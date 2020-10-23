Диклофенак (Diclofenac) (96281) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклофенак инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: 1 г геля содержит диклофенак натрия — 10 мг;
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), этанол 96%, глицерин, масло минеральное, карбомер, масло касторовое полиэтоксилированное гидрогенизированное, аммиака раствор 15%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель.
Основные физико-химические свойства: гель белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, однородной консистенции.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяющиеся местно при суставной и мышечной боли. Нестероидные противовоспалительные средства местного применения. Диклофенак. Код АТХ М02А А15.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диклофенак является нестероидным противовоспалительным средством с выраженным противоревматическим, обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Основным механизмом действия является подавление биосинтеза простагландинов.
При воспалении, вызванном травмами или ревматическими заболеваниями, Диклофенак приводит к уменьшению боли, отека тканей и сокращению периода обновления функций поврежденных суставов, связок, сухожилий и мышц. Доказано, что Диклофенак уменьшает острую боль уже через 1 час после начального нанесения. 94% пациентов имели отклик на Диклофенак через 2 суток лечения по сравнению с 8%, имевших отклик на плацебо. Преодоление боли и функциональных нарушений достигалось после 4 дней лечения Диклофенаком. Благодаря водно-спиртовой основе препарат осуществляет также местноанестезирующий и охлаждающий эффект.
Фармакокинетика.
Количество диклофенака, которое всасывается через кожу, пропорционально площади его нанесения и зависит как от общей примененной дозы препарата, так и от степени гидратации кожи. После местного нанесения 2,5 г препарата Диклофенак на поверхность кожи площадью 500 см2 степень абсорбции диклофенака составляет примерно 6%. Применение окклюзионной повязки в течение 10 часов приводит к увеличению абсорбции диклофенака втрое.
После нанесения Диклофенака на кожу суставов кисти и колена диклофенак обнаруживается в плазме крови (где его максимальная концентрация примерно в 100 раз меньше, чем после перорального приема), в синовиальной оболочке и синовиальной жидкости. Связывание диклофенака с белками крови составляет 99,7%.
Диклофенак накапливается в коже, которая служит резервуаром, откуда происходит постепенное высвобождение вещества в прилегающие ткани. Оттуда диклофенак преимущественно поступает в более глубокие воспаленные ткани, такие как суставы, где продолжает действовать и определяется в концентрациях до 20 раз больших, чем в плазме крови.
Диклофенак метаболизируется преимущественно путем гидроксилирования с образованием нескольких фенольных производных, два из которых являются фармакологически активными, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.
Диклофенак и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Общий системный плазменный клиренс диклофенака составляет 263 ± 56 мл/мин, а конечный период полувыведения в среднем — 1–3 часа.
При почечной или печеночной недостаточности метаболизм и выведение из организма диклофенака не изменяются.
Показания
Местное лечение боли и воспаления суставов, мышц, связок и сухожилий ревматического или травматического происхождения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к диклофенаку или к другим компонентам препарата. Наличие в анамнезе приступов бронхиальной астмы, крапивницы или острого ринита, обусловленных приемом ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Поскольку системная абсорбция диклофенака вследствие местного применения препарата очень низкая, вероятность возникновения взаимодействий очень низкая.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 14 лет Диклофенак применять 3–4 раза в сутки, слегка втирая в кожу. Количество применяемого препарата зависит от размера пораженной зоны (так, 2–4 г, что по размеру соответствует размеру вишни или грецкого ореха, достаточно для нанесения на участок площадью 400–800 см2).
После аппликации препарата необходимо вымыть руки, кроме тех случаев, когда именно этот участок подлежит лечению.
Длительность терапии зависит от характера заболевания и эффективности лечения.
Препарат не следует применять дольше 14 дней подряд.
Дети
Диклофенак не рекомендован для применения детям до 14 лет. При применении лекарственного средства детям с 14 лет дольше 7 дней или если симптомы заболевания усиливаются, необходимо обратиться за консультацией врача.
Побочные реакции
Диклофенак обычно хорошо переносится. Нежелательные реакции включают легкие временные реакции на коже в месте нанесения. Редко могут наблюдаться аллергические реакции.
Инфекции и инвазии
Редко (<1/10000): пустулезные высыпания.
Со стороны иммунной системы
Редко (<1/10000): реакции гиперчувствительности (в том числе крапивница), ангионевротический отек.
Со стороны респираторной системы
Редко (<1/10000): бронхиальная астма.
Со стороны кожи и соединительных тканей
Часто (≥1/100; <1/10): сыпь, зуд, экзема, эритема, дерматит, в том числе контактный дерматит.
Одиночные (≥1/10000; <1/1000): буллезный дерматит.
Редко (<1/10000): реакции светочувствительности, чувство жжения кожи.
Отечность.
Со стороны центральной нервной системы: головная боль.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Упаковка
По 40 г геля в тубе № 1; в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
В справочнике «Компендиум» 2007 года по препарату ДИКЛОФЕНАК (DICLOFENAC) была представлена следующая информация
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
диклофенак (натриевая соль 2(2,6 — дихлорфениламино)-фенилуксусной кислоты) относится к группе НПВП. Обладает выраженной противовоспалительной, а также умеренно выраженной жаропонижающей активностью. Механизм действия обусловлен ингибированием синтеза простагландинов. При курсовом лечении ревматоидного артрита препарат интенсивно проникает в полость суставов, уменьшает боль в покое и при движении, способствует увеличению объема движений в пораженных суставах, уменьшает утреннюю скованность и отечность суставов. Стойкий эффект развивается через 1–2 нед лечения.
При приеме внутрь диклофенак быстро всасывается в кишечнике, максимальная его концентрация в плазме крови достигается через 1–2 ч. Прием пищи несколько замедляет скорость абсорбции, однако не влияет на ее уровень. Около 99% препарата связывается с белками плазмы крови. Диклофенак хорошо проникает в ткани и в синовиальную жидкость, где его концентрация может превышать таковую в плазме крови. Период полувыведения из плазмы крови составляет 1–2 ч, из синовиальной жидкости — 3–6 ч. Диклофенак метаболизируется в печени. Около 65% препарата выводится с мочой в виде метаболитов, около 1% — в неизмененном виде. Около 35% препарата выводится с калом.
ПОКАЗАНИЯ:
остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, другие воспалительные заболевания суставов и позвоночника, мягких тканей. Короткий курс назначают при тендините, бурсите, послеоперационном болевом синдроме, дисменорее.
ПРИМЕНЕНИЕ:
внутрь во время или после еды. В первые 3 дня диклофенак назначают по 25–50 мг 2–3 раза в сутки, иногда суточную дозу повышают до 100–150 мг (в 4–6 приемов). Продолжительность курса лечения в среднем составляет 40 дней, курсовая доза препарата — от 3 до 6 г. Детям в возрасте старше 6 лет и подросткам препарат назначают в дозе 0,5–2 мг/кг в сутки в 2–3 приема. При лечении ювенильного ревматоидного артрита допустимо повышение дозы до 3 мг/кг в сутки, что соответствует максимальной суточной дозе для детей.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени и почек, III триместр беременности и период кормления грудью, повышенная чувствительность к препарату, БА, крапивница, острый ринит и прочие аллергические реакции, обусловленные приемом НПВП, возраст до 6 лет. Не назначают или применяют только под контролем врача при БА, повышенной чувствительности к НПВП, хронических или рецидивирующих диспепсических явлениях, указании на пептическую язву в анамнезе, нарушениях функции печени и/или почек, АГ, хронической сердечной недостаточности, склонности к кровотечениям.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
тошнота, анорексия, боль в эпигастральной области, метеоризм, запор, диарея. В отдельных случаях, особенно при частом и длительном применении препарата, возможны эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки пищеварительного тракта с признаками желудочно-кишечного кровотечения (мелена), а также головная боль, депрессия, сонливость, гематурия, протеинурия, нефротический синдром, ОПН, очень редко — тромбоцитопения, анемия (вследствие оккультных кровотечений из органов пищеварительного тракта), аллергические реакции (особенно у больных с БА) — кожная сыпь, зуд, эритема, бронхоспазм.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
при одновременном приеме диклофенак снижает эффекты фуросемида и гипотензивных препаратов, повышает концентрацию дигоксина в плазме крови. Одновременный прием с калийсберегающими диуретиками может привести к развитию гиперкалиемии. При одновременном назначении с другими НПВП или ГКС возрастает риcк развития желудочно-кишечного кровотечения. Нежелательно сочетать диклофенак с метотрексатом и циклоспорином.
ПЕРЕДОЗИРОВКА:
проявляется головной болью, психомоторным возбуждением, раздражительностью, головокружением, судорогами.
При остром отравлении показано зондовое промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическое лечение.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в сухом, защищенном от света месте.
ПЕРЕВОД ИНСТРУКЦИИ МОЗ: