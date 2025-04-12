Норбактин (Norbactin)
Норбактин инструкция по применению
Состав
Норфлоксацин - 400 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Антибактериальный препарат фторхинолонового ряда с широким спектром бактерицидного действия, механизм которого базируется на ингибировании ДНК-гиразы бактериальной клетки, вследствие чего нарушается функция ДНК-бактерии.
Норбактин активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы, устойчивые к действию пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов, тетрациклинов, сульфаниламидов. Основной частью спектра действия норфлоксацина с возможными географическими отличиями чувствительности является влияние на Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу).
Норфлоксацин, как правило, эффективен в отношении патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, таких как E. coli, Enterobacter spp., Klebsiellae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa i Serratia marcescens. Кроме того, норфлоксацин может быть эффективен в отношении патогенных микроорганизмов, вызывающих энтериты, таких как E. coli, Salmonella enteritis и Campylobacter spp.
Норфлоксацин умеренно активен в отношении отдельных штаммов Ureaplasma urealyticum. Следует ожидать резистентности от Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium.
Норфлоксацин неэффективен в отношении облигатных анаэробных патогенных микроорганизмов, таких как Actinomyces spp., Bacterioides spp., Clostridium spp. (за исключением отдельных штаммов C. perfringens) и Peptostreptococcus spp., а также в отношении Stenotrophomonas maltophilia и Chlamidia trachomatis. Существует частичная перекрестная резистентность норфлоксацина с другими фторхинолонами. Нет перекрестной резистентности со структурно неродственными препаратами, такими как пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, макролидные антибиотики, аминогликозиды и сульфаниламиды, 2,4-дигидропиримидины или комбинациями этих субстанций (ко-тримоксазол). Метициллинрезистентные стафилококки в большинстве устойчивы к действию фторхинолонов.
Фармакокинетика. Норфлоксацин быстро всасывается в ЖКТ после перорального приема, абсолютная биодоступность препарата — 30–40%. Прием пищи замедляет всасывание препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается на протяжении 1–2 ч после приема внутрь в дозе 400 мг. Период полувыведения препарата составляет около 4 ч, увеличивается при почечной недостаточности и при повышении дозы препарата. Около 14% препарата связывается с белками плазмы крови. Норфлоксацин создает высокие концентрации в тканях урогенитального тракта, в моче и желчи. Примерно 30% дозы выводится в неизмененном виде с мочой на протяжении 24 ч. Около 30% дозы выводится с калом.
Показания Норбактин
лечение инфекций, вызванных чувствительными к норфлоксацину микроорганизмами: острые и хронические (осложненные или неосложненные) инфекции верхних и нижних отделов мочевыделительной системы (цистит, пиелит, цистопиелит, пиелонефрит); инфекции мочевыводящих путей, связанные с хирургическими вмешательствами и урологическими процедурами или мочекаменной болезнью.
Профилактика инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями у пациентов с ослабленным иммунитетом и тяжелой нейтропенией.
Применение Норбактин
Норбактин применяют у взрослых. Препарат принимают с жидкостью натощак или во время приема пищи. Лучше принимать 2 раза в сутки (утром и вечером), но можно принимать 1 раз в сутки (в одно и то же время).
Дозирование зависит от чувствительности патогенных микроорганизмов к препарату и тяжести заболевания, поэтому перед началом лечения определяют чувствительность возбудителей к норфлоксацину. Однако лечение можно начать до получения результатов исследования на чувствительность. В этом случае до начала планируемой терапии необходимо отобрать материал для лабораторной диагностики, чтобы иметь возможность изменить лечение в случае отсутствия чувствительности возбудителей к норфлоксацину.
|Показание
|Дозирование
|Длительность применения
|Неосложненный острый цистит
|400 мг 2 раза в сутки
|3 дня
|Инфекции мочевыводящих путей
|400 мг 2 раза в сутки
|7–20 дней1
|Хронические рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей
|400 мг 2 раза в сутки
|до 12 нед2
|Профилактика инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, у пациентов с ослабленным иммунитетом и тяжелой формой нейтропении
|400 мг 2–3 раза в сутки
|Весь период нейтропении3
1Некоторые симптомы инфекций мочевыводящих путей (жжение во время мочеиспускания, повышение температуры, боль) купируются уже через 1–2 дня, однако лечение продолжают согласно рекомендациям; 2если желаемый терапевтический эффект достигается на протяжении первых 4 нед, доза Норбактина может быть снижена до 1 таблетки в сутки; 3в настоящее время нет данных в отношении продолжительности лечения свыше 8 нед.
Почечная недостаточность. Норбактин может применяться при почечной недостаточности. При клиренсе креатинина ≤30 мл/мин/1,73 м2 доза Норбактина не должна превышать 1 таблетки в сутки.
Пациенты пожилого возраста. При отсутствии почечной недостаточности нет необходимости корректировать дозу Норбактина.
Противопоказания
повышенная чувствительность к норфлоксацину и другим компонентам препарата, а также другим препаратам группы фторхинолонов, тяжелая почечной недостаточность, возраст до 18 лет, период беременности и кормления грудью, тендиниты или разрывы сухожилий, связанные с применением хинолонов, в анамнезе.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: анорексия, горечь во рту, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, псевдомембранозный энтероколит (при продолжительном применении), гепатит, повышение активности печеночных трансаминаз, умеренная гастралгия, изжога, панкреатит, желтуха;
со стороны мочевыделительной системы: кристаллурия, гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, дизурия, полиурия, альбуминурия, уретральные кровотечения, гиперкреатининемия;
со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость, галлюцинации, повышенная утомляемость, изменение настроения, парестезии, диссомния, депрессия, беспокойство, раздражительность, эйфория, дезориентация, беспокойство, полинейропатия, включая синдром Гийена — Барре, эпилептиформные приступы;
со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, снижение АД, обморочные состояния, васкулит;
аллергические реакции: зуд кожи, крапивница, отеки, экзантема, анафилаксия, петехии, геморрагические буллы и папулы с образованием корки как проявление вовлечения сосудов (васкулит), ангионевротический отек; в единичных случаях — эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, экссудативная полиморфная эритема, фотосенсибилизация;
со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, тендинит, тендовагинит, разрывы сухожилий, миалгия, артрит;
со стороны системы крови: лейкопения, эозинофилия, снижение гематокрита, гемолитическая анемия, тромбоцитопения;
со стороны лабораторных показателей: нейтропения, повышение уровней глутамат-оксалоацетат-трансаминазы, глутамат-пируват-трансаминазы и ЩФ в плазме крови;
другие: вагинальный кандидоз, дизопия, слезотечение, звон в ушах.
При применении препаратов на основе норфлоксацина наблюдали несколько случаев воспаления ахиллова сухожилия, которое может приводить к его разрыву.
Псевдомембранозный колит. В зависимости от показаний решают вопрос о прекращении терапии норфлоксацином и немедленно начинают соответствующее лечение побочной реакции (применение соответствующих антибиотиков/ химиотерапевтических препаратов, эффективность которых клинически доказана). При этом не следует применять лекарственные средства, подавляющие перистальтику.
Тяжелые реакции гиперчувствительности (анафилаксия). При возникновении подобных реакций лечение норфлоксацином немедленно прекращают и предпринимают соответствующие неотложные мероприятия (введение антигистаминных препаратов, ГКС, симпатомиметиков, при необходимости — ИВЛ).
Эпилептиформные приступы. Предпринимают соответствующие неотложные меры (восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей, введение антиконвульсантов — диазепам или барбитураты).
Особые указания
при применении Норбактина или других препаратов группы хинолонов может развиваться фотосенсибилизация, поэтому во время лечения необходимо избегать продолжительного и сильного воздействия солнечного облучения, а также посещения солярия. При возникновении признаков фотосенсибилизации лечение прекращают.
Как и для других препаратов группы хинолонов, при применении норфлоксацина иногда наблюдали случаи возникновения тендинита и/или разрывов сухожилий (особенно ахиллова сухожилия). Наиболее предрасположены к таким побочным эффектам пациенты пожилого возраста и пациенты, принимающие ГКС. При возникновении боли или других первых признаков воспаления необходима иммобилизация воспаленных суставов и консультация врача. Если нельзя исключить возникновение тендинита или разрыва сухожилия, применение норфлоксацина прекращают.
При применении Норбактина может развиться злокачественная миастения (недиагностированная до начала лечения), которая может приводить к угрожающей жизни недостаточности дыхательных мышц. При возникновении одышки во время применения норфлоксацина проводят соответствующие неотложные мероприятия.
С осторожностью назначать пациентам с эпилепсией и другими нарушениями функции ЦНС. Больным необходимо употреблять достаточное количество жидкости во избежание развития кристаллурии.
Как и при применении других хинолонов, могут иметь место гемолитические реакции у пациентов с латентным или выраженным дефицитом глюкозо-6-дегидрогеназы.
Период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат противопоказан.
В период кормления грудью препарат не применяют, поскольку норфлоксацин, как и другие хинолоны, проникает в грудное молоко. При необходимости применения препарата кормление грудью прекращают.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 18 лет.
При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.
Взаимодействия
Норфлоксацин ингибирует фермент CYP 1A2, что может приводить к взаимодействию с другими лекарственными средствами, которые метаболизируются с помощью этого фермента.
Нитрофурантоин. В условиях in vitro продемонстрирован антагонизм между норфлоксацином и нитрофурантоином, поэтому нежелательно их сочетанное применение.
Пробенецид уменьшает выделение норфлоксацина в мочу, но не влияет на его концентрацию в плазме крови.
Теофиллин. Сообщалось о повышении уровня теофиллина в плазме крови при его сочетанном применении с норфлоксацином, а также об усилении проявлений побочных эффектов норфлоксацина. При данном сочетании препаратов необходимо контролировать концентрацию теофиллина в плазме крови и при необходимости корректировать дозу.
Кофеин. Как и другие хинолоны, норфлоксацин тормозит дегидратацию кофеина, что может привести к уменьшению выделения и увеличению периода полувыведения кофеина из плазмы крови. Это необходимо учитывать при употреблении кофе, а также при применении лекарственных препаратов, которые содержат кофеин (анальгетики).
Циклоспорин. Сообщалось о повышении концентрации циклоспорина в плазме крови при его сочетанном применении с норфлоксацином. Поэтому следует контролировать концентрацию циклоспорина в плазме крови и при необходимости откорректировать дозу.
Варфарин. Хинолоны, включая норфлоксацин, могут потенцировать действие перорального антикоагулянта варфарина или его производных (фенпрокумон, аценокумарол), поэтому при их сочетанном применении контролируют протромбиновое время и другие параметры коагуляции.
Гормональные контрацептивы. Противозачаточное действие пероральных контрацептивов в единичных случаях может ослабевать при лечении с применением антибиотиков, поэтому при сочетанном применении норфлоксацина и пероральных контрацептивов дополнительно рекомендуют примененять негормональные противозачаточные методы.
Фенбуфен. Согласно данным исследований на животных, сочетанное применение хинолонов с фенбуфеном может быть причиной эпилептических приступов, поэтому следует избегать этого взаимодействия.
Препараты железа, антацидные средства и препараты, содержащие магний, алюминий, кальций и цинк, препараты кальция, поливитаминные препараты, содержащие кальций, не должны применяться сочетанно с Норбактином, поскольку может уменьшаться абсорбция норфлоксацина, что приводит к снижению его концентрации в плазме крови и моче. Это также касается питательных р-ров, применяемых внутрь, и большинства молочных продуктов (молока или натуральных молочных продуктов, таких как йогурт). Норбактин принимают за 2 ч до или через 4 ч после применения данных препаратов или продуктов.
Передозировка
Симптомы: повышение температуры тела вплоть до фебрильных показателей, одышка, лейкопения, тромбоцитопения, острая гемолитическая анемия, аллергические реакции, нарушения со стороны ЖКТ, почечная недостаточность.
Лечение: при острой передозировке внутрь принимают кальцийсодержащие р-ры для превращения норфлоксацина в комплекс с кальцием, который в очень незначительном количестве всасывается в ЖКТ. Пациента тщательно обследуют и при необходимости назначают симптоматическое лечение; обеспечивают достаточное поступление жидкости, проводят гемодиализ и перитонеальный диализ.
Условия хранения
в cухом месте при температуре до 25 °C.