Доктор Мом® мазь (Doktor Mom® cold rub) (9614) - инструкция по применению ATC-классификация
Доктор Мом мазь инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. При наружном применении препарат Доктор Мом® оказывает раздражающее, отвлекающее, противовоспалительное и антисептическое действия. Фармакологические свойства обусловлены компонентами, входящими в его состав:
- ментол — расширяет кровеносные сосуды, вызывает ощущение холода, сопровождающееся обезболивающим эффектом;
- камфора — оказывает раздражающее и обезболивающее действие;
- тимол — антисептическое средство с противобактериальным и противогрибковым действием;
- масло скипидарное и эвкалиптовое — оказывают раздражающее действие при местном нанесении;
- масло мускатное — угнетает синтез простагландинов.
Фармакокинетика. Препарат не оказывает системного действия.
Показания Доктор Мом мазь
- в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком, ощущением заложенности носа, кашлем;
- симптоматическая терапия мышечной боли, боли в спине, головной боли.
Применение Доктор Мом мазь
взрослым и детям в возрасте старше 3 лет Доктор Мом® мазь назначают до 3 раз в сутки. При насморке или заложенности носа небольшое количество мази осторожно, не втирая, наносят на кожу крыльев носа; при кашле, связанном с простудой, мазь наносят тонким слоем на кожу грудной клетки (в области грудины) и слегка втирают; при головной боли мазь наносят на кожу височной области; при боли в мышцах, спине мазь наносят на участок, который болит, слегка втирают и прикрывают этот участок теплой повязкой.
Противопоказания
повышенная чувствительность/аллергические реакции на действующие вещества или вспомогательное вещество препарата. Повышенная чувствительность к компонентам препарата; БА, коклюш, ложный круп, склонность к судорогам, детский возраст до 3 лет, раздражение или нарушение целостности кожи, в том числе при ожогах, экземе, дерматите, гнойничковых заболеваниях кожи.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, включая сыпь на коже, крапивницу, зуд, раздражение кожи и слизистых оболочек, покраснение, дерматит, включая контактный дерматит, особенно у детей.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность (аллергические реакции), анафилактический шок.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, возможно возникновение судорог, вызванных камфорой.
Со стороны дыхательной системы: при применении препарата возможно повышение вероятности и частоты спазма бронхов, особенно у детей.
Со стороны кожи и подкожных тканей: аллергический дерматит.
При появлении таких реакций лечение следует немедленно прекратить.
Особые указания
применять только как наружное средство! Не втирать в ноздри, избегать попадания препарата в глаза, на слизистую оболочку носа и ротовой полости (при попадании промыть большим количеством воды). Не наносить на поврежденные участки кожи! При сохранении, ухудшении или появлении нових симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата у женщин в период беременности и кормления грудью отсутствует, поэтому применять препарат этой категории пациентов не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, возбуждение, судороги) следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 3 лет исследованы недостаточно. Детям в возрасте старше 3 лет применять с осторожностью, по рекомендации и под наблюдением врача.
Взаимодействия
с другими лекарственными средствами при местном применении препарата взаимодействие минимальное. Не рекомендуется применять одновременно с другими мазями и кремами.
Передозировка
возможно усиление выраженности побочных реакций, ощущение сильного тепла и жжения. При случайном попадании внутрь возможны боль в животе, тошнота, рвота, диарея, симптомы угнетения ЦНС, головокружение, атаксия, судороги, приливы, сонливость, затруднение дыхания.
Лечение: смыть нанесенный препарат водой с мылом, промывание желудка, симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. После применения следует плотно закрывать баночку крышкой.