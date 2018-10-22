избегать попадания в глаза. В высоких дозах не следует применять дольше указанного периода без консультации с врачом. Необходимо избегать попадания препарата на открытые раны. Руки следует тщательно вымыть после нанесения геля. Препарат может вызывать онемение языка, поэтому после применения геля следует с осторожностью принимать пищу и напитки.

В случае возникновения сильного покраснения или отека десны, или серьезных сопутствующих жалоб необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат применяют только у детей. Влияние на психомоторные реакции не исследовали.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат применяют только у детей. Исследований по применению в период беременности и кормления грудью не проводили.

Дети. Препарат применяют только у детей.