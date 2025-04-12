в/в введение ванкомицина применяется при лечении инфекций, угрожающих жизни.

Противопоказано в/в болюсное или в/м введение в связи с болезненностью и возможным некрозом в месте введения.

Взрослым обычно назначают в дозе 2 г/сут: по 500 мг каждые 6 ч или по 1 г каждые 12 ч. Препарат следует вводить медленно, со скоростью не более 10 мг/мин на протяжении не менее 60 мин. Концентрация восстановленного р-ра ванкомицина для взрослых не должна превышать 5 мг/мл.

Новорожденным в возрасте до 7 дней — начальная доза 15 мг/кг, потом 10 мг/кг каждые 12 ч, в возрасте до 1 мес — 15 мг/кг каждые 8 ч, детям в возрасте старше 1 мес — в дозе 40 мг/кг в сутки, разделенной на несколько введений (10 мг/кг) с интервалом 6 ч. Концентрация восстановленного р-ра ванкомицина для детей не должна превышать 2,5–5 мг/мл, р-р следует вводить на протяжении не менее 60 мин. Максимальная разовая доза для детей составляет 15 мг/кг, суточная — 60 мг/кг, она не должна превышать максимальную суточную дозу для взрослых (2 г).

У пациентов с нарушением функции почек дозы и интервал между введениями корригируют с учетом тяжести заболевания. Следует ввести начальную дозу (не менее 15 мг/кг), потом интервал между дозами можно увеличить в зависимости от клиренса креатинина согласно рекомендациям, приведенным в таблице:



Клиренс креатинина, мл/мин Доза ванкомицина, г Интервал между введениями >80 0,5–1 12 ч 80–50 1 24 ч 50–10 1 3–7 сут <10 (анурия) 1 7–14 сут



Для приготовления р-ра следует развести содержимое флакона 500 мг в 10 мл стерильной воды для инъекций или 1 г в 20 мл стерильной воды для инъекций; полученная концентрация составит 50 мг/мл. Восстановленный таким образом р-р, содержащий 500 мг ванкомицина, должен быть разведен по крайней мере в 100–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций или 5% р-ра глюкозы для инъекций. Концентрация готового р-ра ванкомицина для инфузии не должна превышать 5 мг/мл.

Ванкомицин плохо всасывается после приема внутрь, поэтому его назначают перорально только для лечения стафилококового энтероколита и псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile. Р-р для приема внутрь готовят, добавляя к содержимому флакона (500 мг ванкомицина) 30 мл воды. Р-р дают пациенту для питья или вводят через назогастральный зонд. Для улучшения вкуса к готовому р-ру можно добавить фруктовый сироп. Обычная доза для взрослых составляет 0,5–1 г в сутки в 3–4 приема на протяжении 7–10 дней. Суточная доза не должна превышать 2 г.

Обычная доза для детей составляет 40 мг/кг в сутки в 3–4 приема на протяжении 7–10 дней; суточная доза не должна превышать 2 г.