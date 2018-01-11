Валокордин — комбинированный препарат с преимущественно седативным действием. Также он обладает некоторым снотворным и спазмолитическим эффектом. Его терапевтический эффект объясняется синергическим действием компонентов, входящих в его состав. Валокордин — препарат, известный еще с 50-х годов ХХ столетия, когда он начал выпускаться и применяться в Германии при лечении функциональных и психосоматических заболеваний сердечно-сосудистой системы (Koll J.F., Louis A., 1957), у больных с неврозами, невротическими расстройствами, повышенной тревожностью, возбуждением, сопровождающимся выраженными вегетативными реакциями, чувством страха и повышенной раздражительностью (Marshall W., 1956). На территории СССР Валокордин появился в 1963 г. и вскоре завоевал популярность. Несмотря на успехи фармацевтической промышленности и отсутствие доказательной базы об его эффективности и безопасности, препарат достаточно распространен.

Терапевтические эффекты действующих веществ препарата Валокордин



Фенобарбитал

Согласно АТС-классификации относится к противоэпилептическим лекарственным средствам из группы барбитуратов. Ранее фенобарбитал широко применялся для лечения неврозов, бессонницы и с целью облегчения тревожных состояний (Rickels K., Downing R.W., 1974). Барбитураты, в частности фенобарбитал, имеют широкий спектр клинического применения, однако на сегодня чаще всего применяется в качестве противосудорожной терапии (Suddock J.T., Cain M.D.., 2018 ). Фенобарбитал также рекомендуется для лечения эпилептического статуса (Falco-Walter J.J., Bleck T., 2016). В результате исследования, проведенного в Китае, было установлено, что внутривенное применение фенобарбитала демонстрирует лучший клинический результат в лечении эпилептического статуса, чем применение вальпроевой кислоты (Su Y. еt al., 2016). Несмотря на это, его широкое применение ограничивается побочными эффектами (Hocker S. et al., 2018). Фенобарбитал благодаря своим противосудорожным и седативным свойствам также применяется в терапии алкогольного синдрома отмены наряду с бензодиазепинами (Oks M. еt al., 2018). Но все же в случае синдрома алкогольной абстиненции он не является препаратом выбора, так как согласно многочисленным исследованиям бензодиазепины в этом случае демонстрируют лучшую эффективность при меньшем количестве побочных эффектов (Hammond D.A. et al., 2017). Фенобарбитал может быть применен для терапии бессонницы, но известно, что применение данного препарата в качестве снотворного лекарственного средства вызывает зависимость (Gupta R.N., 1985). Фенобарбитал снижает черепно-мозговое давление. Однако этот препарат может вызывать гипотензию, неблагоприятно влияя на снабжение головного мозга кислородом, поэтому он противопоказан при лечении черепно-мозговых травм. В этом случае возникающая гипоксия головного мозга нивелирует любую клиническую пользу фенобарбитала (Roberts I., Sydenham E., 2012).

Механизм действия фенобарбитала связан с увеличением в рецепторах ГАМК количества открытых ионных хлоридных каналов (увеличивается отток ионов хлора), это приводит к повышению чувствительности данных рецепторов к ГАМК. Таким образом, фенобарбитал оказывает неселективный угнетающий эффект на ЦНС. Он гиперполяризирует клеточную мембрану, тем самым повышая порог для возникновения потенциала действия. Этот механизм объясняет его противосудорожный эффект (Suddock J.T., Cain M.D., 2018).

Фенобарбитал — гидрофильный, его метаболизм происходит в печени. Выделяется преимущественно почками (Suddock J.T., Cain M.D., 2018). Фенобарбитал индуцирует цитохром Р450, это необходимо учитывать при сочетанном назначении с оральными контрацептивами. Фенобарбитал за счет индукции цитохрома Р450 ускоряет метаболизм эстрогенов и прогестинов, а значит, ослабляет эффект пероральных противозачаточных средств, что может привести к возникновению нежелательной беременности (Sabers A., 2008). В исследованиях было доказано, что фенобарбитал снижает уровень стероидов и теофиллина через систему метаболизма цитохрома Р450 (Sayer W.J., 1975). Таким образом, больные, получающие комбинированное пероральное лечение в связи с патологией легких, могут ощутить неэффективность терапии легочного заболевания, связанную с субтерапевтическим уровнем теофиллина и/или кортикостероидов в крови. Пациенты должны обязательно быть проинформированы о потенциальных рисках приема Валокордина до начала проведения терапии.

Этилбромизовалерианат

Это действующее вещество препарата Валокордин действует как синергист фенобарбитала. Он оказывает седативное действие, некоторое снотворное в основном за счет общего снижения возбудимости и тревожности (Носаль М.А., Носаль И.М., 1960). Также этилбромизовалерианат проявляет спазмолитический эффект (Пастушенков Л.В., 1989).

Масло мяты перечной

Масло мяты перечной как вспомогательное вещество, входящее в состав препарата Валокордин, обладает мягким сосудорасширяющим свойством. Также оно оказывает седативное и спазмолитическое действие. Кроме того, в народной медицине применяется в качестве желчегонного и противорвотного средства, снижает вероятность возникновения тошноты и повышенную кислотность желудочного сока (Носаль М.А., Носаль И.М., 1960).

Масло хмеля

Обладает успокаивающим, седативным, противосудорожным, обезболивающим и спазмолитическим свойствами (Пастушенков Л.В. и соавт., 1990). В фитотерапии оно применяется не только как мягкое успокаивающее средство, но и для лечения бессонницы, воспалительных заболеваний желудка, желчного пузыря и печени (Носаль М.А., Носаль И.М., 1960), а местно — для уменьшения выраженности зуда и боли при заболеваниях кожи.

Масло мяты перечной и масло хмеля в препарате Валокордин содержатся в небольших концентрациях и не являются компонентами, преимущественно определяющими его терапевтическое действие.

Побочные эффекты и возможные осложнения

Побочные эффекты и осложнения при приеме Валокордина чаще возникают при бесконтрольном применении, превышении дозы, длительности приема и/или самолечении.

Наиболее распространенные побочные эффекты — нарушение координации движений, сонливость, потеря аппетита, депрессивное настроение, раздражительность, боль в костях, суставах и мышцах, реже — поражение печени, нарушение дыхания и кома. Описаны как случаи возникновения синдрома Стивена — Джонсона при приеме фенобарбитала, так и фиксированной полиморфной буллезной эритемы при приеме Валокордина (Savcak V.I., 1987).

Особенно подвержены проявлению побочных эффектов больные пожилого возраста. Существует информация о лечении 61 больного пожилого и старческого возраста в связи с отравлением фенобарбиталом, входящим в состав Валокордина. Было установлено, что острое отравление фенобарбиталом у пациентов пожилого и старческого возраста чаще сопровождается развитием осложнений со стороны ЦНС, дыхательной (пневмонии) и сердечно-сосудистой системы, чем у более молодых пациентов. Также у таких пациентов чаще отмечаются более тяжелое клиническое течение и более высокий риск развития неблагоприятного исхода, отравления (Livanov G.A. et al., 2018).

Риск возникновения осложнений у пациентов с ХОБЛ также выше (Suddock J.T., Cain M.D., 2018).

Во время приема барбитуратов и комбинированных препаратов, содержащих вещества этой группы, употреблять алкоголь строго запрещено. Это связано с тем, что существует возможность угнетения дыхательного центра. Алкоголь усиливает угнетающее действие фенобарбитала на ЦНС. Валокордин не рекомендуется применять больным с хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Также необходимо предупреждать больных, принимающих Валокордин, о возможном снижении скорости реакций и нарушении координации. Это особенно важно при вождении транспортных средств или работе с другими механизмами.

Не рекомендуется применять Валокордин больным с депрессией, так как фенобарбитал может усиливать ее проявления.

При бесконтрольном приеме препарата, значительном превышении дозы возможно развитие токсического действия фенобарбитала.

К его симптомам относятся когнитивные нарушения, головокружение, мышечная слабость, полидипсия, олигурия, гипотермия (снижение температуры тела), мидриаз, тошнота, рвота, брадикардия, угнетение дыхания. Выраженность данных симптомов может значительно варьировать (Suddock J.T., Cain M.D., 2018).

Возможны развитие комы и летальный исход вследствие выраженного угнетения дыхания и гипотензии.

Валокордин при длительном применении за счет содержания фенобарбитала способствует прогрессированию остеопороза. Необходимо соблюдать осторожность и не назначать длительно Валокордин больным с остеопорозом.

При длительном приеме препарата в высоких дозах возможно привыкание, а также развитие синдрома отмены при прекращении приема данного препарата.

В связи с этим в некоторых странах, например, в США, ОАЭ и Эстонии, Валокордин как содержащий фенобарбитал препарат включен в список препаратов, запрещенных к ввозу на территорию страны.

В случае передозировки — лечение симптоматическое. Терапия зависит от симптомов и степени их выраженности, может включать респираторную поддержку (интубацию и ИВЛ), коррекцию брадикардии и гипотензии (назначение вазопрессоров, коллоидных и кристаллоидных растворов внутривенно для восстановления объема жидкости), форсированный диурез или гемодиализ (Palmer B.F., 2000).

Выводы

Валокордин — препарат с более чем полувековой историей. Сегодня он тоже применяется как седативное лекарственное средство, для облегчения кардиалгий, бессонницы, возбуждения, беспокойства и тревожности. Однако следует информировать больных о возможности возникновения серьезных побочных эффектов при злоупотреблении данным препаратом. Поэтому необходимо помнить, что в состав препарата входит фенобарбитал, который обладает широким спектром нежелательных побочных эффектов, также возможно развитие привыкания, возникновение синдрома отмены, токсических поражений и даже острого отравления фенобарбиталом при передозировке Валокордина. Пациенты должны быть предупреждены о возможных лекарственных взаимодействиях, так как фенобарбитал способен снижать терапевтический эффект многих препаратов, среди которых — непрямые антикоагулянты и некоторые антибиотики и противогрибковые препараты. Женщины репродуктивного возраста, применяющие оральные контрацептивы, должны быть предупреждены об ослаблении их эффекта при сочетанном применении с данным препаратом. Также необходимо помнить, что во время применения Валокордина употребление алкоголя категорически запрещено в связи с усилением токсических эффектов фенобарбитала и угнетения ЦНС. Не рекомендуется применять препарат сочетанно с другими седативными препаратами, транквилизаторами и нейролептиками из-за их синергического угнетающего эффекта на ЦНС. Не применять препарат в период беременности и кормления грудью. В случае соблюдения всех рекомендаций, назначенной дозы и режима приема Валокордин, как правило, хорошо переносится.

