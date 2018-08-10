артериальная гипотензия и нарушение водно-солевого баланса. Как и при применении других антигипертензивных лекарственных средств, у некоторых пациентов может возникать симптоматическая артериальная гипотензия. За состоянием пациентов необходимо следить, чтобы вовремя выявить клинические признаки нарушения водно-солевого баланса (например гиповолемию, гипонатриемию, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемию или гипокалиемию), которые могут развиваться в случае одновременной диареи или рвоты. У таких пациентов необходимо периодически контролировать уровень электролитов в сыворотке крови. В теплое время года у пациентов с отеками может возникать гипонатриемия за счет разжижения крови.

Метаболические и эндокринные эффекты. При лечении тиазидами возможно снижение толерантности к глюкозе. Могут потребоваться модификации доз противодиабетических средств, в том числе инсулина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). На фоне терапии тиазидами может манифестировать латентный сахарный диабет. Тиазиды могут уменьшать выведение почками кальция, а также вызывать небольшое преходящее повышение уровня кальция в сыворотке крови. Значительная гиперкальциемия может быть проявлением латентного гиперпаратиреоза. Прием тиазидов следует прекратить перед проведением обследования с целью оценки функции паращитовидных желез. Повышение уровня ХС и ТГ может быть связано с терапией тиазидными диуретиками. У некоторых пациентов лечение тиазидами может спровоцировать гиперурикемию и/или подагру.

Нарушения со стороны печени. При нарушениях функции печени и прогрессирующих заболеваниях печени тиазиды следует применять с осторожностью, поскольку эти препараты могут вызывать внутрипеченочный холестаз, изменения водно-солевого баланса и уровня аммиака в сыворотке крови, способны спровоцировать развитие печеночной комы. Гипотиазид противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Другое. У пациентов, получающих тиазиды, могут развиваться реакции гиперчувствительности при наличии аллергии или БА в анамнезе, а также если у пациентов ранее отмечали эти заболевания. Поступали сообщения об обострении системной красной волчанки или активации заболевания на фоне приема тиазидов.

Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов:

– тиазиды могут снижать уровень связанного с белками йода в сыворотке крови;

– лечение тиазидами следует прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез;

– препарат способен повышать концентрацию билирубина в сыворотке крови.

Вспомогательные вещества. В случае непереносимости лактозы следует учитывать, что Гипотиазид в таблетках по 25 мг содержит 63 мг лактозы моногидрата, а Гипотиазид в таблетках по 100 мг содержит 39 мг лактозы моногидрата. Препарат не следует применять при редких наследственных формах непереносимости галактозы, дефиците лактазы саамов или синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, ограничен. Данных, полученных из исследований на животных, недостаточно. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. При применении во II и III триместр гидрохлоротиазид за счет своего фармакологического действия может нарушать фетоплацентарное кровообращение и вызывать у плода или у новорожденного ребенка такие явления, как желтуха, электролитный дисбаланс и тромбоцитопения. Гидрохлоротиазид нельзя использовать для лечения гестационных отеков, гестационной (вызванной беременностью) АГ или преэклампсии у беременных, поскольку вместо благоприятного влияния на течение заболевания он повышает риск уменьшения объема плазмы крови и возникновения гипоперфузии плаценты. Гидрохлоротиазид не следует использовать для лечения эссенциальной АГ у беременных, за исключением редких случаев, когда невозможно применить другое лечение. Гипотиазид в таблетках нельзя применять в период беременности; препарат разрешается назначать только при наличии достаточного обоснования.

Кормление грудью. Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко; его применение в период кормления грудью противопоказано. Если его прием крайне необходим, кормление грудью необходимо прекратить.

Дети. Применять у детей в возрасте от 2 лет. Для детей 2–12 лет средняя суточная доза составляет 1–2 мг/кг массы тела или 30–60 мг/м2 однократно (37,5–100 мг/сут).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Гипотиазид в таблетках обуславливает значительное влияние на функции, необходимые для управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. В начале применения препарата (период определяется индивидуально врачом) запрещается управлять автомобилем и выполнять работу с механизмами. Позже степень запрета определяется индивидуально врачом.