ВАНКОМИЦИН (VANCOMYCINUM)

во время или вскоре после быстрого введения ванкомицина могут развиваться анафилактоидные реакции, включая артериальную гипотензию, затруднение и нарушение дыхания, крапивницу и зуд. Быстрая инфузия может также вызвать прилив крови к верхней части тела, боль и мышечный спазм в области груди и спины. Эти реакции обычно исчезают в течение 20 мин, но могут сохраняться несколько часов. Иногда возможно развитие почечной недостаточности у больных, получавших ванкомицина гидрохлорид в высоких дозах; редко — интерстициального нефрита. В основном это больные, получавшие сопутствующее лечение аминогликозидами, или с предшествующей дисфункцией почек.

Возможно развитие тугоухости, связанной с ототоксичностью ванкомицина гидрохлорида. У большинства этих больных либо имелись нарушения функции почек или предшествующая тугоухость, либо они получали сопутствующее лечение ототоксичными препаратами. Изредка возникают головокружение и шум в ушах.

У некоторых больных отмечалась обратимая нейтропения, проявлявшаяся через неделю и более после начала лечения ванкомицином или после введения суммарной дозы, превышающей 25 г. Количество нейтрофильных лейкоцитов в периферической крови быстро восстанавливалось после отмены ванкомицина. Редко выявляли тромбоцитопению.

Возможны развитие тромбофлебита в месте введения, анафилаксия, лекарственная лихорадка, тошнота, озноб, эозинофилия, сыпь (включая эксфолиативный дерматит), синдром Стивенса — Джонсона, васкулит.