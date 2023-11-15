ФЕНОЛ ЧИСТЫЙ* (PHENOLUM PURUM*)

с осторожностью назначают при нарушении функций печени, а также в период беременности и кормления грудью.

Сохранение болезненных ощущений в течение 6 дней и более от начала применения аэрозоля может свидетельствовать о наличии иной патологии (абсцесс, новообразования и др.), требующей хирургического или других специальных методов лечения.