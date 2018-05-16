применять только как наружное средство! Не втирать в ноздри, избегать попадания препарата в глаза, на слизистую оболочку носа и ротовой полости (при попадании промыть большим количеством воды). Не наносить на поврежденные участки кожи! При сохранении, ухудшении или появлении нових симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата у женщин в период беременности и кормления грудью отсутствует, поэтому применять препарат этой категории пациентов не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, возбуждение, судороги) следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 3 лет исследованы недостаточно. Детям в возрасте старше 3 лет применять с осторожностью, по рекомендации и под наблюдением врача.