Фармасептик (Pharmaceptic)
Фармасептик инструкция по применению
Состав
действующее вещество: жидкий фенол;
1 мл раствора содержит 14 мг жидкого фенола;
вспомогательные вещества: глицерин, сахарин натрия, натрия гидроксид, ароматизатор вишневый, краситель красный FD & C Red № 40 (Е 129), вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная красная жидкость с запахом вишни и фенола.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Фенол.
Код АТС R02A A19.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фенолы принадлежат к ароматическим спиртам, а их растворы в концентрации 0,5–1,5% оказывают антисептическое, а также кратковременное слабое обезболивающее действие (за счет блокирования возникновения и проведения нервных импульсов в результате уменьшения проницаемости мембран для ионов натрия). Они действуют бактериостатически относительно вегетативных форм грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и некоторых вирусов, а также очень медленно действуют на споры и кислотостойкие бактерии.
Фармакокинетика.
Препарат минимально абсорбируется через слизистые оболочки. Период полураспада — 1–4 часа. Период действия — 30–60 минут. Быстро выводится из организма без накопления в нем почками в виде метаболитов.
Показания
В отоларингологической и стоматологической практике как вспомогательное лекарственное средство в комплексной терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки глотки и ротовой полости (тонзиллиты, после тонзиллэктомии, экстракции зубов, афтозные и язвенные поражения слизистой оболочки ротовой полости, небольшие хирургические операции, протезирование).
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Воспалительные заболевания с распространенным поражением слизистых оболочек в связи с усилением всасывания препарата и повышением риска системной токсического действия.
Значительные нарушения функции печени или почек.
Не следует применять фенол в виде спрея для горла больным с воспалением надгортанника.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат назначают в комплексной терапии воспалительных заболеваний ротовой полости и горла вместе с сульфаниламидами, антибиотиками, витаминами.
Без консультации врача не следует применять препарат одновременно с лекарственными средствами для терапии миастении; препаратами, угнетающими центральную нервную систему; дезинфицирующими растворами, в составе которых содержатся тяжелые металлы; ингибиторами МАО; блокаторами нейромышечной передачи; опиоидами; вазоконстрикторами.
Особенности применения
Препарат предназначен для непродолжительного местного применения.
Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.
Раствор с фенолом не следует наносить на большие участки кожи или большие раны, поскольку в результате абсорбции возможно развитие токсического эффекта.
Если сильная боль в горле продолжается более 2 дней и сопровождается повышением температуры тела, головной болью, сыпью, тошнотой или рвотой, необходимо обратиться к врачу.
Если симптомы заболевания при применении препарата не проходят в течение 7 дней или сопровождаются повышением температуры тела дольше 3 дней, или сопровождаются сыпью или постоянной головной болью, также необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Перед применением необходимо снять с флакона предохранительный колпачок и оросить горло или ротовую полость, после чего содержимое можно проглотить.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет разовая доза составляет 5 аэрозольных впрыскиваний.
Детям в возрасте 2 — 12 лет разовая доза — 3 аэрозольные впрыскивания под наблюдением взрослых.
Повторять распыления необходимо каждые 2–4 часа или в соответствии с рекомендациями врача. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, учитывая клинический эффект и переносимость препарата.
Одно аэрозольное впрыскивание содержит 0,17 мл препарата Фармасептик.
1 впрыскивание содержит — 2,38 мг фенола, 3 впрыскивания — 7,14 мг фенола, 5 впрыскиваний — 11,9 мг фенола.
Дети
С осторожностью следует применять препарат в педиатрической практике.
Детям в возрасте младше 2 лет препарат не применять.
Детям в возрасте младше 12 лет препарат применять под наблюдением взрослых.
Побочные реакции
В отдельных случаях возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи, покраснения и отека кожи, местный отек горла.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 120 мл, с распылителем.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.