Перед началом лечения препаратом Сибазон врачу следует провести тщательный анализ имеющихся расстройств.

Если через 7–14 дней лечения пациент не наблюдает улучшения или наступает рецидив бессонницы, необходимо сообщить об этом врачу.

Общая информация, касающаяся наблюдаемых эффектов после лечение бензодиазепинами и другими препаратами подобного действия, которую следует учитывать при применении препарата Сибазон, приведенная ниже.

Одновременное применение алкоголя/депрессантов ЦНС

Во время лечения Сибазоном не употреблять алкоголь и/или другие депрессанты ЦНС. Такая комбинация усиливает клинические эффекты бензодиазепинов, включая тяжелый седативный эффект, клинически связанный с лечением дыхательной и/или сердечно-сосудистой депрессии.

Сибазон с осторожностью назначать пациентам, в анамнезе которых было зафиксировано злоупотребление алкоголем или наркотическими лекарственными средствами.

Сибазон не рекомендуется назначать пациентам, зависимым от применения депрессантов ЦНС или алкоголя, за исключением периода обострения абстинентного синдрома.

Толерантность

Регулярное применение бензодиазепинов или препаратов подобного действия, в частности, диазепама, в течение нескольких недель может привести к уменьшению эффективности их действия.

Гипнотический эффект может пройти после нескольких недель повторного применения бензодиазепинов.

Лекарственная зависимость

Применение бензодиазепинов или препаратов подобного действия может привести к развитию психической и физической лекарственной зависимости. Риск развития лекарственной зависимости увеличивается вместе с дозой и длительностью лечения и растет у пациентов с алкогольной зависимостью, а также у пациентов с зависимостью к другим лекарственным препаратам в анамнезе, расстройствам личности. Таким пациентам необходим регулярный мониторинг, следует избегать повторного назначения препарата, лечение следует прекращать постепенно.

Синдром отмены

Внезапное прекращение применения бензодиазепинов сопровождается синдромом отмены. Характерными проявлениями синдрома отмены являются: головная боль, мышечная боль, повышенная тревожность, возбуждение и эмоциональное напряжение, спутанность сознания и раздражительности. В тяжелых случаях могут появиться дереализация (расстройство восприятия окружающего мира), деперсонализация, тактильная, акустическая и световая гиперестезия, покалывание и онемение конечностей, галлюцинации или эпилептические приступы.

Восстановление симптомов бессонницы и тревожности

Резкое прекращение лечения диазепамом может спровоцировать возникновение феномена рикошета, проявляющегося обострением состояния с последующей быстрой редукцией симптомов (изменение настроения, тревожность или нарушение сна, беспокойство). Чтобы предотвратить возникновение феномена рикошета/синдрома отмены, рекомендуется постепенное снижение дозы препарата.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения должна быть как можно короче в зависимости от показаний, но не должна превышать при бессоннице 4 недели, состояния тревожности — 8–12 недель, включая период постепенного снижения дозы препарата. Продолжительность лечения увеличивают только после тщательной оценки состояния пациента.

Пациентов следует проинформировать о начале и длительности лечения и объяснить постепенное уменьшение дозы. Кроме того, пациенту следует предупредить о возможном возникновении абстинентного синдрома для снижения состояния беспокойства, особенно при прекращении терапии препаратом.

Для обеспечения эффективного и безопасного применения препарата необходимо предупредить пациентов о том, что нельзя самому увеличивать дозу, а также без разрешения врача внезапно прекращать применение лекарственного средства.

Антероградная амнезия

Диазепам, как и бензодиазепины и подобные препараты, может вызывать антероградную амнезию. Антероградная амнезия может проявляться при применении терапевтических доз, риск возрастает при приеме более высоких доз. Состояние проявляется чаще всего в течение нескольких часов после применения бензодиазепинов внутрь, поэтому для снижения риска пациентам следует предоставить возможность непрерывного сна 7–8 часов.

Психические и парадоксальные реакции

Диазепам, как и бензодиазепины и подобные препараты, может вызывать парадоксальные реакции, такие как беспокойство, возбуждение, раздражительность, агрессивность, бред, гнев, кошмарные сновидения, галлюцинации, психозы, сомнамбулизм, нарушение личности, выраженная бессонница, неадекватное поведение и другие расстройства поведения. Эти реакции значительно чаще наблюдаются у пациентов пожилого возраста. В случае появления таких симптомов необходимо сразу прекратить применение препарата.

Особые группы пациентов

Препарат Сибазон следует применять с большой осторожностью пациентам пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет) в связи с возможным увеличением побочных действий, касающихся главным образом расстройств ориентации и координации движений (падения, травмы). Пациентам пожилого возраста и ослабленным больным необходимо снижение дозы.

Противопоказано применять бензодиазепины и подобные препараты пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, поскольку данные препараты могут ускорять развитие печеночной энцефалопатии. Пациентам с хроническими заболеваниями печени дозы следует снижать.

Диазепам следует применять с осторожностью пациентам с хронической дыхательной недостаточностью, поскольку установлено, что бензодиазепины угнетают дыхательный центр. Может потребоваться уменьшение дозы.

При лечении пациентов с нарушением функций почек от слабой до умеренной степени тяжести следует соблюдать обычные меры предосторожности. При тяжёлой почечной недостаточности лекарственное средство применять противопоказано.

Противопоказано применять бензодиазепины и подобные препараты пациентам с психозами.

Применение при депрессии

Бензодиазепины не следует применять в качестве монотерапии для лечения депрессий или тревожных состояний. У этих пациентов могут появляться суицидальные склонности. В связи с возможностью умышленной передозировки этим пациентам следует назначать бензодиазепины и подобные препараты, по возможности, в наименьших дозах.

Пациентам с симптомами эндогенной депрессии или тревожности, связанной с депрессией, врач должен назначить несколько препаратов одновременно. Применение только препарата Сибазон у пациентов с депрессией может вызвать усиление симптомов депрессии, в частности суицидальных мыслей.

Бензодиазепины и подобные препараты необходимо с большой осторожностью применять пациентам с алкогольной, лекарственной и наркотической зависимостью в анамнезе. Таким пациентам во время лечения диазепамом следует находиться под строгим контролем, поскольку они входят в группу риска развития привыкания и психической зависимости.

Диазепам необходимо с осторожностью применять пациентам с порфирией|. Применение диазепама может вызвать усиление симптомов этой болезни.

Диазепам следует применять с осторожностью пациентам с мышечной слабостью, при коме, органических поражений мозга (особенно атеросклероза).

Следует тщательно оценить необходимость применения диазепама пациентам с нарушениями дыхания и сниженным вниманием из-за угрозы угнетения дыхания.

С осторожностью применять пациентам с глаукомой, особенно с закрытоугольной формой.

Гипоальбуминемия может потенцировать эффект диазепама.

В случае длительного лечения диазепамом показаны периодические исследования крови (морфологический анализ с мазком) и функциональные пробы печени.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Во время лечения диазепамом и еще 3 дня спустя не употреблять никаких спиртных напитков.