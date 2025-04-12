Норбактин применяют у взрослых. Препарат принимают с жидкостью натощак или во время приема пищи. Лучше принимать 2 раза в сутки (утром и вечером), но можно принимать 1 раз в сутки (в одно и то же время).

Дозирование зависит от чувствительности патогенных микроорганизмов к препарату и тяжести заболевания, поэтому перед началом лечения определяют чувствительность возбудителей к норфлоксацину. Однако лечение можно начать до получения результатов исследования на чувствительность. В этом случае до начала планируемой терапии необходимо отобрать материал для лабораторной диагностики, чтобы иметь возможность изменить лечение в случае отсутствия чувствительности возбудителей к норфлоксацину.



Показание Дозирование Длительность применения Неосложненный острый цистит 400 мг 2 раза в сутки 3 дня Инфекции мочевыводящих путей 400 мг 2 раза в сутки 7–20 дней1 Хронические рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей 400 мг 2 раза в сутки до 12 нед2 Профилактика инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, у пациентов с ослабленным иммунитетом и тяжелой формой нейтропении 400 мг 2–3 раза в сутки Весь период нейтропении3



1Некоторые симптомы инфекций мочевыводящих путей (жжение во время мочеиспускания, повышение температуры, боль) купируются уже через 1–2 дня, однако лечение продолжают согласно рекомендациям; 2если желаемый терапевтический эффект достигается на протяжении первых 4 нед, доза Норбактина может быть снижена до 1 таблетки в сутки; 3в настоящее время нет данных в отношении продолжительности лечения свыше 8 нед.

Почечная недостаточность. Норбактин может применяться при почечной недостаточности. При клиренсе креатинина ≤30 мл/мин/1,73 м2 доза Норбактина не должна превышать 1 таблетки в сутки.

Пациенты пожилого возраста. При отсутствии почечной недостаточности нет необходимости корректировать дозу Норбактина.