Перед закапыванием глазных капель Дексапос следует снимать контактные линзы и повторно одевать их не раньше, чем через 20 минут после применения препарата.

Для предупреждения возможной системной абсорбции после применения препарата необходимо зажимать носослезный канал в течение нескольких минут.

Поскольку длительное лечение кортикостероидами может вызвать обратимое повышение внутриглазного давления (глаукома) или необратимое развитие катаракты, при применении препарата более 10 дней подряд следует регулярно проверять внутриглазное давление и состояние глаз пациента.

Применение кортикостероидов после хирургического лечения катаракты может замедлять заживление ран и вызывать появление пузырьков. Лечение глазными каплями, содержащими кортикостероиды, может приводить к развитию острого переднего увеита (ирита) и перфорации роговицы.

В случае предварительного инфицирования глаза вирусом простого герпеса или после проведения хирургических вмешательств Дексапос можно применять только под наблюдением врача-офтальмолога. Через иммуносупрессивный эффект кортикостероидов без проведения соответствующей сопутствующей антибактериальной терапии увеличивается вероятность дальнейшего инфицирования неинфекционных воспалений или маскировки или ухудшения недиагностированных бактериальных инфекций. Кроме того, в таких случаях может увеличиваться риск развития грибковых или вирусных (кератит, вызванный простым герпесом) заболеваний глаз. Поэтому в случае устойчивых язв роговицы следует провести лабораторный анализ для исключения грибковых инфекций, связанных с применением кортикостероидов.

Синдром Кушинга и/или адренокортикальная супрессия, обусловленные системной абсорбцией офтальмологических препаратов дексаметазона, могут наблюдаться после интенсивной или длительной непрерывной терапии пациентов со склонностью к таким расстройствам, включая детей и пациентов, принимающих ингибиторы CYP3A4 (в том числе ритонавир и кобицистат). У таких пациентов лечение следует постепенно отменять.

При применении системных или местных препаратов кортикостероидов возможны случаи расстройств зрения. Если у пациента наблюдаются такие симптомы, как помутнение зрения или другие расстройства зрения, ему нужно обратиться к врачу-офтальмологу для установления возможных причин, среди которых могут быть катаракта, глаукома или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ), случаи которой случались после применения системных или местных препаратов кортикостероидов.

Местные препараты кортикостероидов и тиомерсал могут вызывать реакции гиперчувствительности, сопровождающихся симптомами воспаления, такие как временное жжение и покалывание, а также другие легкие симптомы раздражения глаза, такие как затуманивание зрения, ощущение инородного тела и аллергические реакции. Кроме того, есть сообщения о случаях язв роговицы, мидриаза, временных расстройств аккомодации и птоза. В случае развития реакций гиперчувствительности при применении препарата Дексапос следует немедленно прекратить лечение.

В случае заболеваний, вызывающих истончение роговицы (например кератит), применение препарата может привести к ее перфорации.