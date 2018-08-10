Гипотиазид (Hypothiazid®) (983) - инструкция по применению ATC-классификация
Гипотиазид инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Главным механизмом действия этого сульфаниламидного производного является непосредственное блокирование реабсорбции ионов натрия и хлора в дистальных почечных канальцах. В результате повышается экскреция ионов натрия, хлора, что приводит к увеличению выведения воды и далее — калия и магния. За счет диуретического эффекта гидрохлоротиазида снижается объем плазмы крови, усиливается активность ренина в плазме крови и выведение альдостерона, в результате чего повышается выведение калия и бикарбонатов с мочой и снижается уровень калия в сыворотке крови. Ренин-альдостероновая связь опосредована ангиотензином II, поэтому при одновременном введении антагонистов рецептора ангиотензина II может наблюдаться обратное влияние на обусловленное тиазидными диуретиками выведение калия. Препарат также оказывает слабое ингибирующее влияние на карбоангидразу; за счет этого он умеренно усиливает выведение бикарбонатов, не вызывая существенных изменений рН мочи.
Фармакокинетика. Хорошо абсорбируется после перорального применения, диуретический и натрийуретический эффект проявляются в течение 2 ч после применения, достигают своего максимума через 4 ч и продолжаются 6–12 ч. Связывание с белками плазмы крови составляет 40%. Большая часть препарата выводится почками в неизмененном виде. Его T½ в случае нормального функционирования почек составляет 6,4 ч, при умеренной форме почечной недостаточности — 11,5 ч, тяжелой форме почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин) — 20,7 ч. Он проникает через плаценту и в небольшом количестве — в грудное молоко.
Показания Гипотиазид
отечный синдром при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях печени и почек; предменструальные отеки, отеки, вызванные приемом лекарств, например, кортикостероидов.
АГ (в виде монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами).
Симптоматическое лечение для снижения полиурии (парадоксальным образом), главным образом при несахарном диабете почечного происхождения.
Снижение гиперкальциурии.
Применение Гипотиазид
дозу подбирает врач индивидуально и тщательно контролирует состояние пациента.
В связи с увеличением выведения калия и магния во время лечения может потребоваться проведение заместительной терапии калием (К+ <3,0 ммоль/л) и магнием, особенно при сердечной недостаточности, снижении функции печени и одновременном приеме препаратов наперстянки.
Таблетки следует принимать после еды.
Таблетку можно разделить на две равные половины.
Для лечения отеков у взрослых начальная доза обычно составляет 25–100 мг 1 раз в сутки или, например, через день.
В зависимости от терапевтического эффекта дозу можно снизить до поддерживающей — 25–50 мг 1 раз в сутки. При выраженном отечном синдроме может потребоваться начальная доза 200 мг.
При предменструальных отеках рекомендуемая доза составляет 25 мг, которую следует принимать, начиная с проявления симптомов до начала менструации.
Для лечения АГ обычная доза препарата Гипотиазид составляет 25–100 мг/сут однократно в монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами.
Для некоторых пациентов может быть эффективной начальная доза 12,5 мг (в качестве монотерапии или в комбинации с другим антигипертензивным средством).
Терапевтический эффект нужно достигать и поддерживать с помощью минимальной эффективной дозы, но суточная доза не должна превышать 100 мг.
В случае комбинированной терапии, во избежание внезапного снижения АД, дозы каждого препарата необходимо соответствующим образом снизить.
Антигипертензивный эффект начинает развиваться через 3–4 дня, для достижения оптимального эффекта необходимо 3–4 нед.
После прекращения терапии антигипертензивное действие длится 1 нед.
При несахарном диабете для уменьшения выраженности полиурии обычная суточная доза составляет 50–150 мг (в несколько приемов).
Для детей 2–12 лет средняя суточная доза составляет 1–2 мг/кг массы тела или 30–60 мг/м2 однократно (37,5–100 мг/сут).
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Гиперчувствительность к другим сульфаниламидам.
Анурия.
Тяжелая почечная (клиренс креатинина <30 мл/мин) или печеночная недостаточность.
Резистентная к лечению гипокалиемия или гиперкальциемия.
Рефрактерная гипонатриемия.
Симптоматическая гиперурикемия (подагра).
Побочные эффекты
частота побочных эффектов указана в соответствии с частотой проявлений: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100), редко (≥1/10 000–<1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по доступным данным).
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия.
Результаты лабораторных анализов: частота неизвестна — гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия; при применении высоких доз возможно повышение уровня липидов в крови.
Со стороны сердца: частота неизвестна — аритмия, ортостатическая артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы: частота неизвестна — головокружение, головная боль, судороги, парестезии.
Со стороны психики: частота неизвестна — спутанность сознания, вялость, нервозность, изменения настроения.
Со стороны органа зрения: частота неизвестна — преходящее нарушение зрения, ксантопсия, вторичная острая глаукома и/или острая близорукость.
Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, воспаление слюнных желез, запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — желтуха (обусловленная внутрипеченочным холестазом), панкреатит, холецистит.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: частота неизвестна — почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей: частота неизвестна — мышечные спазмы и боль.
Метаболические и алиментарные нарушения: частота неизвестна — гипохлоремический алкалоз, что может индуцировать печеночную энцефалопатию или печеночную кому; гиперурикемия, что может провоцировать приступы подагры у пациентов с бессимптомным течением заболевания; снижение толерантности к глюкозе, что может привести к манифестации латентного сахарного диабета, отсутствие аппетита.
Со стороны сосудистой системы: частота неизвестна — васкулит, некротизирующий ангиит.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: нечасто — респираторный дистресс, в том числе пневмонит и отек легких.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактические реакции, шок.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — фотосенсибилизация, крапивница, пурпура, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны репродуктивных органов и молочных желез: частота неизвестна — половые расстройства.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: частота неизвестна — истощение.
Особые указания
артериальная гипотензия и нарушение водно-солевого баланса. Как и при применении других антигипертензивных лекарственных средств, у некоторых пациентов может возникать симптоматическая артериальная гипотензия. За состоянием пациентов необходимо следить, чтобы вовремя выявить клинические признаки нарушения водно-солевого баланса (например гиповолемию, гипонатриемию, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемию или гипокалиемию), которые могут развиваться в случае одновременной диареи или рвоты. У таких пациентов необходимо периодически контролировать уровень электролитов в сыворотке крови. В теплое время года у пациентов с отеками может возникать гипонатриемия за счет разжижения крови.
Метаболические и эндокринные эффекты. При лечении тиазидами возможно снижение толерантности к глюкозе. Могут потребоваться модификации доз противодиабетических средств, в том числе инсулина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). На фоне терапии тиазидами может манифестировать латентный сахарный диабет. Тиазиды могут уменьшать выведение почками кальция, а также вызывать небольшое преходящее повышение уровня кальция в сыворотке крови. Значительная гиперкальциемия может быть проявлением латентного гиперпаратиреоза. Прием тиазидов следует прекратить перед проведением обследования с целью оценки функции паращитовидных желез. Повышение уровня ХС и ТГ может быть связано с терапией тиазидными диуретиками. У некоторых пациентов лечение тиазидами может спровоцировать гиперурикемию и/или подагру.
Нарушения со стороны печени. При нарушениях функции печени и прогрессирующих заболеваниях печени тиазиды следует применять с осторожностью, поскольку эти препараты могут вызывать внутрипеченочный холестаз, изменения водно-солевого баланса и уровня аммиака в сыворотке крови, способны спровоцировать развитие печеночной комы. Гипотиазид противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Другое. У пациентов, получающих тиазиды, могут развиваться реакции гиперчувствительности при наличии аллергии или БА в анамнезе, а также если у пациентов ранее отмечали эти заболевания. Поступали сообщения об обострении системной красной волчанки или активации заболевания на фоне приема тиазидов.
Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов:
– тиазиды могут снижать уровень связанного с белками йода в сыворотке крови;
– лечение тиазидами следует прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез;
– препарат способен повышать концентрацию билирубина в сыворотке крови.
Вспомогательные вещества. В случае непереносимости лактозы следует учитывать, что Гипотиазид в таблетках по 25 мг содержит 63 мг лактозы моногидрата, а Гипотиазид в таблетках по 100 мг содержит 39 мг лактозы моногидрата. Препарат не следует применять при редких наследственных формах непереносимости галактозы, дефиците лактазы саамов или синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Данных, полученных из исследований на животных, недостаточно. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. При применении во II и III триместр гидрохлоротиазид за счет своего фармакологического действия может нарушать фетоплацентарное кровообращение и вызывать у плода или у новорожденного ребенка такие явления, как желтуха, электролитный дисбаланс и тромбоцитопения. Гидрохлоротиазид нельзя использовать для лечения гестационных отеков, гестационной (вызванной беременностью) АГ или преэклампсии у беременных, поскольку вместо благоприятного влияния на течение заболевания он повышает риск уменьшения объема плазмы крови и возникновения гипоперфузии плаценты. Гидрохлоротиазид не следует использовать для лечения эссенциальной АГ у беременных, за исключением редких случаев, когда невозможно применить другое лечение. Гипотиазид в таблетках нельзя применять в период беременности; препарат разрешается назначать только при наличии достаточного обоснования.
Кормление грудью. Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко; его применение в период кормления грудью противопоказано. Если его прием крайне необходим, кормление грудью необходимо прекратить.
Дети. Применять у детей в возрасте от 2 лет. Для детей 2–12 лет средняя суточная доза составляет 1–2 мг/кг массы тела или 30–60 мг/м2 однократно (37,5–100 мг/сут).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Гипотиазид в таблетках обуславливает значительное влияние на функции, необходимые для управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. В начале применения препарата (период определяется индивидуально врачом) запрещается управлять автомобилем и выполнять работу с механизмами. Позже степень запрета определяется индивидуально врачом.
Взаимодействия
при одновременном применении выявлено взаимодействие тиазидных диуретиков со следующими лекарственными средствами.
Алкоголь, барбитураты, наркотики или антидепрессанты. Могут усиливать ортостатическую гипотензию.
Противодиабетические препараты (пероральные сахароснижающие препараты и инсулин). На фоне лечения тиазидами возможно снижение толерантности к глюкозе. Может возникнуть необходимость в изменении дозы. Метформин применять с осторожностью, учитывая риск развития лактатацидоза за счет возможной обусловленной гидрохлоротиазидом функциональной почечной недостаточности.
Другие антигипертензивные средства. Аддитивный эффект.
Холестираминовые и холестиполовые смолы. При наличии анионообменных смол ухудшается всасывание гидрохлоротиазида в ЖКТ. Даже при однократном приеме холестираминовые или холестиполовые смолы связывают гидрохлоротиазид и снижают его всасывание из пищеварительного тракта на 85 и 43% соответственно.
Прессорные амины (например эпинефрин). Возможно ослабление эффекта прессорных аминов, но не в той мере, которая исключила бы их применение.
Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарин). Возможно усиление миорелаксирующего эффекта.
Литий. Диуретики снижают почечный клиренс лития и значительно повышают риск обусловленной литием токсичности. Одновременный прием этих препаратов не рекомендуется.
Противоподагрические средства (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может возникнуть необходимость в коррекции дозы урикозурических средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Вероятно появление необходимости в повышении дозы пробенецида или сульфинпиразона. При одновременном применении тиазидов возможно повышение частоты реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Антихолинергические средства (например атропин, бипериден). Из-за ослабления моторики ЖКТ и снижения скорости эвакуации из желудка биодоступность диуретиков тиазидного типа возрастает.
Цитотоксические средства (например циклофосфамид, метотрексат). Тиазиды могут уменьшать выведение почками цитотоксических лекарственных препаратов и усиливать их миелосупрессивный эффект.
Салицилаты. При применении высоких доз салицилатов гидрохлоротиазид может усиливать их токсическое воздействие на ЦНС.
Метилдопа. Сообщалось об отдельных случаях возникновения гемолитической анемии при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы.
Циклоспорин. При одновременном применении циклоспорина может усиливаться гиперурикемия и повышаться риск осложнений (подагра).
Гликозиды наперстянки. Вызванные тиазидами гипокалиемия или гипомагниемия могут вызывать развитие аритмий, обусловленных препаратами наперстянки.
Лекарственные средства, на эффекты которых влияют изменения уровня калия в сыворотке крови. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в сыворотке крови и ЭКГ-обследование, если гидрохлоротиазид принимать одновременно с препаратами, на эффекты которых влияет изменение уровня калия в сыворотке крови (например гликозиды наперстянки и антиаритмические лекарственные средства), и следующими препаратами, которые вызывают полиморфную тахикардию типа пируэт (желудочковую тахикардию) (в том числе некоторые антиаритмические средства), поскольку гипокалиемия является фактором, обусловливающим развитие пируэтной тахикардии:
– антиаритмические средства класса Iа (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
– антиаритмические средства класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
– некоторые нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульпирид, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
– другие лекарственные средства (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, винкамин для в/в введения).
Соли кальция. Тиазидные диуретики повышают уровень кальция в сыворотке крови за счет уменьшения его выведения. Если необходимо назначение кальцийсодержащих пищевых добавок, следует осуществлять мониторинг уровня кальция в сыворотке крови и в соответствии с ним корректировать дозу кальция.
Влияние лекарственных средств на результаты лабораторных анализов. Посредством влияния на обмен кальция тиазиды могут влиять на результаты оценки функции паращитовидных желез (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Карбамазепин. Учитывая риск симптоматической гипонатриемии, необходимо осуществлять клинический и биологический мониторинг.
Йодосодержащие контрастные средства. В случае индуцированной диуретиками дегидратации повышается риск развития ОПН, преимущественно при применении высоких доз йодосодержащих контрастных средств. Пациенты нуждаются в регидратации до введения йодосодержащих препаратов.
Амфотерицин В (для парентерального введения), кортикостероиды, АКТГ и стимулирующие слабительные средства. Гидрохлоротиазид усиливает нарушения электролитного баланса, преимущественно гипокалиемию.
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту >3 г/сут и неселективные НПВП. При одновременном приеме НПВП могут ослаблять антигипертензивный эффект гидрохлоротиазида и усиливать влияние гидрохлоротиазида на уровень калия в сыворотке крови.
Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид. Одновременное применение тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, с блокаторами β-адренорецепторов может повышать риск гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемический эффект диаксозида.
Амантадин. Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, могут повышать риск развития побочных эффектов, амантадина.
Передозировка
возникновение симптомов передозировки в первую очередь является следствием существенной потери жидкости и электролитов.
Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипотензия, шок.
Неврологические симптомы: слабость, спутанность сознания, головокружение, спазмы мышц, парестезии, истощение, нарушение сознания.
Симптомы со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, жажда.
Почечные симптомы: полиурия, олигурия, анурия.
Отклонение лабораторных показателей: гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышенный уровень азота мочевины в крови (в основном почечная недостаточность).
Лечение. Специфического антидота не существует. Для выведения препарата из желудка рекомендуются индукция рвоты, промывание желудка и для уменьшения абсорбции — прием активированного угля. При артериальной гипотензии и шоке рекомендуется введение жидкости и электролитов (калия, натрия, магния). До нормализации состояния пациента необходим контроль баланса жидкости и электролитов , а также функции почек.
Условия хранения
при температуре ниже 25 °С.