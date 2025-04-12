Фармакодинамика.

Фенолы принадлежат к ароматическим спиртам, а их растворы в концентрации 0,5–1,5% оказывают антисептическое, а также кратковременное слабое обезболивающее действие (за счет блокирования возникновения и проведения нервных импульсов в результате уменьшения проницаемости мембран для ионов натрия). Они действуют бактериостатически относительно вегетативных форм грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и некоторых вирусов, а также очень медленно действуют на споры и кислотостойкие бактерии.

Фармакокинетика.

Препарат минимально абсорбируется через слизистые оболочки. Период полураспада — 1–4 часа. Период действия — 30–60 минут. Быстро выводится из организма без накопления в нем почками в виде метаболитов.