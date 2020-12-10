Аспирин® применяют с осторожностью при:

гиперчувствительности к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии к другим веществам;

язвенных поражениях ЖКТ в анамнезе, в том числе при хронической или рецидивирующей язве или желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе;

одновременном применении антикоагулянтов;

нарушениях функции почек или кровообращения (таких как заболевания сосудов почек, застойная сердечная недостаточность, дегидратация, обширные хирургические вмешательства, сепсис или значительная кровопотеря), поскольку АСК может дополнительно повышать риск повреждения почек и вызывать ОПН;

нарушении функции печени.

У пациентов с аллергическими осложнениями, в том числе с БА, аллергическим ринитом, крапивницей, кожным зудом, отеком слизистой оболочки и полипозом носа, а также при их сочетании с хроническими инфекциями дыхательных путей и у пациентов с гиперчувствительностью к НПВП на фоне лечения препаратом Аспирин® возможно развитие бронхоспазма, приступа БА или других реакций гиперчувствительности.

Вследствие своего эффекта угнетения агрегации тромбоцитов, продолжающегося вплоть до нескольких суток после применения, АСК повышает склонность к кровотечениям во время и после хирургических операций (включая малые хирургические операции, например экстракцию зуба).

При применении низких доз АСК может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может вызвать приступ подагры у пациентов со сниженным уровнем выведения мочевой кислоты.

У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы АСК может вызывать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторами, повышающими риск гемолиза, являются, например, применение высоких доз, лихорадка или острые инфекции.

Длительное применение анальгетиков может приводить к появлению головной боли.

Частый прием обезболивающих средств может вызвать временное нарушение работы почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Риск особенно высок при одновременном применении нескольких анальгетиков.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность . Аспирин® можно применять в период беременности только в том случае, когда другие лекарственные средства неэффективны и только после оценки соотношения риск/польза.

Угнетение синтеза простагландинов может отрицательно влиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от увеличения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным связь между приемом АСК и повышенным риском выкидыша не подтверждена.

Имеющиеся эпидемиологические данные относительно возникновения пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении АСК. Результаты проспективного исследования влияния на ранних сроках беременности (1–4-й месяц) с участием примерно 14 800 пар женщина-ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.

Исследования на животных указывают на репродуктивную токсичность.

Во время I и II триместра беременности препараты, содержащие АСК, не следует назначать без четкой клинической необходимости. У женщин, которые предположительно могут быть беременными, или у женщин во время I и II триместра беременности доза препаратов, содержащих АСК, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно короче.

Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

На женщину и плод в конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять следующим образом:

возможность увеличения времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после крайне низких доз;

торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.