ФЕНОЛ ЧИСТЫЙ* (PHENOLUM PURUM*) Действующее вещество
фенол в виде 1,4% водно-глицеринового р-ра применяют как мощное антисептическое (бактерицидное и противогрибковое) и местноанестезирующее средство для обработки слизистой оболочки полости рта и глотки.
в оториноларингологии — для лечения воспалительных процессов (тонзиллита, фарингита); в стоматологии — для лечения микробного, вирусного и грибкового стоматита, а также гингивита, пародонтита, ожогов и механических повреждений слизистой оболочки полости рта во время стоматологических процедур.
смазывают р-ром или орошают аэрозолем непосредственно пораженный участок слизистой оболочки ротоглотки. Орошения повторяют каждые 2–4 ч или по мере необходимости.
повышенная чувствительность к фенолу.
безопасность терапевтической концентрации фенола 1,4% подтверждена широкомасштабными токсикологическими исследованиями. В указанной концентрации не оказывает повреждающего действия на зубную эмаль.
с осторожностью назначают при нарушении функций печени, а также в период беременности и кормления грудью.
Сохранение болезненных ощущений в течение 6 дней и более от начала применения аэрозоля может свидетельствовать о наличии иной патологии (абсцесс, новообразования и др.), требующей хирургического или других специальных методов лечения.
при остром отравлении показано промывание желудка, при необходимости — госпитализация в токсикологическое отделение.