лекарственное средство содержит сахарозу (7,5 г на 10 мл сиропа). Это необходимо учитывать пациентам, соблюдающим низкокалорийную диету. Пациентам с сахарным диабетом препарат не применять. Также не рекомендуется прием препарата Доктор Мом® сироп пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы и дефицитом сахаразы/изомальтазы.

Алоэ не следует принимать пациентам с копростазом, пациентам с жалобами со стороны ЖКТ, например на боль в животе, тошноту, рвоту, в том числе недиагностированные, поскольку эти симптомы могут быть признаками потенциальной или существующей кишечной непроходимости. У пациентов с заболеваниями почек возможны электролитные нарушения.

Пациентам, принимающим сердечные гликозиды, антиаритмические лекарственные средства, лекарственные средства, вызывающие удлинение интервала Q–T, диуретики, адренокортикостероиды или корень солодки, следует проконсультироваться с врачом.

Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку нет опыта применения препарата Доктор Мом® сироп у беременных и кормящих грудью, и учитывая то, что в состав лекарственного средства входит солодка голая, его не следует назначать этой группе пациентов.

Дети. Не рекомендуют назначать детям в возрасте до 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата Доктор Мом® сироп на управление транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами, поэтому при приеме препарата следует воздерживаться от вышеупомянутых видов деятельности.