Фенол

Фармасептик (Pharmaceptic)

Фармасептик раствор 1,4 % флакон с распылителем 120 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Pharmascience
Форма выпуска
Раствор
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,4 %
Объем
120 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/4457/01/01 от 22.11.2016
Международное название

Фармасептик инструкция по применению

Состав

действующее вещество: жидкий фенол;

1 мл раствора содержит 14 мг жидкого фенола;

вспомогательные вещества: глицерин, сахарин натрия, натрия гидроксид, ароматизатор вишневый, краситель красный FD & C Red № 40 (Е 129), вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная красная жидкость с запахом вишни и фенола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Фенол.

Код АТС R02A A19.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Фенолы принадлежат к ароматическим спиртам, а их растворы в концентрации 0,5–1,5% оказывают антисептическое, а также кратковременное слабое обезболивающее действие (за счет блокирования возникновения и проведения нервных импульсов в результате уменьшения проницаемости мембран для ионов натрия). Они действуют бактериостатически относительно вегетативных форм грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и некоторых вирусов, а также очень медленно действуют на споры и кислотостойкие бактерии.

Фармакокинетика.

Препарат минимально абсорбируется через слизистые оболочки. Период полураспада — 1–4 часа. Период действия — 30–60 минут. Быстро выводится из организма без накопления в нем почками в виде метаболитов.

Показания

В отоларингологической и стоматологической практике как вспомогательное лекарственное средство в комплексной терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки глотки и ротовой полости (тонзиллиты, после тонзиллэктомии, экстракции зубов, афтозные и язвенные поражения слизистой оболочки ротовой полости, небольшие хирургические операции, протезирование).

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Воспалительные заболевания с распространенным поражением слизистых оболочек в связи с усилением всасывания препарата и повышением риска системной токсического действия.

Значительные нарушения функции печени или почек.

Не следует применять фенол в виде спрея для горла больным с воспалением надгортанника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат назначают в комплексной терапии воспалительных заболеваний ротовой полости и горла вместе с сульфаниламидами, антибиотиками, витаминами.

Без консультации врача не следует применять препарат одновременно с лекарственными средствами для терапии миастении; препаратами, угнетающими центральную нервную систему; дезинфицирующими растворами, в составе которых содержатся тяжелые металлы; ингибиторами МАО; блокаторами нейромышечной передачи; опиоидами; вазоконстрикторами.

Особенности применения

Препарат предназначен для непродолжительного местного применения.

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Раствор с фенолом не следует наносить на большие участки кожи или большие раны, поскольку в результате абсорбции возможно развитие токсического эффекта.

Если сильная боль в горле продолжается более 2 дней и сопровождается повышением температуры тела, головной болью, сыпью, тошнотой или рвотой, необходимо обратиться к врачу.

Если симптомы заболевания при применении препарата не проходят в течение 7 дней или сопровождаются повышением температуры тела дольше 3 дней, или сопровождаются сыпью или постоянной головной болью, также необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо снять с флакона предохранительный колпачок и оросить горло или ротовую полость, после чего содержимое можно проглотить.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет разовая доза составляет 5 аэрозольных впрыскиваний.

Детям в возрасте 2 — 12 лет разовая доза — 3 аэрозольные впрыскивания под наблюдением взрослых.

Повторять распыления необходимо каждые 2–4 часа или в соответствии с рекомендациями врача. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, учитывая клинический эффект и переносимость препарата.

Одно аэрозольное впрыскивание содержит 0,17 мл препарата Фармасептик.

1 впрыскивание содержит — 2,38 мг фенола, 3 впрыскивания — 7,14 мг фенола, 5 впрыскиваний — 11,9 мг фенола.

Дети

С осторожностью следует применять препарат в педиатрической практике.

Детям в возрасте младше 2 лет препарат не применять.

Детям в возрасте младше 12 лет препарат применять под наблюдением взрослых.

Побочные реакции

В отдельных случаях возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи, покраснения и отека кожи, местный отек горла.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 120 мл, с распылителем.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.