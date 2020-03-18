Доктор Мом® сироп (Doktor Mom® sirupus) (94478) - инструкция по применению ATC-классификация
Доктор Мом сироп инструкция по применению
Фармакологические свойства
сироп от кашля Доктор Мом® — это комбинированный препарат из лекарственных растений.
Препарат оказывает бронхолитическое, муколитическое, отхаркивающее и противовоспалительное действие.
Эффективность препарата обусловлена фармакологическими свойствами его компонентов:
- экстракт базилика священного (Оcimum sanctum) — отхаркивающее, жаропонижающее, потогонное и антисептическое действие;
- экстракт солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — анальгезирующее, седативное, охлаждающее, отхаркивающее и противовоспалительное действие;
- экстракт куркумы длинной (Curcuma longa) — противовоспалительное, антибактериальное действие;
- экстракт имбиря лекарственного (Zingiber officinale) — противовоспалительное и анальгезирующее действие;
- экстракт юстиции адатода (Adhatoda vasika) — муколитическое, отхаркивающее, спазмолитическое действие;
- экстракт паслена индийского (Solanum indicum) — жаропонижающее, отхаркивающее действие;
- экстракт девясила рацемоза (Inula racemosa) — спазмолитическое, антисептическое, отхаркивающее действие;
- экстракт перца кубеба (Piper cubeba) — противовоспалительное, отхаркивающее действие;
- экстракт терминалии белерика (Terminalia belerica) — противоотечное, отхаркивающее действие;
- экстракт алоэ барбадоса (Aloe barbadensis) — противовоспалительное, регенерирующее действие;
- ментол — спазмолитическое и антисептическое действие.
Показания Доктор Мом сироп
симптоматическое лечение при острых и хронических респираторных заболеваниях, сопровождающихся сухим кашлем и кашлем с густой, трудно отделяемой мокротой:
- острые и хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит, бронхит);
- профессиональный «лекторский» ларингит.
Применение Доктор Мом сироп
перед применением взболтать!
Р-р предназначен для перорального применения.
Дети: в возрасте 3–5 лет — 2,5 мл 3 раза в сутки, после еды.
В возрасте 6–14 лет — 2,5–5 мл 3 раза в сутки, после еды.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет: по 5–10 мл 3 раза в сутки, после еды.
Продолжительность курса лечения — 7–10 дней.
Если в течение 3–5 сут состояние не улучшилось или даже ухудшилось, необходимо обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата; АГ; заболевания печени и почек; обструкция желчного протока; острый холангит; конкременты в желчном пузыре; диарея; геморрой; воспалительные заболевания толстой кишки (например болезнь Крона, неспецифический язвенный колит); нарушение проходимости кишечника, включая непроходимость кишечника, атония кишечника, стеноз кишечника, аппендицит, боль в животе неясного генеза, выраженное обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса; тяжелая степень ожирения; спазмофилия; БА; круп; сахарный диабет.
Побочные эффекты
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, зуд, ангионевротический отек, дерматит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, боль в области сердца.
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, тошнота, диарея, изжога, раздражение слизистой оболочки ротовой полости, отрыжка, боль в животе, спазмы желудка, метеоризм.
Метаболические нарушения: нарушение водно-электролитного баланса (в том числе появление отеков).
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Другие: головокружение, гиперемия кожи, сухость во рту.
В состав препарата входят натрия метилпарабен и натрия пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции (возможно замедленного типа).
Особые указания
лекарственное средство содержит сахарозу (7,5 г на 10 мл сиропа). Это необходимо учитывать пациентам, соблюдающим низкокалорийную диету. Пациентам с сахарным диабетом препарат не применять. Также не рекомендуется прием препарата Доктор Мом® сироп пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы и дефицитом сахаразы/изомальтазы.
Алоэ не следует принимать пациентам с копростазом, пациентам с жалобами со стороны ЖКТ, например на боль в животе, тошноту, рвоту, в том числе недиагностированные, поскольку эти симптомы могут быть признаками потенциальной или существующей кишечной непроходимости. У пациентов с заболеваниями почек возможны электролитные нарушения.
Пациентам, принимающим сердечные гликозиды, антиаритмические лекарственные средства, лекарственные средства, вызывающие удлинение интервала Q–T, диуретики, адренокортикостероиды или корень солодки, следует проконсультироваться с врачом.
Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку нет опыта применения препарата Доктор Мом® сироп у беременных и кормящих грудью, и учитывая то, что в состав лекарственного средства входит солодка голая, его не следует назначать этой группе пациентов.
Дети. Не рекомендуют назначать детям в возрасте до 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата Доктор Мом® сироп на управление транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами, поэтому при приеме препарата следует воздерживаться от вышеупомянутых видов деятельности.
Взаимодействия
Доктор Мом® сироп не следует применять вместе с другими противокашлевыми лекарственными средствами, поскольку возможно угнетение процесса разжижения мокроты.
Одновременно с сиропом Доктор Мом® по показаниям можно применять противомикробные средства.
Сироп Доктор Мом® применяют с осторожностью одновременно с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, влияющими на сердечный ритм, ввиду риска развития гипокалиемии и нарушения водно-электролитного баланса, диуретиками, ГКС, слабительными средствами. С осторожностью применяют с ацетилсалициловой кислотой, варфарином и другими антитромботическими препаратами из-за возможности возникновения кровотечения. Препарат может усиливать всасывание сульфогуанидина.
Передозировка
случаи передозировки неизвестны.
Длительное применение в чрезмерных дозах препаратов, содержащих солодку, может привести к образованию отеков, развитию гипокалиемии, повышению АД. В отдельных случаях возможны гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия. Может возникать боль в области сердца. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. После вскрытия бутылочку хранят при температуре до 30 °С, плотно закрыв крышечкой. Срок годности после первого вскрытия ― 28 дней.