Сибазон (Sibazonum)
Сибазон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: diazepam; 1 таблетка содержит диазепама 5 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный; лактозы моногидрат; стеарат магния; тальк; целлюлоза микрокристаллическая.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета круглой цилиндрической формы с плоской поверхностью и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Анксиолитики. Производные бензодиазепина. Код ATС N05B A01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действие диазепама проявляется в усилении ГАМК-эргического (ГАМК — гамма-аминомасляная кислота) блока на синаптическом уровне, в первую очередь в лимбической системе, субкортикальных структурах, таламусе и гипоталамусе. ГАМК является главным нейротрансмиттером центральной нервной системы. Алостерическая часть ГАМКА-рецептора является местом связи депрессантов центральной нервной системы, таких как бензодиазепины, в том числе диазепам. Агонисты бензодиазепиновых рецепторов оказывают анксиолитическое, противосудорожное, седативное, снотворное и миорелаксирующее действие. Общую нейрональную блокаду не вызывают.
В результате присоединения бензодиазепинов к ГАМКА-рецептору возрастает чувствительность последнего к ГАМК. В результате каналы иона хлора рецепторного комплекса дольше находятся в состоянии активации, благодаря чему большее количество ионов хлора способно проникнуть в нейрон, усиливая степень гиперполяризации клеточной мембраны и блокируя проведение сигнала.
Фармакокинетика.
Диазепам хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, через 30–90 минут достигает уровня максимальной концентрации в плазме крови, в значительной степени связывается с белками плазмы крови (около 99%), хорошо растворим в жирах, проникает через гематоэнцефалический барьер. Основными метаболитами являются N-дезметилдиазепам (нордазепам) и оксазепам. Диазепам и нордазепам в ходе медленного гидроксилирования превращаются в другие активные метаболиты, как, например, оксазепам. Более длительное время полураспада нордазепама (около 60 часов) увеличивает период действия препарата. При продолжительном применении происходит относительное увеличение количества нордазепама в организме. Метаболизм диазепама в печени также осуществляется с образованием такого метаболита как темазепам. Концентрация диазепама в плазме крови снижается в две фазы: по начальной фазе быстрого распада, с 1-часовым периодом полураспада, наступает примерно 24–48-часовая конечная фаза элиминации, длительность которой продолжается метаболитами. Диазепам выводится из организма с мочой, главным образом, в виде свободных и конъюгированных метаболитов. У новорожденных, а также у лиц пожилого и старческого возраста и при заболеваниях печени и почек период выведения из организма может увеличиваться в несколько раз. Диазепам и его метаболиты проникают через плацентарный барьер, проникают в грудное молоко.
Показания
Взрослые
Тревожные расстройства.
Бессонница (бензодиазепины показаны только при тяжелых расстройствах, особенно для пациентов, имеющих критические патологические состояния).
Устранение мышечных спазмов, ассоциированных со спазмами церебральной этиологии.
В составе комплексного лечения эпилепсии.
Премедикация при незначительных хирургических вмешательствах.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к бензодиазепинам или к другим производным бензодиазепина или к любому компоненту лекарственного средства.
- Острая закрытоугольная глаукома.
- Острая дыхательная недостаточность.
- Угнетение дыхания.
- Синдром ночного апноэ.
- Тяжелая печеночная и почечная недостаточность.
- Фобия или обсессивные расстройства, хронический психоз.
- Миастения gravis.
- Зависимость от алкоголя, наркотических средств (за исключением острых случаев прекращения применения алкоголя) или других лекарственных средств, подавляющих ЦНС.
- Отравление психотропными веществами или лекарственными средствами.
- Не применять в виде монотерапии для лечения депрессии или тревоги, связанной с депрессией, поскольку это может привести к суициду. Не назначается для первичного лечения психических заболеваний.
- I триместр беременности.
- Период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Фармакокинетические взаимодействия
Окислительный метаболизм диазепама происходит с участием изоферментов CYP3A и CYP2C19. Оксазепам и темазепам далее конъюгируются с глюкуроновой кислотой.
Субстанции, являющиеся модуляторами CYP3A и/или CYP2C19, могут изменять фармакокинетику диазепама. Лекарственные препараты циметидин, кетоконазол, итраконазол, флуконазол, флувоксамин, флуоксетин и омепразол ингибируют CYP3A и CYP2C19, что может привести к усилению и длительному седативному эффекту. Есть данные, что метаболическая элиминация фенитоина влияет на диазепам.
Цизаприд может привести к временному усилению седативного эффекта при пероральном применении бензодиазепинов за счет быстрого всасывания.
Рифампицин, индуктор печеночных ферментов, ускоряет метаболизм диазепама (повышает клиренс диазепама) и ослабляет фармакологическое действие препарата. Подобное влияние на метаболизм диазепама могут оказать теофиллин и курение.
Изониазид, эритромицин, дисульфирам, циметидин, флувоксамин, флуоксетин, омепразол, пероральные контрацептивные средства тормозят процессы биотрансформации диазепама (снижают клиренс диазепама), что может потенцировать фармакологическое действие препарата.
Одновременное применение с антацидами может замедлить всасывание диазепама.
Фармакодинамические взаимодействия
Повышение седативного эффекта, дыхания и гемодинамики может возникать при одновременном применении диазепама с депрессантами центрального действия, такими как нейролептики, транквилизаторы/успокаивающие средства, антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), снотворные, противоэпилептические средства, наркотические анальгетики, анестетики и седативные антигистаминные препараты или этанол. Кроме того, наркотические анальгетики могут вызвать эйфорию и в этой связи развитие психической зависимости.
Диазепам вступает во взаимодействие с леводопой (способствует ослаблению ее действия), с фенитоином и препаратами, уменьшающими гипертонус скелетной мускулатуры (способствуя усилению их деяния).
Во время лечения бензодиазепинами нельзя употреблять алкоголь.
При одновременном применении диазепама с опиатами может усиливаться угнетающее влияние на дыхание. При применении с другими миорелаксантами последствия непредсказуемы, существует риск остановки дыхания.
Диазепам не рекомендуется применять в течение 2 нед после прекращения применения неселективного ингибитора МАО линезолида, поскольку могут усилиться побочные эффекты и токсичность.
Препарат потенцирует действие гипотензивных средств.
При одновременном применении диазепама с альфа-блокаторами и моксонидином усиливается седативный эффект.
Седативный эффект диазепама может усилить также альфа-агонист лофексидин, миорелаксант баклофен или тизанидин, набилон и цизаприд.
Действие диазепама могут усилить противовирусные препараты (ампренавир, ритонавир), увеличивая риск угнетения дыхания.
Особенности применения
Перед началом лечения препаратом Сибазон врачу следует провести тщательный анализ имеющихся расстройств.
Если через 7–14 дней лечения пациент не наблюдает улучшения или наступает рецидив бессонницы, необходимо сообщить об этом врачу.
Общая информация, касающаяся наблюдаемых эффектов после лечение бензодиазепинами и другими препаратами подобного действия, которую следует учитывать при применении препарата Сибазон, приведенная ниже.
Одновременное применение алкоголя/депрессантов ЦНС
Во время лечения Сибазоном не употреблять алкоголь и/или другие депрессанты ЦНС. Такая комбинация усиливает клинические эффекты бензодиазепинов, включая тяжелый седативный эффект, клинически связанный с лечением дыхательной и/или сердечно-сосудистой депрессии.
Сибазон с осторожностью назначать пациентам, в анамнезе которых было зафиксировано злоупотребление алкоголем или наркотическими лекарственными средствами.
Сибазон не рекомендуется назначать пациентам, зависимым от применения депрессантов ЦНС или алкоголя, за исключением периода обострения абстинентного синдрома.
Толерантность
Регулярное применение бензодиазепинов или препаратов подобного действия, в частности, диазепама, в течение нескольких недель может привести к уменьшению эффективности их действия.
Гипнотический эффект может пройти после нескольких недель повторного применения бензодиазепинов.
Лекарственная зависимость
Применение бензодиазепинов или препаратов подобного действия может привести к развитию психической и физической лекарственной зависимости. Риск развития лекарственной зависимости увеличивается вместе с дозой и длительностью лечения и растет у пациентов с алкогольной зависимостью, а также у пациентов с зависимостью к другим лекарственным препаратам в анамнезе, расстройствам личности. Таким пациентам необходим регулярный мониторинг, следует избегать повторного назначения препарата, лечение следует прекращать постепенно.
Синдром отмены
Внезапное прекращение применения бензодиазепинов сопровождается синдромом отмены. Характерными проявлениями синдрома отмены являются: головная боль, мышечная боль, повышенная тревожность, возбуждение и эмоциональное напряжение, спутанность сознания и раздражительности. В тяжелых случаях могут появиться дереализация (расстройство восприятия окружающего мира), деперсонализация, тактильная, акустическая и световая гиперестезия, покалывание и онемение конечностей, галлюцинации или эпилептические приступы.
Восстановление симптомов бессонницы и тревожности
Резкое прекращение лечения диазепамом может спровоцировать возникновение феномена рикошета, проявляющегося обострением состояния с последующей быстрой редукцией симптомов (изменение настроения, тревожность или нарушение сна, беспокойство). Чтобы предотвратить возникновение феномена рикошета/синдрома отмены, рекомендуется постепенное снижение дозы препарата.
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения должна быть как можно короче в зависимости от показаний, но не должна превышать при бессоннице 4 недели, состояния тревожности — 8–12 недель, включая период постепенного снижения дозы препарата. Продолжительность лечения увеличивают только после тщательной оценки состояния пациента.
Пациентов следует проинформировать о начале и длительности лечения и объяснить постепенное уменьшение дозы. Кроме того, пациенту следует предупредить о возможном возникновении абстинентного синдрома для снижения состояния беспокойства, особенно при прекращении терапии препаратом.
Для обеспечения эффективного и безопасного применения препарата необходимо предупредить пациентов о том, что нельзя самому увеличивать дозу, а также без разрешения врача внезапно прекращать применение лекарственного средства.
Антероградная амнезия
Диазепам, как и бензодиазепины и подобные препараты, может вызывать антероградную амнезию. Антероградная амнезия может проявляться при применении терапевтических доз, риск возрастает при приеме более высоких доз. Состояние проявляется чаще всего в течение нескольких часов после применения бензодиазепинов внутрь, поэтому для снижения риска пациентам следует предоставить возможность непрерывного сна 7–8 часов.
Психические и парадоксальные реакции
Диазепам, как и бензодиазепины и подобные препараты, может вызывать парадоксальные реакции, такие как беспокойство, возбуждение, раздражительность, агрессивность, бред, гнев, кошмарные сновидения, галлюцинации, психозы, сомнамбулизм, нарушение личности, выраженная бессонница, неадекватное поведение и другие расстройства поведения. Эти реакции значительно чаще наблюдаются у пациентов пожилого возраста. В случае появления таких симптомов необходимо сразу прекратить применение препарата.
Особые группы пациентов
Препарат Сибазон следует применять с большой осторожностью пациентам пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет) в связи с возможным увеличением побочных действий, касающихся главным образом расстройств ориентации и координации движений (падения, травмы). Пациентам пожилого возраста и ослабленным больным необходимо снижение дозы.
Противопоказано применять бензодиазепины и подобные препараты пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, поскольку данные препараты могут ускорять развитие печеночной энцефалопатии. Пациентам с хроническими заболеваниями печени дозы следует снижать.
Диазепам следует применять с осторожностью пациентам с хронической дыхательной недостаточностью, поскольку установлено, что бензодиазепины угнетают дыхательный центр. Может потребоваться уменьшение дозы.
При лечении пациентов с нарушением функций почек от слабой до умеренной степени тяжести следует соблюдать обычные меры предосторожности. При тяжёлой почечной недостаточности лекарственное средство применять противопоказано.
Противопоказано применять бензодиазепины и подобные препараты пациентам с психозами.
Применение при депрессии
Бензодиазепины не следует применять в качестве монотерапии для лечения депрессий или тревожных состояний. У этих пациентов могут появляться суицидальные склонности. В связи с возможностью умышленной передозировки этим пациентам следует назначать бензодиазепины и подобные препараты, по возможности, в наименьших дозах.
Пациентам с симптомами эндогенной депрессии или тревожности, связанной с депрессией, врач должен назначить несколько препаратов одновременно. Применение только препарата Сибазон у пациентов с депрессией может вызвать усиление симптомов депрессии, в частности суицидальных мыслей.
Бензодиазепины и подобные препараты необходимо с большой осторожностью применять пациентам с алкогольной, лекарственной и наркотической зависимостью в анамнезе. Таким пациентам во время лечения диазепамом следует находиться под строгим контролем, поскольку они входят в группу риска развития привыкания и психической зависимости.
Диазепам необходимо с осторожностью применять пациентам с порфирией|. Применение диазепама может вызвать усиление симптомов этой болезни.
Диазепам следует применять с осторожностью пациентам с мышечной слабостью, при коме, органических поражений мозга (особенно атеросклероза).
Следует тщательно оценить необходимость применения диазепама пациентам с нарушениями дыхания и сниженным вниманием из-за угрозы угнетения дыхания.
С осторожностью применять пациентам с глаукомой, особенно с закрытоугольной формой.
Гипоальбуминемия может потенцировать эффект диазепама.
В случае длительного лечения диазепамом показаны периодические исследования крови (морфологический анализ с мазком) и функциональные пробы печени.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Во время лечения диазепамом и еще 3 дня спустя не употреблять никаких спиртных напитков.
Способ применения и дозы
Доза и длительность лечения должны индивидуально подбираться для каждого пациента.
Лечение следует начинать с минимальной эффективной дозы, соответствующей определенному показанию.
Таблетки применять внутрь.
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения должна быть как можно короче в зависимости от показаний. При лечении бессонницы длительность курса не должна превышать 4 недель, при состояниях тревожности — 8–12 недель, включая период постепенного снижения дозы.
В начале лечения необходимо сообщить пациенту, что терапия будет иметь ограниченный срок, и объяснить схему постепенного снижения дозы. Чтобы уменьшить тревожность из-за феномена рикошета, пациент должен знать о возможности его появления в течение срока лечения (см. раздел «Особенности применения»).
Следует учитывать, что при применении бензодиазепинов с короткой продолжительностью действия симптомы синдрома отмены могут проявляться в интервалах между применением разовых доз, особенно при применении больших доз. При применении бензодиазепинов с длительным действием не следует заменять их на бензодиазепины короткого действия из-за возможности развития синдрома отмены.
Тревожные состояния: обычная доза для взрослых — 5 мг. Максимальная доза — до 30 мг/сут в несколько приемов. Режим дозирования врач устанавливает индивидуально.
Бессонница, связанная с тревожностью у взрослых: по 5–15 мг за полчаса до сна.
Необходимо применять минимальные эффективные дозы, устраняющие симптомы заболевания.
Не следует продолжать лечение в полной дозе дольше 4 недель.
Длительное применение препарата не рекомендуется.
Отмену препарата следует производить путем постепенного снижения дозы. Для пациентов, применявших бензодиазепины в течение длительного времени, может потребоваться более длительный период для уменьшения дозы. Дозу может снижать только врач.
Спастические состояния мышц: мышечные спазмы — 5–15 мг в сутки, распределенные на дозы по 5 мг 1–3 раза в сутки; спазмы церебральной этиологии в отдельных случаях — 5–60 мг/сут в несколько приемов.
Премедикация: 5–20 мг.
Пациенты пожилого возраста
Пациенты пожилого возраста более чувствительны к препаратам, действующим на ЦНС. Применяемые дозы не должны превышать половины дозы, рекомендованной взрослым пациентам.
Пациенты с печеночной и/или почечной недостаточностью
Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с нарушениями функций печени и/или почек. Может возникнуть необходимость снижения дозы препарата.
Дозу подбирают индивидуально для каждого пациента в зависимости от степени недостаточности пораженного органа.
Дети
Лекарственное средство Сибазон, таблетки по 5 мг, не применять детям из-за невозможности точной дозировки (разделения таблетки).
Побочные реакции
Чаще возникают повышенная утомляемость, сонливость, мышечная слабость. В большинстве случаев после нескольких дней применения они спонтанно исчезают. Также их можно избежать путем понижения дозы препарата.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, боли в грудной клетке, артериальная гипотензия, недостаточность кровообращения, сердечная недостаточность, включая остановку сердца.
Со стороны нервной системы: головные боли и головокружение, дезориентация, потеря сознания, тремор, ухудшение настроения, гнев, атаксия, дизартрия, нарушение речи. При увеличении терапевтической дозы препарата повышается риск возникновения антероградной амнезии. Амнестические эффекты могут сопровождаться аномальным поведением.
Психические нарушения: беспокойство, возбуждение, раздражительность, агрессивность, бред, враждебность, ночные кошмары, галлюцинации, психозы, бессонница, повышение мышечного тонуса, изменения поведения и другие неблагоприятные поведенческие эффекты (преимущественно у детей и лиц пожилого возраста; в случае их появления необходимо немедленно прекратить применение лекарственного средства), спутанность сознания, эмоциональная бедность, снижение внимания, депрессия, ухудшение настроения, изменения либидо. Антероградная амнезия.
Длительное применение препарата (даже в терапевтических дозах) может привести к развитию физической зависимости: прекращение терапии может вызвать синдром отмены или феномен рикошета.
Были сообщения о злоупотреблении бензодиазепинами (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны кроветворной системы: нарушение морфологического состава крови (лейкоцитопения, гранулоцитопения), нейтропения (в редких случаях).
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, сыпь, зуд, крапивница.
Со стороны органов зрения: нечеткость зрения, диплопия.
Со стороны органов слуха: вертиго.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, потеря аппетита, рвота, сухость во рту или гиперсаливация, запор, колики и другие желудочно-кишечные расстройства.
Со стороны мочевыводящей системы: задержка мочи, недержание мочи.
Со стороны кожи: кожные реакции.
Со стороны гепатобилиарной системы: желтуха, нарушение функций печени.
Со стороны дыхательной системы: у пациентов с заболеваниями дыхательных путей (хронический бронхит) могут усилиться нарушения дыхания (затрудненное дыхание); угнетение дыхания, включая дыхательную недостаточность.
Травмы, отравления, процедурные осложнения: повышенный риск падений и переломов при применении бензодиазепинов был зарегистрирован у пациентов пожилого возраста.
Другие: боли в суставах, мышечные спазмы, приступы судорог, изменение либидо, повышение потоотделения.
Лабораторные характеристики: нарушение сердечного ритма; увеличение уровней трансаминаз, щелочной фосфатазы в крови.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народу».