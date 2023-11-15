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Активные вещества — “Ф”ФЕНОЛ ЧИСТЫЙ* (PHENOLUM PURUM*)

ФЕНОЛ ЧИСТЫЙ* (PHENOLUM PURUM*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Орасепт® спрей оральный, 1,4 %, флакон пластиковый, 177 мл, № 1; Stada
Орасепт® Спрей оральный, 1,4 %, флакон пластиковый, 177 мл, № 1 Stada
В 1217 аптеках
от 249,18 грн
Цены в аптеках
Фармасептик раствор, 1,4 %, флакон с распылителем, 120 мл, № 1; Pharmascience
Фармасептик Раствор, 1,4 %, флакон с распылителем, 120 мл, № 1 Pharmascience
В 1 аптеке других городов
от 154,67 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: спрей и р-р для местного применения.
ФЕНОЛ ЧИСТЫЙ* (PHENOLUM PURUM*)
CAS №: 108-95-2 C6H6O
USPDDN, CTFA, HSDB, MESH: фенол.
Форма выпуска: спрей и р-р для местного применения.

фенол в виде 1,4% водно-глицеринового р-ра применяют как мощное антисептическое (бактерицидное и противогрибковое) и местноанестезирующее средство для обработки слизистой оболочки полости рта и глотки.

в оториноларингологии — для лечения воспалительных процессов (тонзиллита, фарингита); в стоматологии — для лечения микробного, вирусного и грибкового стоматита, а также гингивита, пародонтита, ожогов и механических повреждений слизистой оболочки полости рта во время стоматологических процедур.

смазывают р-ром или орошают аэрозолем непосредственно пораженный участок слизистой оболочки ротоглотки. Орошения повторяют каждые 2–4 ч или по мере необходимости.

повышенная чувствительность к фенолу.

безопасность терапевтической концентрации фенола 1,4% подтверждена широкомасштабными токсикологическими исследованиями. В указанной концентрации не оказывает повреждающего действия на зубную эмаль.

с осторожностью назначают при нарушении функций печени, а также в период беременности и кормления грудью.
Сохранение болезненных ощущений в течение 6 дней и более от начала применения аэрозоля может свидетельствовать о наличии иной патологии (абсцесс, новообразования и др.), требующей хирургического или других специальных методов лечения.

при остром отравлении показано промывание желудка, при необходимости — госпитализация в токсикологическое отделение.