Дентинокс-гель Н (Dentinox-gel N) (9463) - инструкция по применению ATC-классификация
Дентинокс-гель Н инструкция по применению
Фармакологические свойства
применение растительного противовоспалительного компонента настоя ромашки и местных анестетиков, лидокаина и полидоканола 600 (макрогола лаурилэфир) в низкой, специально подобранной для детей, дозе препятствует возникновению боли при прорезывании молочных зубов.
Настойка ромашки: противовоспалительный растительный компонент.
Лидокаина гидрохлорид: местный обезболивающий компонент в действующей, однако безопасной дозе (0,34%).
Полидоканол 600 (макрогола лаурилэфир): местный обезболивающий компонент, хорошо удерживается на слизистой оболочке ротовой полости и оказывает длительное терапевтическое действие.
Препарат не вызывает кариеса зубов.
Показания Дентинокс-гель Н
для облегчения прорезывания молочных зубов (устранение раздражения десен, воспаления и боли).
Применение Дентинокс-гель Н
при первых признаках прорезывания зубов пальцем или палочкой с ватой нанести на десна на место прорезывания зуба каплю геля размером с горошину и легко втереть. Аппликации проводить 2–3 раза в сутки, особенно после еды и перед сном.
Дентинокс-гель Н можно применять до появления всех молочных зубов, а также по мере прорезывания коренных.
Противопоказания
случаи известной повышенной чувствительности к ромашке или другим сложноцветным, лидокаину или аналогичным местным анестетикам (амидного типа), повышенная чувствительность к одному из других компонентов препарата.
Повреждение слизистой оболочки полости рта.
Учитывая содержание сорбита, препарат не рекомендуют применять для лечения пациентов с врожденной повышенной чувствительностью к фруктозе.
Побочные эффекты
временное легкое жжение, раздражение, покраснение. Возможно возникновение аллергических реакций, включая контактные аллергические реакции, кожные высыпания, зуд, ангионевротический отек. В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
избегать попадания в глаза. В высоких дозах не следует применять дольше указанного периода без консультации с врачом. Необходимо избегать попадания препарата на открытые раны. Руки следует тщательно вымыть после нанесения геля. Препарат может вызывать онемение языка, поэтому после применения геля следует с осторожностью принимать пищу и напитки.
В случае возникновения сильного покраснения или отека десны, или серьезных сопутствующих жалоб необходимо проконсультироваться с врачом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат применяют только у детей. Влияние на психомоторные реакции не исследовали.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат применяют только у детей. Исследований по применению в период беременности и кормления грудью не проводили.
Дети. Препарат применяют только у детей.
Взаимодействия
неизвестны. В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Передозировка
при соблюдении рекомендаций по применению передозировки не отмечено. Случаев интоксикации не зафиксировано.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от света.