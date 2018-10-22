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Дентинокс-гель Н (Dentinox-gel N) (9463) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дентинокс-гель Н (Dentinox-gel N)
Цена в городе Киев
от 147,36 грн
Без рецепта
1 шт от 147,36 грн
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель для десен
Вес
10 г
ATC-група
A01A D11 Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/8625/01/01 от 22.10.2018

Дентинокс-гель Н инструкция по применению

Фармакологические свойства

применение растительного противовоспалительного компонента настоя ромашки и местных анестетиков, лидокаина и полидоканола 600 (макрогола лаурилэфир) в низкой, специально подобранной для детей, дозе препятствует возникновению боли при прорезывании молочных зубов.
Настойка ромашки: противовоспалительный растительный компонент.
Лидокаина гидрохлорид: местный обезболивающий компонент в действующей, однако безопасной дозе (0,34%).
Полидоканол 600 (макрогола лаурилэфир): местный обезболивающий компонент, хорошо удерживается на слизистой оболочке ротовой полости и оказывает длительное терапевтическое действие.
Препарат не вызывает кариеса зубов.

Показания Дентинокс-гель Н

для облегчения прорезывания молочных зубов (устранение раздражения десен, воспаления и боли).

Применение Дентинокс-гель Н

при первых признаках прорезывания зубов пальцем или палочкой с ватой нанести на десна на место прорезывания зуба каплю геля размером с горошину и легко втереть. Аппликации проводить 2–3 раза в сутки, особенно после еды и перед сном.
Дентинокс-гель Н можно применять до появления всех молочных зубов, а также по мере прорезывания коренных.

Противопоказания

случаи известной повышенной чувствительности к ромашке или другим сложноцветным, лидокаину или аналогичным местным анестетикам (амидного типа), повышенная чувствительность к одному из других компонентов препарата.
Повреждение слизистой оболочки полости рта.
Учитывая содержание сорбита, препарат не рекомендуют применять для лечения пациентов с врожденной повышенной чувствительностью к фруктозе.

Побочные эффекты

временное легкое жжение, раздражение, покраснение. Возможно возникновение аллергических реакций, включая контактные аллергические реакции, кожные высыпания, зуд, ангионевротический отек. В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Особые указания

избегать попадания в глаза. В высоких дозах не следует применять дольше указанного периода без консультации с врачом. Необходимо избегать попадания препарата на открытые раны. Руки следует тщательно вымыть после нанесения геля. Препарат может вызывать онемение языка, поэтому после применения геля следует с осторожностью принимать пищу и напитки.
В случае возникновения сильного покраснения или отека десны, или серьезных сопутствующих жалоб необходимо проконсультироваться с врачом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат применяют только у детей. Влияние на психомоторные реакции не исследовали.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат применяют только у детей. Исследований по применению в период беременности и кормления грудью не проводили.
Дети. Препарат применяют только у детей.

Взаимодействия

неизвестны. В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Передозировка

при соблюдении рекомендаций по применению передозировки не отмечено. Случаев интоксикации не зафиксировано.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от света.

Дентинокс-гель Н
Дентинокс-гель Н гель для десен туба 10 г, №1
от 147,36 грн
В наличии в 4 аптеках
Цены в аптеках
Дентинокс-гель Н
Дентинокс-гель Н гель для десен туба 10 г, №1
от 147,36 грн
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