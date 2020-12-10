Аспирин®таблетки500 Мг (Aspirin® tablets 500 Mg) (9491) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспирин таблетки500 Мг инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацетилсалициловая кислота (АСК) относится к группе НПВП, обладает анальгетическими, жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Механизм ее действия заключается в необратимой инактивации ферментов ЦОГ, играющих важную роль в синтезе простагландинов.
При пероральном приеме в дозах от 0,3 г до 1 г АСК применяют для облегчения боли и состояний, сопровождающихся лихорадкой, таких как простуда; для снижения температуры тела и уменьшения боли в суставах и мышцах.
АСК подавляет агрегацию тромбоцитов, блокируя синтез тромбоксана А2.
Фармакокинетика. После приема внутрь АСК быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Во время и после абсорбции она трансформируется в основной активный метаболит — салициловую кислоту. Cmax АСК в плазме крови достигается через 10–20 мин, салицилатов — через 20–120 мин.
АСК и салициловая кислота полностью связываются с белками плазмы крови и быстро распределяются в организме.
Салициловая кислота проникает через плаценту и экскретируется в грудное молоко.
Салициловая кислота метаболизируется в печени. Метаболитами салициловой кислоты являются салицилмочевая кислота, салицилфенол глюкуронид, салицилацил глюкуронид, гентизиновая кислота и гентизинмочевая кислота.
Кинетика выведения салициловой кислоты зависит от дозы, поскольку метаболизм ограничен активностью печеночных ферментов. T½ зависит от дозы и возрастает от 2–3 ч при применении низких доз до 15 ч — при применении высоких доз. Салициловая кислота и ее метаболиты выводятся из организма преимущественно почками.
Показания Аспирин таблетки500 Мг
легкий и умеренно выраженный острый болевой синдром (головная, зубная боль, боль в суставах и связках, боль в спине); симптоматическое лечение лихорадки и/или болевого синдрома при простудных заболеваниях.
Применение Аспирин таблетки500 Мг
Аспирин® принимают внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости.
Аспирин® не принимают дольше 3–5 сут без консультации врача.
Взрослые и дети в возрасте с 15 лет. 1–2 таблетки однократно. Повторный прием возможен через 4–8 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 4 г (8 таблеток).
Предупреждение. Пациентам с сопутствующими нарушениями функции печени или почек необходимо снизить дозу препарата или увеличить интервал между приемами.
Противопоказания
- гиперчувствительность к АСК, другим салицилатам или любому компоненту препарата;
- БА, вызванная приемом салицилатов или других НПВП в анамнезе;
- острые язвы ЖКТ;
- геморрагический диатез;
- выраженная почечная недостаточность;
- выраженная печеночная недостаточность;
- выраженная сердечная недостаточность;
- комбинация с метотрексатом в дозе ≥15 мг/нед (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы. Диспепсия, боль в эпигастральной области, боль в животе, изжога, в отдельных случаях — воспаление ЖКТ, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, которые в единичных случаях могут вызвать желудочно-кишечные кровотечения и перфорации с соответствующими лабораторными и клиническими признаками.
Редко — транзиторная печеночная недостаточность с повышением уровня печеночных трансаминаз.
Со стороны крови и лимфатической системы. Вследствие антиагрегантного действия в отношении тромбоцитов АСК может повышать риск развития кровотечений. Наблюдались следующие кровотечения: периоперационные кровотечения, гематомы, урогенитальные кровотечения, носовые кровотечения, кровотечения из десен; редко или очень редко — серьезные кровотечения, такие как желудочно-кишечные кровотечения и церебральные кровоизлияния (особенно у пациентов с неконтролируемой АГ и/или при одновременном применении антигемостатических средств), которые в единичных случаях являются жизнеугрожающими.
Кровотечения могут привести к острой и хронической постгеморрагической анемии/железодефицитной анемии (вследствие скрытого микрокровотечения) с соответствующими лабораторными признаками и клиническими симптомами, такими как астения, бледность кожных покровов, гипоперфузия.
У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы тяжелой степени сообщалось о гемолизе и развитии гемолитической анемии.
Со стороны иммунной системы. У пациентов с индивидуальной повышенной чувствительностью к салицилатам возможно развитие аллергических реакций, включая такие симптомы, как сыпь, крапивница, зуд, экзема, ринит, заложенность носа, снижение АД. Очень редко наблюдались тяжелые реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, ангионевротический отек и некардиогенный отек легких. У больных БА возможно повышение частоты возникновения бронхоспазма, аллергических реакций легкой и средней степени тяжести, которые потенциально могут поражать кожу, дыхательную систему, ЖКТ и сердечно-сосудистую систему.
Со стороны нервной системы. Головная боль, головокружение, нарушение слуха, звон в ушах и спутанность сознания могут быть признаками передозировки.
Со стороны мочевыделительной системы. Сообщалось о нарушении функции почек и развитии ОПН.
Особые указания
Аспирин® применяют с осторожностью при:
- гиперчувствительности к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии к другим веществам;
- язвенных поражениях ЖКТ в анамнезе, в том числе при хронической или рецидивирующей язве или желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе;
- одновременном применении антикоагулянтов;
- нарушениях функции почек или кровообращения (таких как заболевания сосудов почек, застойная сердечная недостаточность, дегидратация, обширные хирургические вмешательства, сепсис или значительная кровопотеря), поскольку АСК может дополнительно повышать риск повреждения почек и вызывать ОПН;
- нарушении функции печени.
У пациентов с аллергическими осложнениями, в том числе с БА, аллергическим ринитом, крапивницей, кожным зудом, отеком слизистой оболочки и полипозом носа, а также при их сочетании с хроническими инфекциями дыхательных путей и у пациентов с гиперчувствительностью к НПВП на фоне лечения препаратом Аспирин® возможно развитие бронхоспазма, приступа БА или других реакций гиперчувствительности.
Вследствие своего эффекта угнетения агрегации тромбоцитов, продолжающегося вплоть до нескольких суток после применения, АСК повышает склонность к кровотечениям во время и после хирургических операций (включая малые хирургические операции, например экстракцию зуба).
При применении низких доз АСК может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может вызвать приступ подагры у пациентов со сниженным уровнем выведения мочевой кислоты.
У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы АСК может вызывать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторами, повышающими риск гемолиза, являются, например, применение высоких доз, лихорадка или острые инфекции.
Длительное применение анальгетиков может приводить к появлению головной боли.
Частый прием обезболивающих средств может вызвать временное нарушение работы почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Риск особенно высок при одновременном применении нескольких анальгетиков.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Аспирин® можно применять в период беременности только в том случае, когда другие лекарственные средства неэффективны и только после оценки соотношения риск/польза.
Угнетение синтеза простагландинов может отрицательно влиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от увеличения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным связь между приемом АСК и повышенным риском выкидыша не подтверждена.
Имеющиеся эпидемиологические данные относительно возникновения пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении АСК. Результаты проспективного исследования влияния на ранних сроках беременности (1–4-й месяц) с участием примерно 14 800 пар женщина-ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.
Исследования на животных указывают на репродуктивную токсичность.
Во время I и II триместра беременности препараты, содержащие АСК, не следует назначать без четкой клинической необходимости. У женщин, которые предположительно могут быть беременными, или у женщин во время I и II триместра беременности доза препаратов, содержащих АСК, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно короче.
Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.
На женщину и плод в конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять следующим образом:
- возможность увеличения времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после крайне низких доз;
- торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.
Учитывая это, АСК противопоказана в III триместре беременности.
Фертильность. Имеются определенные данные, что препараты, угнетающие синтез простагландинов, могут нарушать репродуктивную функцию женщин из-за влияния на овуляцию. Это явление носит обратимый характер и исчезает после отмены лечения.
Кормление грудью. Салицилаты и их метаболиты проникают в грудное молоко в небольшом количестве.
Поскольку побочные реакции у младенцев, матери которых принимали АСК, не наблюдались, прерывать кормление грудью, как правило, не требуется. При длительном применении препарата или АСК в высоких дозах следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте с 15 лет.
Не следует применять препараты, содержащие АСК, у детей с ОРВИ, которые сопровождаются или не сопровождаются повышением температуры тела, без консультации врача. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе типа А, гриппе типа В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием и требует безотлагательного медицинского вмешательства. Риск может быть повышен, если АСК применяется в качестве сопутствующего лекарственного средства, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются длительной рвотой, это может быть признаком синдрома Рея.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияния на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не отмечалось.
Взаимодействия
комбинации, применение которых противопоказано. Применение АСК с метотрексатом в дозе ≥15 мг/нед увеличивает гематологическую токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными средствами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Комбинации, которые следует применять с осторожностью. Применение АСК с метотрексатом в дозе <15 мг/нед увеличивает гематологическую токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными средствами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Одновременное применение ибупрофена препятствует необратимому ингибированию тромбоцитов АСК. Лечение ибупрофеном пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний может ограничивать кардиопротекторное действие АСК.
При одновременном применении высоких доз салицилатов с НПВП (благодаря взаимно усиливающему эффекту) повышается риск возникновения язв и желудочно-кишечных кровотечений.
При сочетанном применении Аспирина и антикоагулянтов повышается риск развития кровотечения.
Сочетанное применение с урикозурическими средствами, такими как бензобромарон, пробенецид, снижает эффект выведения мочевой кислоты (благодаря конкуренции выведения мочевой кислоты почечными канальцами).
При сочетанном применении с дигоксином концентрация последнего в плазме крови повышается вследствие снижения почечной экскреции.
При одновременном применении высоких доз АСК и пероральных противодиабетических препаратов группы производных сульфонилмочевины или инсулина усиливается гипогликемический эффект последних за счет гипогликемического эффекта АСК и вытеснения сульфонилмочевины, связанной с белками плазмы крови.
Диуретики в комбинации с высокими дозами АСК снижают клубочковую фильтрацию благодаря снижению синтеза простагландинов в почках.
Системные ГКС (за исключением гидрокортизона, который применяют для заместительной терапии при болезни Аддисона). При применении АСК одновременно с ГКС снижается уровень салицилатов в крови и повышается риск передозировки после окончания лечения, а также повышается риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
Ингибиторы АПФ в комбинации с высокими дозами АСК вызывают снижение клубочковой фильтрации вследствие ингибирования вазодилататорных простагландинов и снижения гипотензивного эффекта.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Повышается риск кровотечения из верхних отделов ЖКТ из-за возможности синергического эффекта.
При одновременном применении с вальпроевой кислотой АСК вытесняет ее из связи с белками плазмы крови, повышая ее токсичность.
Этиловый спирт способствует повреждению слизистой оболочки ЖКТ и удлиняет время кровотечения вследствие синергизма АСК и этилового спирта.
Передозировка
салицилатная интоксикация (развивается при применении дозы >100 мг/кг/сут на протяжении >2 сут, которая может вызвать интоксикацию) возможна вследствие хронической интоксикации, возникшей при длительной терапии, а также из-за острой интоксикации (передозировки), которая может быть потенциально жизнеугрожающей и причинами которой являются, например, случайный прием детьми или передозировка.
Хроническая интоксикация салицилатами может иметь скрытый характер, поскольку ее признаки неспецифичны. Умеренная хроническая интоксикация, вызванная салицилатами, или салицилизм, обычно наступает только после повторного применения высоких доз.
Симптомы. Головокружение, звон в ушах, глухота, повышенное потоотделение, тошнота и рвота, головная боль, спутанность сознания. Указанные симптомы можно контролировать путем снижения дозы. Звон в ушах возможен при концентрации салицилатов в плазме крови >150–300 мкг/мл. Более серьезные побочные реакции наблюдаются при концентрации салицилатов в плазме крови >300 мкг/мл.
Об острой интоксикации свидетельствует выраженное изменение КОР, которое зависит от возраста пациента и тяжести интоксикации. У детей наиболее характерным проявлением является метаболический ацидоз. Тяжесть состояния нельзя оценивать только на основании концентрации салицилатов в плазме крови. Абсорбция АСК может замедляться в связи с задержкой высвобождения в желудке, образованием конкрементов в желудке или в случае приема препарата в виде таблеток, покрытых кишечно-растворимой оболочкой.
Вследствие сложных патофизиологических эффектов признаками и симптомами отравления салицилатами могут быть:
интоксикация легкой и средней степени тяжести — тахипноэ, гиперпноэ, дыхательный алкалоз, повышенное потоотделение, тошнота и рвота;
интоксикация от средней до тяжелой — респираторный алкалоз, сопровождающийся компенсаторным метаболическим ацидозом, гиперпирексией.
Со стороны дыхательной системы: от гиперпноэ, некардиогенного отека легких вплоть до остановки дыхания и асфиксии.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: от аритмии, гипотензии вплоть до остановки сердца.
Также отмечается дегидратация, олигоурия вплоть до развития почечной недостаточности, нарушение метаболизма глюкозы, кетоз, желудочно-кишечные кровотечения, гематологические изменения — от угнетения тромбоцитов до коагулопатий.
Со стороны нервной системы: токсическая энцефалопатия и угнетение ЦНС, проявляющееся сонливостью, нарушением сознания вплоть до развития комы и судорог.
Изменения со стороны лабораторных и других показателей: алкалемия, алкалурия, ацидемия, ацидурия, изменения АД, изменения на ЭКГ, гипокалиемия, гипернатриемия, гипонатриемия, изменения функции почек, гипергликемия, гипогликемия (особенно у детей). Повышенный уровень кетоновых тел, гипопротромбинемия.
Лечение. Лечение интоксикации, вызванной передозировкой АСК, определяется степенью тяжести, клиническими симптомами и обеспечивается стандартными методами, которые применяют при отравлении (промывание желудка, прием активированного угля, форсированный диурез). Все используемые меры должны быть направлены на ускорение удаления препарата и восстановление электролитного баланса и КОР. В зависимости от состояния КОР и электролитного баланса проводят инфузионное введение р-ров электролитов. При серьезных отравлениях показан гемодиализ.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.