинозом, поздним рахитом и адипозогенитальной дистрофией) и почечном ацидозе — 2–6 мкг.
При гипофосфатемическом рахите и остеомаляции — 4–20 мкг/сут.
При постменопаузальном, сенильном, стероидном и других видах остеопороза суточная доза — 0,5–1 мкг. Начинать лечение рекомендуется с минимальной дозы, контролируя 1 раз в неделю уровень кальция и фосфора в плазме крови. Дозу альфакальцидола можно повышать на 0,25 или 0,5 мкг/сут до стабилизации биохимических показателей. При достижении оптимально эффективной дозы рекомендуется контролировать уровень кальция в плазме крови каждые 3–5 нед.
Детям с массой тела <20 кг альфакальцидол назначают по 0,01–0,05 мкг/кг/сут; детям с массой тела ≥20 кг — 1 мкг/сут (кроме случаев почечной остеодистрофии). При почечной остеодистрофии доза составляет 0,04–0,08 мкг/кг/сут.
гиперкальциемия, гиперфосфатемия (за исключением гиперфосфатемии при гиперпаратиреозе), гипермагниемия, гипервитаминоз D, период кормления грудью, повышенная чувствительность к препарату.
возможны гиперкальциемия, тошнота, ощущение сухости во рту и дискомфорта в эпигастральной области, запор, слабость, повышенная утомляемость, головокружение, сонливость, тахикардия, кожная сыпь, зуд; редко — незначительное повышение уровня АлАТ, АсАТ и ЛПВП в плазме крови. У пациентов с выраженным нарушением функции почек возможно развитие гиперфосфатемии.
с осторожностью назначают пациентам со склонностью к гиперкальциемии, особенно при наличии мочекаменной болезни.
Во время лечения необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 мес) определять уровень кальция в плазме крови и моче. При наличии биохимических признаков нормализации структуры кости (нормализация содержания ЩФ в плазме крови пациента) необходимо соответствующее снижение дозы альфакальцидола, что позволяет избежать развития гиперкальциемии.
В период беременности альфакальцидол назначают только по абсолютным показаниям.
при одновременном применении альфакальцидола с препаратами наперстянки повышается риск развития нарушений сердечного ритма. При одновременном назначении с барбитуратами, противосудорожными лекарственными средствами и другими препаратами, активизирующими микросомальные ферменты печени, необходимо применять альфакальцидол в более высокой дозе. Абсорбция альфакальцидола уменьшается при одновременном применении с минеральным маслами, колестирамином, колестиполом, сукральфатом, антацидами, препаратами на основе альбумина. При одновременном применении антацидов повышается риск развития гипермагниемии. Одновременное применение препаратов кальция и тиазидных диуретиков повышает риск развития гиперкальциемии. Во время терапии альфакальцидолом не следует назначать витамин D и его производные из-за возможного аддитивного взаимодействия и повышения риска развития гиперкальциемии.
проявляется слабостью, вялостью, головокружением, головной болью, тошнотой, ощущением сухости во рту, запором, диареей, изжогой, рвотой, болью в эпигастральной области, в животе, костях, кожным зудом, учащенным сердцебиением. В ранние сроки острой передозировки промывают желудок и назначают минеральное масло. В тяжелых случаях в/в вводят 0,9% р-р натрия хлорида, назначают петлевые диуретики, ГКС.