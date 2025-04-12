Эдицин® (Edicin)
Эдицин инструкция по применению
Состав
Ванкомицина гидрохлорид - 0,5 г
Фармакологические свойства
гликопептидный антибиотик. За счет нарушения синтеза клеточной стенки бактерий оказывает бактерицидное действие на ряд грамположительных микроорганизмов: стафилококки, включая Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (в том числе метициллинустойчивые штаммы), стрептококки (Streptococcus pyogenes, Str. рnеumоniае, Str. agalactiae), энтерококки (E. faecalis), Listeria spp., Corynebacterium spp. (в том числе Corynebacterium diphteriae), Clostridium spp.
Вторичная резистентность стафилококков к ванкомицину развивается редко; нет перекрестной резистентности микроорганизмов к ванкомицину и другим антибиотикам. Значения МПК для большинства чувствительных к ванкомицину микроорганизмов — менее 5 мкг/мл; диапазон МПК для относительно устойчивых Staphylococcus aureus составляет 10–20 мкг/мл.
В/в введение ванкомицина в дозе 0,5 г обеспечивает достижение сывороточной концентраци 33 мкг/мл через 1 ч после введения; после введения в дозе 1 г сывороточная концентрация вдвое выше. Максимальная концентрация в плазме крови составляет 20–50 мкг/мл и достигается через 1 ч после инфузии. Концентрация ванкомицина через 12 ч после инфузии составляет 5–10 мкг/мл. Ванкомицин на 30–55% связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбуминами.
Ванкомицин хорошо проникает в ткани (почки, печень, легкие, сердце, сосудистые стенки), жидкости организма (плевральную, синовиальную, перикардиальную, асцитическую). Плохо проникает через ГЭБ в норме, однако хорошо проникает через воспаленные мозговые оболочки. Ванкомицин практически полностью выводится почками, главным образом путем гломерулярной фильтрации. Приблизительно 80–90% дозы выводится в неизмененном виде. Очень незначительная часть ванкомицина выводится с желчью. Общий клиренс составляет 0,7–3,1мл/с.
Период полувыведения ванкомицина из плазмы крови составляет в среднем 4–6 ч у пациентов с нормальной функцией почек. На протяжении 24 ч после введения приблизительно 75% введенной дозы экскретируется почками путем клубочковой фильтрации. Средее значение общего клиренса составляет 0,058 л/кг/ч, почечного клиренса — 0,048 л/кг/ч. Метаболиты препарата не выявлены.
Нарушение функции почек приводит к задержке экскреции ванкомицина, поэтому для пациентов с нарушением функции почек требуется коррекция дозы. У больных с анурией период полувыведения составляет в среднем 7,5 сут.
Показания Эдицин
тяжелые инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами, устойчивыми к действию других противомикробных препаратов, а у также пациентов с установленной гиперчувствительностью к пенициллинам и цефалоспоринам. Препарат эффективен при эндокардите, сепсисе, остеомиелите, нейроинфекциях, инфекциях нижних дыхательных путей (пневмония), кожи и мягких тканей. Внутрь назначают также при стафилококковом энтероколите, псевдомембранозном колите. Предупреждение эндокардита у пациентов с повышенной чувствительностью к пенициллиновым антибиотикам, инфекций после хирургических процедур в полости рта и ЛОР–органов.
Применение Эдицин
в/в введение ванкомицина применяется при лечении инфекций, угрожающих жизни.
Противопоказано в/в болюсное или в/м введение в связи с болезненностью и возможным некрозом в месте введения.
Взрослым обычно назначают в дозе 2 г/сут: по 500 мг каждые 6 ч или по 1 г каждые 12 ч. Препарат следует вводить медленно, со скоростью не более 10 мг/мин на протяжении не менее 60 мин. Концентрация восстановленного р-ра ванкомицина для взрослых не должна превышать 5 мг/мл.
Новорожденным в возрасте до 7 дней — начальная доза 15 мг/кг, потом 10 мг/кг каждые 12 ч, в возрасте до 1 мес — 15 мг/кг каждые 8 ч, детям в возрасте старше 1 мес — в дозе 40 мг/кг в сутки, разделенной на несколько введений (10 мг/кг) с интервалом 6 ч. Концентрация восстановленного р-ра ванкомицина для детей не должна превышать 2,5–5 мг/мл, р-р следует вводить на протяжении не менее 60 мин. Максимальная разовая доза для детей составляет 15 мг/кг, суточная — 60 мг/кг, она не должна превышать максимальную суточную дозу для взрослых (2 г).
У пациентов с нарушением функции почек дозы и интервал между введениями корригируют с учетом тяжести заболевания. Следует ввести начальную дозу (не менее 15 мг/кг), потом интервал между дозами можно увеличить в зависимости от клиренса креатинина согласно рекомендациям, приведенным в таблице:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза ванкомицина, г
|Интервал между введениями
|>80
|0,5–1
|12 ч
|80–50
|1
|24 ч
|50–10
|1
|3–7 сут
|<10 (анурия)
|1
|7–14 сут
Для приготовления р-ра следует развести содержимое флакона 500 мг в 10 мл стерильной воды для инъекций или 1 г в 20 мл стерильной воды для инъекций; полученная концентрация составит 50 мг/мл. Восстановленный таким образом р-р, содержащий 500 мг ванкомицина, должен быть разведен по крайней мере в 100–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций или 5% р-ра глюкозы для инъекций. Концентрация готового р-ра ванкомицина для инфузии не должна превышать 5 мг/мл.
Ванкомицин плохо всасывается после приема внутрь, поэтому его назначают перорально только для лечения стафилококового энтероколита и псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile. Р-р для приема внутрь готовят, добавляя к содержимому флакона (500 мг ванкомицина) 30 мл воды. Р-р дают пациенту для питья или вводят через назогастральный зонд. Для улучшения вкуса к готовому р-ру можно добавить фруктовый сироп. Обычная доза для взрослых составляет 0,5–1 г в сутки в 3–4 приема на протяжении 7–10 дней. Суточная доза не должна превышать 2 г.
Обычная доза для детей составляет 40 мг/кг в сутки в 3–4 приема на протяжении 7–10 дней; суточная доза не должна превышать 2 г.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ванкомицину.
Побочные эффекты
возможны кожно-аллергические реакции, анафилактоидная реакция. Быстрая инфузия ванкомицина может вызвать прилив крови к верхней половине тела (что сопровождается артериальной гипотензией и гиперемией кожи лица, шеи и конечностей), спазмами мышц груди и спины. Эти реакции обычно исчезают на протяжении 20 мин, однако могут сохраняться и на протяжении нескольких часов после инфузии. Подобные явления при медленной инфузии (на протяжении как минимум 60 мин) возникают редко. Наиболее серьезными побочными эффектами ванкомицина являются ототоксичность и нефротоксичность. В связи с возможностью развития необратимых изменений препарат следует отменить при появлении шума в ушах. Тяжелая почечная недостаточность развивается редко. Почечная недостаточность проявляется повышением концентрации креатинина и мочевины в сыворотке крови. Она обычно развивается при назначении ванкомицина в высоких дозах. В единичных случаях возможен интерстициальный нефрит у пациентов, которые одновременно принимали аминогликозиды или имели указания на дисфункцию почек в анамнезе. При отмене ванкомицина функция почек нормализуется и азотемия исчезает. Эдицин может вызывать обратимую нейтропению, лейкопению, эозинофилию, тромбоцитопению, редко — агранулоцитоз. Очень редко отмечаются головокружения. Возможно развитие тромбофлебита в месте инъекции. Возможно развитие крапивницы, синдрома Стивенса — Джонсона, токсического эпидермального некролиза и васкулита. Могут также отмечаться тошнота, рвота, диарея. Тяжелая диарея может быть признаком суперинфекции, вызванной устойчивыми микроорганизмами, или псевдомембранозного колита.
Особые указания
ванкомицин следует вводить медленно. Быстрое, на протяжении нескольких минут, введение может вызвать артериальную гипотензию и редко — остановку сердца.
Вследствие возможного развития ототоксического и нефротоксического эффектов ванкомицин следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением слуха или функции почек.
Тяжесть и частоту развития тромбофлебита можно снизить соответствующим разведением с р-рами глюкозы или натрия хлорида, а также чередованием мест введения.
Следует соблюдать осторожность при назначении пациентам с нарушением функции почек; требуется коррекция дозы или увеличение интервалов между введениями. Для недоношенных детей и пациентов пожилого возраста требуется снижение дозы или увеличение интервала между приемами препарата. У этих пациентов следует контролировать концентрацию препарата в сыворотке крови во избежание риска кумуляции. При продолжительном применении ванкомицина следует контролировать лейкоцитарную формулу крови.
Применение в период беременности или кормления грудью. Неизвестно, оказывает ли Эдицин вредное действие на плод. Его нужно назначать беременным только в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Для снижения риска токсического действия на плод важным является тщательный контроль за концентрацией ванкомицина в плазме крови. Ванкомицин проникает в грудное молоко, поэтому нужно с осторожностью назначать его в период кормления грудью. Из-за возможности развития побочных реакций нужно принять решение о приостановлении, либо кормления грудью, учитывая при этом важность применения препарата для матери.
Взаимодействия
одновременное назначение нейротоксических или нефротоксических препаратов, особенно этакриновой кислоты, аминогликозидных антибиотиков, блокаторов нервно-мышечной передачи и цисплатина требует регулярного врачебного контроля.
При одновременном введении ванкомицина и анестетиков может повышаться риск развития артериальной гипотензии, эритемы, крапивницы и зуда; также может отмечаться анафилактоидная реакция. Частота этих нарушений снижается, если эдицин применять в виде медленной инфузии перед анестетиком.
Несовместимость. Р-р ванкомицина на стерильной воде для инъекций с дальнейшим разведением 0,9% р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы имеет низкий рН, что может обусловливать физическую или химическую нестабильность при его смешивании с другими препаратами. Ванкомицин следует смешивать только с совместимыми р-рами. Не рекомендуется одновременное применение с хлорамфениколом, ГКС, метициллином, гепарином, аминофиллином, цефалоспоринами и фенобарбиталом.
Передозировка
следует снизить дозу или отменить препарат. Рекомендуется контролировать уровень ванкомицина в сыворотке крови, обеспечить адекватную гидратацию. Лечение симптоматическое. Для ускорения элиминации ванкомицина гемофильтрация более эффективна, чем гемодиализ.
Условия хранения
флаконы хранят при температуре до 25 °С. Р-ры, разбавленные 5% р-ром глюкозы для инъекций или 0,9% р-ром натрия хлорида для инъекций, можно хранить в холодильнике на протяжении 14 дней без существенной потери активности препарата.
Р-ры, разбавленные перечисленными ниже инфузионными р-рами, можно хранить в холодильнике на протяжении 96 ч: 5% р-р глюкозы для инъекций с 0,9% р-ром натрия хлорида для инъекций; р-р Рингера лактатный для инъекций; р-р Рингера с ацетатом; р-р Рингера лактатный для инъекций с 5% р-ром глюкозы для инъекций.